Aile içi çalışma ve sigortalılık

SORU: Eşimle birlikte işlettiğimiz küçük bir pansiyonumuz var. Benim Bağ-Kur’lu (4-B) olarak kaydım bulunuyor. Yaz aylarında, lise ve üniversite çağındaki iki çocuğumuz da bize işletmede yardımcı oluyor. Bunun dışında sürekli çalışan bir sigortalı personelimiz var. Çocuklarımıza düzenli maaş vermiyoruz, sadece harçlık veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde pansiyonumuzda kalan bir misafirimiz, çocuklarımızın da sigortalı olması gerektiğini söyledi. Ancak benim bildiğim kadarıyla bir işveren, kendi çocuklarını aile işletmesinde sigortalı gösteremiyor. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bilemedik. Çocuklarımızın sigortalı olması zorunlu mudur? Çocukları sigortalı göstermemiz sahte sigortalılık sayılır mı?

YANIT: Konu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde değerlendirildiğinde, aile işletmelerinde çocukların sigortalılığı özel hükümlerle düzenlenmiştir.

SİGORTALI SAYILMAYANLAR

5510 sayılı Kanun’un 6. maddesi (d) bendi uyarınca:

“Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (Bağ-Kur’lu) sigortalılarla birlikte çalışan ve aynı konutta yaşayan, ücretsiz çalışan eş ve çocuklar sigortalı sayılmazlar.”

Bu hükme göre:

• Bağ-Kur’lu olan bir kişinin işletmesinde,

• Aynı evde birlikte yaşadığı çocukları,

• Ücret almadan, aile işletmesine katkıda bulunuyorsa, bu çocukların sigortalı yapılmaları gerekmez.

Yani sizin durumunuzda, çocuklarınız sadece yaz aylarında gönüllü ve ücretsiz olarak aile işletmesine yardımcı oluyorsa, sigortalı gösterilmeleri yasal olarak zorunlu değildir.

HARÇLIK VERİLMESİ SİGORTALILIĞI GEREKTİRİR Mİ?

Aile içinde verilen harçlık, bir iş akdine dayalı ücret olarak kabul edilmez. Sosyal güvenlik uygulamalarında sigortalılık için esas olan, çalışmanın:

• Düzenli olması,

• Bir iş akdine dayanması,

• Ücret karşılığı yapılmasıdır.

Dolayısı ile Aile bireylerine verilen harçlıklar:

• İş ilişkisini yansıtmaz,

• Ücret sayılmaz,

• Sigortalılığı gerektirmez.

Ancak harçlık, düzenli ödeme yapılması, banka kanalıyla maaş gibi ödenmesi veya bordroya yansıtılması gibi işlemlerle ücret niteliğine bürünürse, SGK tarafından “fiili çalışmanın varlığı” kabul edilip sigortalılık zorunlu hale gelebilir. Sizin belirttiğiniz şekilde, çocukların yalnızca yaz aylarında aileye destek olması ve harçlık verilmesi, sigorta yükümlülüğü doğurmaz.

ÇOCUKLARIN AİLE İŞLETMESİNDE SİGORTALI GÖSTERİLMESİ SAHTE SİGORTALILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Sahte sigortalılık, SGK tarafından "fiilen çalışmayan bir kişiyi, sırf prim günü kazandırmak veya sağlık hizmeti sağlamak amacıyla sigortalı göstermek" olarak tanımlanır.

EĞER:

• Çocuklarınız işletmede fiilen çalışmıyor, ama sigortalı olarak gösteriliyorsa yani gerçekte bir iş ilişkisi yoksa bu durum sahte sigortalılık kapsamına girer ve SGK tarafından ciddi idari yaptırımlara neden olabilir.

Ancak sizin belirttiğiniz durumda:

• Çocuklar gerçekten kısa süreli olarak destek oluyor, ücret değil, harçlık alıyorlar ve fiilen bir işçi gibi çalıştırılmıyorlarsa onları sigortalı göstermemeniz hem yasal hem de doğru bir uygulamadır.

Not : Geçen haftaki yazımız Arabulucu konusuna yönelikti. Bu yazımıza dikkatli bir okurumuzdan uyarı geldi. Avukat Serdar Kürşat Uzel, “Arabulucuya başvuru yapmadan dava başlamaz gibi bir ibare var. Bu yanlış anlamalara sebep olabilir dava başlar ancak dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir. Bu da işçiye 30.000 TL +icra masrafı olmak üzere 40.000 TL’ye mal olur” diye uyarıda bulunmuş. Kendisine teşekkür ederiz.