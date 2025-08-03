Akademisyenler, siyasetçiler tartışıyor: ABD’nin istediği parçalanma modeli

Politika Kolektifi

Türkiye, AKP-MHP ittifakının güdümünde hem içeride hem bölgede öngörmesi zor bir dönüşümün içine sürükleniyor. Bir taraftan İsrail’in tetiklediği bölgesel gerilimler, önce Suriye’de şimdi ise İran’da hedefinde rejim değişikliği ve parçalanma olan bir yıkım sürecini başlatırken, içeride de Saray rejimi hem iktidarda kalabilmek hem de bölgede nüfuz kazanabilmek için hem demokratik kurumlar hem de toplumsal çatışma dinamikleri üzerinden kendisine yeni bir yol arıyor.

Bir yandan Bahçeli ile yeni süreç için meclis komisyonu hazırlanırken, diğer yandan iktidara tehdit oluşturabilecek tüm siyasal muhalefet dinamikleri hapis ve yasaklarla bastırılıyor. Bahçeli’nin “Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı”, Washington’ın Türkiye-Suriye çift görevli elçisi Tom Barrack’ın “Osmanlı milletler sistemine dönüş” ve “güçlü ulus devlet tehdittir” açıklamaları, kuşkusuz ABD ve taşeronluğundaki sarayın bölgesel hesapları kadar, Türkiye’nin geleceği ile de yakından ilgili. Keza Ankara’da Erdoğan-Bahçeli koalisyonunun başlattığı ‘terörsüz Türkiye’ ve yeni anayasal süreçleri, Suriye’de İsrail ile birlikte girilen nüfuz paylaşımıyla karşılıklı olarak ilerliyor. Bahçeli ya da Barrack’ın niyetlerinde ne kadar ciddi olduklarını zaman gösterecek, ancak amaçlarının ulus devlet sisteminin sorunları veyahut Türkiye’de toplumsal barışın sağlanması olmadığı aşikar. Etnik-mezhepsel kota ve ulus devlet tartışmalarıyla gölgelenmek istenen esas hedef eşit yurttaşlık ve emperyalizm karşısında egemenlik.

Eşit yurttaşlık, tüm eksiklikleri ve sorunları ile birlikte anayasanın güvence altına aldığı ve meclis ile temsiliyeti sağlanan, 1923’te kurulan rejimine karakteristiğini veren en temel unsurlarından biri. Tanımlanışında, farklı etnisite, din ve mezheplerin kapsanması konusundaki tüm tartışmalarla birlikte, Cumhuriyeti imparatorluktan ayıran en önemli unsur, halkın saraya koşulsuz bağlı olduğu bir tebaa ve mezhep hukuku ile yargılandığı bir ümmet olmaktan çıkarılarak, devletin temsili bir siyasal mücadele alanına dönüşebildiği, kapitalist güç ilişkilerinden bağımsız olmasa da belli ölçüde herkesin eşit yargılandığı bir sistemin kurulmasıydı.

Bugün rejimin bir diğer karakteristiği olan kapitalist devlet yapısı, yıllar içerisinde tüm sosyal dinamiklerinden koparak, ABD ile girilen bağımlılık ilişkileri ve ardından adapte olunan neoliberal dönemle birlikte eşit yurttaşlığı sınıfsal düzeyde neredeyse istisnasız biçimde ortadan kaldırdı. Bugün bir işçi ezmek ücreti mukabilinde, yoksul çocukları ağır bir sömürü çarkına peşkeş çekilmiş durumda, gelir uçurumu derinleştikçe, Latin Amerika toplumlarından aşina olduğumuz raddede siyah-beyaz bir sınıfsal ayrım, toplumun her katmanına hızla yayılıyor. Şimdi ise etnik ve mezhepsel temelde eşit yurttaşlığın artık kağıt üstünde bile geçerli olmayacağı bir sistem hayali, kuşkusuz tüm bu gelişmelerden bağımsız değil. Ancak en önemlisi, ülkeyi 2017 referandumundan bu yana keskin bir siyasal dönüşüme tabi tutan saray ittifakının, artık yönetebilmek, hatta iktidarda kalabilmek için başladıkları projeyi bitirebilme amaçları. Tüm ülkenin Erdoğan iktidarına tabi olacağı, bunun rızasının eşit yurttaşların siyasal mücadelelerinden öte, çeşitli kimliksel temsiliyetlerin uzlaşısı ile sağlanacağı, bu sistemin yaratacağı kültürel paralellik sayede Türkiye’nin güneyinde de kalıcı bir nüfuz kurabileceği bir proje belki kimilerinin ağzını sulandırsa da nasıl nihayete ereceği yine Türkiye halkının 23 senedir gösterdiği direnç ve muhalefet hareketinin etkisine bağlı. Nitekim benzer hayaller 2010’ların ilk başında da kurulmuş, ancak evdeki hesap ne Gezi’ye ne de orta doğuya uymuştu.

Bu hafta tartışmalara konu olan kota sisteminin Lübnan’da yarattığı toplumsal tahribatı, Türkiye’nin Şam’a ayarlı siyasi gündeminin yaratabileceği sonuçları, Beyrut Amerikan Üniversitesinden akademisyen Ümit Fırat Açıkgöz ile konuştuk. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden akademisyen Ahmet Murat Aytaç, demokrasi olmadan barış olur mu sorusunu, farklı tarihsel örneklerle birlikte yanıtladı.

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AKADEMİSYEN ÜMİT FIRAT AÇIKGÖZ: LÜBNANLAŞMA YIKIM GETİRİR

Türkiye’de hep ülkemizin sorunlarını görmeye meyyaliz ki doğrusu da büyük ölçüde budur ancak orta doğuda yaşayanlar bilir ki Türkiye’nin tırpanlansa da kör topal hale gelse de elde tutulması gereken büyük kazanımları var. Bunlardan birisi de bir öykünme ve niyet boyutunda kalmış olsa da eşit yurttaşlık. Biz bu mezhepsel-etnik farklılıkları sileceğimize onları kurumsallaştıracak bir noktaya gelmemeliyiz. Umarım ciddiye alınıp ülkemizin önüne getirilmez.

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AHMET MURAT AYTAÇ YAZDI | SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ: TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM İÇİN DEMOKRATİK AÇIKLIK

Bugün varmış olduğumuz noktada Türkiye, Kürt sorununda yeni bir çözüm imkânını tartışıyor. İktidar blokunun bugüne kadar “Terörsüz Türkiye” adıyla uygulamaya koyduğu süreç, bundan sonra çözüm için yeni mekanizmaların geliştirileceği bir Meclis komisyonu aracılığıyla ilerleyecek. Elbette sürecin zemininde çok katmanlı ve farklı boyutları olan siyasi hesaplar var. Giderek otoriterleşen hükümetin de kendine göre hesaplarının olması anlaşılır.