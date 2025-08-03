Akademisyen Ümit Fırat Açıkgöz: Lübnanlaşma yıkım getirir

Politika Kolektifi

Bu hafta tartışmalara konu olan kota sisteminin Lübnan’da yarattığı toplumsal tahribatı, akademisyen Ümit Fırat Açıkgöz ile konuştuk.

Türkiye’de çözüm süreci, bölgede, en başta da Suriye’deki gelişmelere bağlı şekilde tartışılıyor ve ilerletiliyor. Son dönemde Bahçeli’nin “Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanı yardımcıları olsun” çıkışı, Erdoğan’ın Türk-Kürt-Arap ümmet vurgusu, Lübnanlaşma, Iraklaşma gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Siz bu tartışmaları nasıl yorumluyorsunuz, iktidar açısından gerçek bir gündemse eğer Türkiye’nin geleceği açısından ne anlama geliyor?

Esasen bu ciddiye alınacak bir teklif değil ancak iktidar ortağı tarafından yapıldığı için Türkiye’nin gündemine girdi. İnsan neresinden tutacağını şaşırıyor. Türkiye’nin 102 senelik vatandaşlık ve hak çerçevesinin, kör topal da olsa bugüne kadar getirdiği eşit vatandaşlık çizgisinin tamamen zıttında, kapsayıcı olarak görünen ama sonuçları tam tersi olabilecek bir teklif bu. Lübnan hemen akla geliyor ama Irak’ta daha yakın zamanda uygulamaya konmuştu. Kısaca farklı mezhep ve etnisiteden insanların belli pozisyonları tekeline alması olarak özetleyebiliriz. Lübnan’dan biraz bahsetmek istiyorum, bölgemizde bu tartışmaların merkezindeki ülke burası çünkü.

Lübnan’da 1943 yılındaki bağımsızlığından itibaren devam eden bir süreç olsa da kökleri 1860’lara giden, Osmanlının son dönemindeki reform hareketleri ile başlayan bir uygulamadır kota sistemi. Lübnan, dağlık bir bölge olması itibariyle yaklaşık 2 bin senedir başı belaya giren pek çok grubun kendisini güvende hissetmek için kaçtığı bir yer olması sebebiyle mezhep açısından çoğulcu bir yer. Etnisite olarak öyle diyemeyiz çünkü ülkede çok büyük oranda Araplar yaşıyor. 1860’da ilk Lübnan iç savaşı olarak adlandırılan çok kanlı bir çatışma yaşandı ve Dürziler ve Maruniler arasında yaklaşık bir sene sürdü. Bunun sonucunda Fransa ve İngiltere’nin askeri müdahale tehdidi ile Osmanlı bir reform yapmak zorunda kaldı. Fuat Paşa bölgeye gidip çatışmayı kanlı bir biçimde bastırdıktan sonra bölgeye özerklik, muhtariyet verdi. Hem yerel çatışmayı dindirmek hem de batının askeri tehdidinden kurtulmak için bu yapıldı. Bu muhtariyetin uzun bir tarihi var ve aslında lokasyon olarak bugünkü Lübnan’dan bahsetmiyoruz. Bugünkü Büyük Lübnan Fransızların icat ettiği bir proje, o dönemki Lübnan kıyı şeridini ve Beyrut’u bile içine almıyor, dağı kapsıyor yalnızca. O dağda ileri gelenlerin oluşturacağı bir konsey kuruldu ve konseyde mezheplere göre kotalar belirlendi, valisi ise bölge dışından, İstanbul aznlıkları içerisinden Osmanlının atadığı bir Hristiyan oldu. Bu valinin de yerel yöneticilerle iş birliği halinde bölgeyi yöneteceğine kanaat getirildi. Bu sistem, 1914’te birinci Dünya Savaşına kadar kör-topal işleyen bir uzun barışı sürdürdü. Savaş bitip de bölgeye Fransızlar geldikten sonra, bu sistemin üzerine yeni bir sistem bina edip tüm Lübnan’a yaydılar. Mezhep kotasını ülkenin tüm yönetim şekline sirayet edecek şekilde düzenlediler ve tarihsel müttefikleri Maruni Hristiyanlarla ortak hareket ederek, onları daha ayrıcalıklı konumlara getirdiler.

