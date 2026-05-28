Akademi neden hedefte?

Bayram kelimesinin bu kadar anlamsızlaştığı, bayram kutlamanın abesle iştigal olduğu günler yaşıyoruz. Ülkenin tüm gündemi mutlak butlan kararıyla meşgulken, Bilgi Üniversitesi tek imzalı bir fetvayla kapatıldı. Gerekçesiz; öğrencilerin kaderini, geleceğini kesif bir karanlıkta bırakan, plansız ve programsız keyfi bir karar. Bu karar belki de tüm yaşadıklarımızın, çöküş gerçeğimizin ve uzun gerileme sürecimizin özeti. Çünkü üniversitelere zorbalıkla, polis müdahaleleriyle giren anlayış; aynı zorbalıkla siyasetin kapısından da içeri girer. Çünkü artık düşünce ve sorgu pratikleri de çoktan çökmüş, “mutlak butlan” kimin icadıdır çoktan unutulmuştur. “Mutlak butlan kime hizmet eder, kimin işine yarar?” soruları havada asılıyken, mutlak ceberutla mücadele etmesi gereken muhalefet ne güzel bölünmüş, birbirine kırdırılmaktadır artık. Mutlak şucu ya da mutlak bucu olmak zorunda bırakılmış bir muhalefet yaratılmış; iktidara gelebilmek için kendi kahramanının peşinde, emeğin, hakkın, örgütlenmenin, yoksulun, kıyılanın yalnızlığının sandıkta seçimle bitebileceğini umarak canını dişine takmış, inanmış, iyi niyetli ama süreçlerden, başka gündemlerden koparılmış, asıl sorması gereken soruları unutmuş insanlar.

Akademi, insanlığın hakikati birlikte arama çabasının adıdır. Kökeni Antik Yunan’daki “Akademeia”ya, Platon’un öğrencileriyle düşünce yürüttüğü koruluğa uzanır. O günden bugüne akademi; dogmaya karşı aklı, itaate karşı sorgulamayı, ezbere karşı bilgiyi temsil eder. Bilgiyi aktaran değil; bilgiyi üreten, tartışan, sınayan ve dönüştüren arayışın evidir akademi.

Bu nedenle tarih boyunca akademi daima iktidarların hedefinde olmuştur. Çünkü özgür düşünce, mutlak güç iddiasının karşısındadır. Üniversitelerin özerkliği bu nedenle tehdit görülür. Yine de insanlığın ilerleme tarihi aynı zamanda akademik özgürlüğün tarihidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları, bu bilince sahip, gücünü bilimden alan başarı örneklerindendir. Cumhuriyet, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden yalnızca yeni bir devlet değil, yeni bir toplum kurmayı hedefliyordu. Bunun yolu eğitimden, bilimden ve laik düşünceden geçiyordu. Harf Devrimi’nden Köy Enstitüleri’ne, Darülfünun reformundan üniversiteleşme hamlelerine kadar pek çok adım, cehalete karşı aydınlanma iradesinin parçasıydı. Genç Cumhuriyet, bilimi yalnızca teknik kalkınmanın değil, yurttaşlaşmanın da temel taşı olarak görüyordu.

***

1933 Üniversite Reformu bu açıdan tarihsel önem taşır. Darülfünun’un kapatılması, yerine modern üniversite anlayışıyla İstanbul Üniversitesi’nin kurulması ve Avrupa’da yükselen faşizmden kaçan çok sayıda bilim insanının Türkiye’ye davet edilmesi, Cumhuriyet’in akademiye bakışındaki evrensel ufku gösterir. Nazi Almanyası’ndan kaçan bilim insanları Türkiye’de ders verdi, laboratuvar kurdu, öğrenci yetiştirdi. Üniversite, ülkenin geleceğini kuran temel kurumlardan biriydi.

Ancak Türkiye’nin akademik tarihi çok geçmeden gericilerin baskıları ve müdahaleleriyle karşılaştı. 1948’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde devrimci akademisyenlere yönelik tasfiyeler, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde üniversitelerin komünizm karşıtlığıyla ağır baskı altına alınması, YÖK düzeniyle akademinin merkezi denetime bağlanması, düşünce özgürlüğünün giderek daraltılması gerilemenin kilometre taşları oldu. Akademisyenler ihraç edildi, öğrenciler kriminalize edildi, tutuklamalar, faili meçhul cinayetler üniversiteleri kana boyadı. Sistematik saldırılarla üniversiteler kamusal düşünce alanı olmaktan uzaklaştırıldı.

Son yıllarda bu tablo daha ağır bir boyuta ulaştı. KHK süreçleriyle binlerce akademisyen üniversitelerden uzaklaştırıldı. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ gibi bilimsel eğitimin uluslararası boyutta yüksek başarısıyla özdeşleşen kurumlara yönelik siyasi müdahaleler, rektör atamalarıyla başladı. Eğitimin niteliksizleştirilmesiyle sürdü. Üniversite özerkliğinin fiilen tasfiyesi için ne gerekiyorsa yapıldı. Bilimsel liyakat yerine siyasal sadakat belirleyici hâle getirildi.

Bu süreçte Cumhuriyetimizin kurucu partisi CHP de aynı şekilde hedef alındı. Aralarında Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy’un da bulunduğu milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il, ilçe, gençlik kolu başkanları ve üyeleri, en az 350 faili meçhul cinayete kurban verdi. Kapatmalara, saldırılara, kundaklamalara direndi. Bugün yaşananlar farklı değil. CHP, kendi iç sorunlarıyla karşı karşıya gelen kanatların değil, her zaman olduğu gibi ceberutun hedefindedir ve bugünleri de aşacağına inancımız ve kararlılığımız diri olmalıdır.

***

Tam da böyle bir atmosferde, bir gecede alınan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasıyla, yıllardır Boğaziçi Üniversitesi’nde direnen öğrencilerin, akademisyenlerden el alan gençlerin mücadelesi tarihi bir kazanıma imza attı. Üç günlük direniş sonucunda karar geri çekildi.

Akademinin gerilediği yerde yalnızca üniversiteler değil; hukuk, demokrasi, ekonomi, kültür ve toplumsal gelecek de geriler. Bilimin sustuğu yerde gürültü artar; ama hakikat azalır. Bugün en büyük ihtiyacımız hakikate ve hakikat için; doğru olan, ilkeler ve ahlaktan ödün vermeden, ne olursa olsun hakikat için, hak için mücadele birlikteliğinedir.

Gezi’den Adalet Yürüyüşü’ne, yerel seçim kazanımlarından Meclis’e gelen tecavüz yasasının geri çektirilmesine, Bilgi Üniversitesi’nde öğrencilerin ve akademinin zaferine kadar tüm başarıların, bir önceki olmadan gelmeyeceğinin bilinciyle bu mücadeleyi ortaklaştırarak büyütmek zorundayız.

CHP, mücadelenin güvencesi olan ana muhalefet partisidir. Bilgi’de, Akbelen’de, emekçi direnişlerinde, tarikateleşmenin karşısında, kadının, çocuğun, yoksulun yanında olacağı istikrarı; kurucu değerlerini, sağduyuyu ve demokrasi kültürünü yerli yerinde, solun tüm değerleriyle iç içe örgütleyeceği yerde olmalıdır. Polis müdahalesi kabul edilemez. Çözüm, partinin bu bilince sahip neferlerindedir. İktidarın istediği, işlediği kaos, kavga ve şaibelerden arınmanın tek yolu, kongre sürecinin yeni kavga ve yarılmalara mahal bırakmayacak uzlaşı ve sağduyuyla başlatılmasıdır.