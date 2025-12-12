Aile hekimlerinden MESEM tepkisi: MESEM’e rapor vermeyeceğiz

Halil ERTUNÇ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuk işçiliğini meşrulaştırma projesi olan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) tepkiler sürüyor. MESEM’lerle ilgili bir tepki de İzmir Aile Hekimleri Derneği’nden (İZAHED) geldi.

İzmir Aile Hekimleri Derneği’nden (İZAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Volkan Altan, MESEM’lere işe giriş sağlık raporu aile hekimlerince düzenlenemeyeceğini vurguladı. Altan, “Milli Eğitim Temel Kanununda Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, MESEM’leri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim veren, en az ortaokul mezunu olan 14 yaşını doldurmuş öğrencilerin kayıt olabileceği ve eğitim süresi 4 yıl olan, bu okulu bitirenlerin hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi alacağı, haftada 4 gün bir iş yerinde Usta’nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilen, 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim veren okullar şeklinde tanımlamıştır” dedi.

Altan, “MESEM ile 2024- 2025 eğitim-öğretim yılında 15-18 yaş grubunda MESEM’e devam eden 392 bin 887 öğrenci varken, bu öğrenciler asgari ücretin yüzde 30-50 si arasında bir oranda ücret almaktadır. MESEM öğrencilerinin emeklilik primleri yatmazken, işyerlerindeki çalışma koşulları büyük ölçüde patronların insafına bırakılmıştır” diye konuştu.

Son bir yılda MESEM’lerde 17 ve toplamda 85 çocuk cinayetinin işlendiğini vurgulayan Altan, “Çocuk işçiliğin önünü açan sanayicileri zengin eden politikalardan vazgeçilmelidir. MESEM devlet politikalarıyla çocuk işçiliğinin kitleselleştirilmesinin aracıdır, bir gün okulda, dört gün işyerinde eğitim ile çocuk işçiliği meşrulaştırılmıştır. Çocuklar okulda olmaları gereken yaşta, üretim bantlarında yaşamlarını yitirmektedir. MESEM’lerdeki çocuk işçiliğine ve iş cinayetlerine derhal son verilmelidir. Bu alandaki tüm mevzuatlar, özellikle 3308 Sayılı Yasa, çocukların güvenliğini ve eğitim hakkını esas alacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenlemedir ve bu nedenle kaldırılması gerekmektedir” dedi.

Altan şunları dile getirdi: “İzmir Aile Hekimleri Derneği olarak; MESEM’lere kayıt yoluyla çocuk işçiliğine, ağır ve tehlikeli işyerlerinde çalıştırılan ve bu sebeple meydana gelen iş kazalarında çocuk ölümlerine karşı çıkıyor işe giriş raporlarının tarafımızca düzenlenemeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz.”