Fransızlar çekildikten sonra 1943’te Lübnan anayasası olan bağımsız bir devlet haline geldiğinde de sistem muhafaza edildi. Ancak sistemin detayları anayasada yazmıyor, şu Hristiyan olacak, bu Müslüman olacak, bu tür detaylar Lübnanlıların 1943’te önde gelen mezhep liderlerinin anlaşmasıyla oluşan bir Ulusal Pakt sisteminde şekillendi. Bu sistemde meclis başkanı Şii Müslüman, Başbakan Sünni Müslüman, Cumhurbaşkanı ise Maruni Hristiyan seçiliyor. Lübnan iç savaşının bitmesine kadar olan dönemde cumhurbaşkanının yetkileri başbakana kıyasla çok genişti, iç savaş sonrası ise başbakanlık daha kuvvetli bir konuma getirildi. Ancak hala cumhurbaşkanlığı sembolik olmayan, ciddi yetkileri olan bir kurum. 1989’da imzalanan Taif anlaşması ile iç savaş resmi olarak sona ererken, bu süreçte daha önce meclisteki sandalye kotalarında mevcut olan oransallık da değişiyor. Fransızlar ayrıldıktan sonra bu oran 6’ya 5 olarak Hristiyanların elindeyken, 1989’da 64’e 64 şeklinde dengeleniyor. Başbakanlık kuvvetlendiriliyor, cumhurbaşkanlığı yetkileri törpüleniyor. Ancak Lübnan’ı takip eden herkesin bileceği üzere her hükümet kurma çabası büyük krizlere yol açar, kısa ömürlü hükümetler kurulur. Cumhurbaşkanlığı seçimi keza kriz yaratır. Bu krizin en önemli sebebi ise halkın cumhurbaşkanını seçmemesi, meclisin de ortaklaşabileceği bir Maruni Hristiyan bulabilmesinin zorluğu.

Biz meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı üzerine kotayı biliyoruz. Ancak bu anlayış Lübnan’daki tüm birinci sınıf memuriyetlere sirayet etmiş durumda. Nerenin valisi hangi mezhepten olacak, iç güvenlikten sorumlu bürokrat hangi mezhepten olacak, yardımcısı hangi mezhepten olacak… Örneğin Devlet konservatuarı direktörü Rum Ortodoks olmak zorunda, buraya kadar inmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. İlerici, demokrat Lübnanlıların on yıllardır içinden çıkmak için çabaladığı ama hiçbiri ciddi adım atamadığı bir sistem bu. Bu sistemde sizin bir pozisyona gelebilmenizin önkoşulu liyakatiniz değil, mezhebiniz oluyor. Konservatuar direktörlüğünü ne kadar hak ettiğiniz hiç önemli değil. Türkiye’de liyakat zaten başlıca tartışma gündemlerindeyken bir de mezhepler işin içine girerse olabilecekleri kestirebilmek zor değil.

MEZHEPÇİLİK TOPLUMSAL BİR VİRÜS

Mezhepçilik bir nevi virüs, bir toplumun içine sirayet ettiği zaman kendi güç odaklarını yaratan ve bu güç odakları içerisinde yeniden üretilen bir virüsten bahsediyoruz. Taifia hareketi denilen, mezhepçilik sisteminden çıkmayı, liyakati öncelemeyi hedefleyen sayıları da az olmayan birçok ilerici, demokrat var. Üstelik çok fazla eğitimli insan yetiştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Yurt dışına çok fazla başarılı beyaz yaka, akademisyen çıkaran bir ülkeden bahsediyoruz. Bu insanlara kendi ülkelerinin yönetiminde söz verilse ne kadar önemli katkılar yapacakları aşikar olmasına rağmen bu mezhep virüsünün toplumun kılcal damarlarına sirayet etmesi ve her mezhebin başında inşa ettikleri güç ilişkilerinin içine liyakatli insanları sokmayacak olan eski savaş baronları bulunması sebebiyle bugün Lübnan bu durumda. Bu savaş baronlarını, mezhep-siyasi parti liderlerini genelde haberlerde birbirleriyle çatışırken okuyoruz. Ancak ne zaman karşılarına mezhepçi sistemi bitirecek bir inisiyatif çıkar, hemen birleşirler. Aralarındaki bütün gerilimleri bir kenara bırakırlar, çünkü tüm ülkeyi parsel parsel bölmüşlerdir ve kimin nereden nemalanacağı bellidir. Kendi tabanlarına belli memuriyetler, ayrıcalıklar tedarik ederek de bu gücü ellerinde tutarlar. Lübnan’da meslek odası seçimleri örneğin büyük siyasi olaylara dönüşür. Son birkaç seçimde çok ciddi oranda mezhepsel sistem karşıtı gruplar ileri çıkınca, kamuoyu önünde birbirini yerden yere vuran partilerin hepsi karşılarında birleşerek seçimi aldılar.

