Akademi ‘eksi’de

Türkiye’de en popüler tartışma konularının başında eğitim her zaman gelmiştir. Son günlerde de CHP’li belediyelerin kreşleri kapatmak istemesi nedeniyle okulöncesi eğitim tartışmaya açıldı. Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan istatistikler üniversiteye girişin ne kadar kolaylaştığını ve akademik eğitimin halinin de içler acısı halini ortaya koydu. Her sene olduğu gibi bu yıl da üniversiteye sıfırın altında netlerle giren öğrenciler oldu. Üstelik eksi netlerle girilen bölümler sadece iki yıllık bölümler de değil. Türk Dili ve Edebiyatı ya da Tarih bölümlerinde bile eksi netlerle girilebilen üniversiteler var. Eksi netin de iki farklı versiyonu var. Birincisi toplamda tüm netleri sıfırın altında olanlar, ikincisi ise girdiği bölümle ilgili testlerde eksi net yapanlar.

TOPLAM EKSİ NET YAPANLAR

Eksi netlerle girilen üniversitelerin neredeyse tamamının parayla girilebilen üniversiteler olması ise dikkat çekici. Bu yılki YKS’de en düşük net rekoru Bilgisayar Programcılığı bölümünde oldu. Fizyoterapi, mimari restorasyon, çocuk gelişimi gibi bölümlerde de eksi netlerle üniversitelere yerleşildi.

Yaptığı tüm netler sıfırın altında kalan öğrencilerin yerleştiği bazı bölümler ve üniversiteler şöyle:

-8,75 NETLE BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI -7,5 NETLE GAZETECİLİK

• BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Topkapı Üniversitesi: -8,75

Beykent Üniversitesi: -2,25

Esenyurt Üniversitesi: -2,5

• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

Beykent Üniversitesi: -1,75

Avrasya Üniversitesi: -1,75

• TARİH

Topkapı Üniversitesi: -3,5

• MİMARİ RESTORASYON

İstanbul Medipol Üniversitesi: -6,5

FSM Vakıf Üniversitesi: -6

Bilgi Üniversitesi: -5,75

• FİZYOTERAPİ

Galata Üniversitesi: -5,5

Arel Üniversitesi: -8

Gelişim Üniversitesi: -3,75

• RADYOTERAPİ

Yakın Doğu Üniversitesi: -2,75

Gelişim Üniversitesi: -1,25

Girne Amerikan Üniversitesi: -1

• EDEBİYAT

Başkent Üniversitesi: -0,5

• GAZETECİLİK

Aydın Üniversitesi: -7,5

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TOPLAM 203 BÖLÜM

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın derlemesine göre toplamda sıfırın altında netle girilen bölüm sayısı 203 oldu. Bunların 175’i 2 yıllık, kalanı ise 4 yıllık bölümlerden oluştu. Bu bölümlerin tamamı vakıf üniversitesi ya da Kıbrıs’taki üniversitelerde yer aldı.

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EDEBİYATTA ‘EKSİ’K KALDIK

Bu noktada Türk Dili ve Edebiyatı’na bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz, Türkiye OECD ülkeleri içinde okuduğunu anlama becerisinde son sıralarda. Bu durum YKS’ye de yansımış durumda. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazananlar hem Türkçe hem de edebiyat sorularında eksi netlerde kaldı. Başkent Üniversitesi’ne giren öğrenci toplamda eksi net yaptığı gibi Türkçe testinde de eksi 1,5 nette kaldı. Türk Dili ve Edebiyatı testinde ise durum daha da vahim. Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne giren ancak, bölümle aynı ismi taşıyan testte ekside kalan çok sayıda öğrenci var. YÖK’ün verilerine göre Kapadokya, Aydın, Gelişim, Fatih Sultan Mehmet ve Bitlis Eren üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı okuyacak olan öğrenciler bu bölümün testinden eksi nette kaldı.

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OKUDUKLARI BÖLÜMÜN SORULARINI CEVAPLAYAMADILAR

Üniversiteye yerleştikleri bölümlerinin testlerinde ekside ya da sıfırda kalanlar da oldu. O üniversiteler ve bölümler şu şekilde:

• İSLAMİ İLİMLER

Mardin Artuklu Üniversitesi: -0,25

Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 0

Batman Üniversitesi: -0,25

Yalova Üniversitesi: 0

• FİZİK

Pamukkale Üniversitesi: 0

Kafkas Üniversitesi: -0,25

Çankırı Karatekin: -0,75

Harran Üniversitesi: -0,25

• KİMYA

Marmara Üniversitesi: -0,75

Adnan Menderes Üniversitesi: -0,75

Balıkesir Üniversitesi: -1

Sütçü İmam Üniversitesi: -2,5

• TARİH-1

Bartın Üniversitesi: -0,25

Topkapı Üniversitesi: -1

Ardahan Üniversitesi: -1

Yakın Doğu Üniversitesi: -0,25

• TARİH-2

Sabahattin Zaim Üniversitesi: -1,75

Beykent Üniversitesi: -0,25

Kayseri Üniversitesi: -0,5

Yeditepe Üniversitesi: 0