Peki o zaman böyle bir virüsü Türkiye’ye sokmanın manası nedir? Türkiye’de on yıllardır Aleviler ve Kürtlerin ayrımcılığa uğramasının çözümü bu mudur? Bir Kürt ve Alevi’yi görüntü için devletin tepesine eklemleyerek iktidarın devamına hizmet etmelerini sağlamaları mıdır? Lübnan’da da bu tehdidin olduğu tüm ülkelerde de biz şunu çok çabuk unutuyoruz. Kimlik hep mezhep ve etnisiteye indirgeniyor. Halbuki herkesin ayrıca sınıf kimlikleri var, cinsel kimlikleri var, başka toplumsal temsiliyet yapıları da var. Tüm bunları göz ardı edip, belli bir sınıfın çıkarını gözetmek için belli bir mezhepten birilerini entegre ederek demokrasi illüzyonu yaratmak hiçbir şeyi çözmez. Tabi eklemek lazım, Bahçeli açıkça bunu mu kastetti bilemiyoruz ama Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı demek, cumhurbaşkanı da ilelebet Sünni Türk olacak demektir. Bunun modern vatandaşlık tanımında yeri yok. Son Gazze savaşının ardından gördüğümüz üzere evet, Avrupa’nın kimseye model olacak hali kalmadı. Ama Türkiye’den daha kapsayıcı olabilecek modeller Avrupa’da var. Bu modeller de 16., 17. Yüzyıllardaki din savaşlarının yarattığı acılar üzerine kuruldu. Onlar düşünmedi mi şu Protestan olsun bu Ortodoks olsun diye çözmeyi. Avrupa refah ve modernleşmesi o kadar büyük acılar ve dersler üzerine bina edilmiş sistemler ki bugün Avrupa’da kim Katolik kim Protestan konuşmuyoruz. Türkiye’de hep ülkemizin sorunlarını görmeye meyyaliz ki doğrusu da büyük ölçüde budur ancak orta doğuda yaşayanlar bilir ki Türkiye’nin tırpanlansa da kör topal hale gelse de elde tutulması gereken büyük kazanımları var. Bunlardan birisi de bir öykünme ve niyet boyutunda kalmış olsa da eşit yurttaşlık. Biz bu mezhepsel-etnik farklılıkları sileceğimize onları kurumsallaştıracak bir noktaya gelmemeliyiz. Umarım ciddiye alınıp ülkemizin önüne getirilmez.

SURİYE HAYALİYLE TÜRKİYE’Yİ YIKMAK

Başta da konuşmuştuk ama özellikle İsrail’in 7 Ekim sonrası bölgede genişleyen operasyonları sonucu Suriye’de hükümetin değişmesi ile birlikte Türkiye’de bu tartışmalar hızlandı. Bugün bir yandan Suriye’de Dürziler ve Kürtler üzerinden çeşitli bölgesel hesapların belirleyici olduğu gelişmelere tanık oluyoruz, diğer yandan İran odağında farklı gelişmeler meydana geliyor, özet olarak henüz sonucu belli olmayan yeni bir dönemin içindeyiz. Peki bir içe bakışla, Türkiye’deki siyasi gelişmeler neden bu kadar göbekten bölgedeki gelişmelere bağlı hale geldi?

Türkiye 2011’den beri Suriye’deki sürece o kadar müdahil oldu ki bu süreçte hatalarını görüp pozisyon değiştirmek konusunda körfez ve diğer aktörlerin de çok gerisinde kaldı. İşin ironik yanı, rejim değişmeden birkaç ay önce Erdoğan siyaset değişikliği sinyalleri verdi, Esad ile görüşmek istedi, bunlar çok geç gelişmelerdi. Suriye’de rejim değişikliğini 7 Ekim’den bağımsız değerlendirmek gerçekten çok zor. Daha doğrusu, 2023’teki savaşa Hizbullah’ın dahil olması ve 2024 Eylül-Kasım arasında en fazla çatışmanın Lübnan’da cereyan etmesi, bunun sonucunda Hizbullah’ın güçlerini Suriye’den çekmesi ve bu ülkedeki belli başlı askeri kontrol mekanizmalarının artık işlememesi ve rejimin kağıttan kaplan gibi birkaç ay içerisinde yıkılışı… Rejimi yıkıp da yerine geçen güçler de uzun süredir Türkiye’nin kontrolünde olduğu için şimdi Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacakmış gibi görünüyor. Diğer yandan ülkenin güneyinde İsrail’in belli tazyikleri ve kırmızı çizgilerini görüyoruz, çok ciddi bir dönüşümün arifesindeyiz, nereye gideceğini kestirmek çok zor, çok fazla aktör ve dinamik var. Son açılım sürecinin, İran’ı da kapsayacak şekilde bölgesel dinamiklerle ilgili olduğunu reddedebilmek mümkün değil. Ama bu teklifin oraya nasıl oturduğunu da göremiyorum. Biz böyle bir şey önerirsek, uzun vadede Suriyeli Arap ve Kürtler için Türkiye’ye bağlılık, federasyon vs. mi hayal ediliyor? Böyle bir şey mümkün değil. Türkiye Suriye’de askeri üs hayal ettiği anda İsrail orayı vurdu. Türkiye’nin muhakkak bir nüfuzu olacak, muhakkak Suriye’nin geleceğini biçimlendirirken ciddi bir sözü olacak ama burada Körfez, ABD, İran, bu kadar aktörün arasında sınır değiştirip, Türkiye’nin 10 yıldır kontrol ettiği bölgeleri de elinde tutacağı bir senaryoyu ben göremiyorum. Dolayısıyla arkadaki motivasyonu da tahayyül edemiyorum. Suriye’deki kontrolü ele alayım derken Türkiye’nin iç dinamiklerini yerle bir etmenin ve gelecek kuşaklara yayılacak bir virüsü devreye sokmanın olumlu yanını ben göremiyorum. Niyet uzun vadede Suriye’yi kontrol etmek, hatta Irak’taki Kürtlerle ilişkileri derinleştirmekse bunlar zor işler. Orta doğuyu biraz bilen insanların ihtiyatla yaklaşması ve uzak durması gereken fikirler. Bir şekilde konjonktür izin verir, nüfuzunuzu bir anlığına artırabilirsiniz ama sonra oradan çıkabilmek çok zor. Ufacık Lübnan on yıllardır mezhepler ve vekillerin savaş alanı, Türkiye’de bu kimliklerin kendi ifade alanlarını açmalarından söz etmiyorum, bunların siyasi bir kimlik haline getirilmesi çok sorunlu bir şey. İster Suriye’de ister Irak’ta girilmemesi gereken toplar. Bunun bir gündem değiştirme çabası, bir yere varmayacak fikirler olduğunu düşünmek istiyorum.

ABD OSMANLI SİSTEMİNİ KENDİSİNDE DENESİN(!)

Barrack’ın Osmanlı milletler sistemi ve ulus devlet üzerine açıklamaları da sanırım buradaki tartışmaları heveslendirdi...

Barrack geçen gün de Şeba çiftliklerine ne gerek var, burası için niye bu kadar gürültü kopuyor gibi başka bir enteresan açıklama yaptı. Bunlar gerçekten orta doğu tarihine giriş düzeyinde safdil yorumlar. Ulus devleti kutsayacak değilim, bu prensip dünyaya çeşitli zararlar verdi ama bunun çözümü Osmanlı milletler sistemi değil. Çok beğeniyorlarsa bunu ABD için düşünebilirler, ırk bağlamında Siyahlar, mezhep bağlamında Latinler için örneğin. Osmanlı dönemi farklı bir devirdi, Pax Ottomana gerçekten vardı ve fakat 19. Yüzyılda paramparça oldu. Ne bunu diriltmenin maddi koşulları mevcut ne de yasal altyapısı kurulabilir. Tom Barrack farklı bir görev tanımıyla geldi hem Ankara hem Suriye elçisi olarak. Lübnan’a da ziyareti çok konuşuluyor. Fakat sözlerinin siyasi yapıya hele böyle ciddi konularda ne kesinlikte etki edeceği son derece tartışmalı. Hele Osmanlıya döneceksek, orada Kürt-Alevi Sadrazamlar yoktu. Oraya döneceksek en başta etnisiteye kör olup Müslümanlığa bakacağız ki orada bile liyakate bağlı şekilde gayri müslimler ciddi pozisyonlar elde edebiliyorlardı. Bunlar anakronik, tarihsel dinamiklere son derece ters tuhaf sözler. Bahçeli de Barrack’ın altında kalmamış daha tuhafını etmiş.