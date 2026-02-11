Akbelen direnişi ve termik santrallar

Dr. Ali Uğurlu - Mühendis

Akbelen direnişi, Türkiye’de son yıllarda çevre mücadelesinin simge olaylarından biri haline gelmiştir. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’ndan başlayan bu direniş yalnızca ağaçların kesilmesine karşı bir itiraz değil; yaşam alanlarını, geçim kaynaklarını ve geleceği savunma mücadelesidir de. Akbelen direnişi ülkede çevresel adalet, enerji politikaları ve yerel toplulukların direniş pratikleri bağlamında önemli bir olaydır. Akbelen Ormanı’nda başlayan bu süreç kömür madenciliğine dayalı enerji üretiminin ekolojik ve toplumsal etkilerini görünür kılmıştır. Bu günlerde Akbelen yine manşetlerde. Geçtiğimiz günlerde Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisi, içerisinde zeytinliklerin de bulunduğu araziler linyit maden işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi için acele kamulaştırıldı. Bu kararla köylülerin toprağı haritadan silinecek, köyler yok olacak.

2021 yılında hatırlanacağı üzere Akdeniz ve Ege bölgesinde yoğun yangınlar yaşanmaya başlamıştı. Yaklaşık 155 bin hektar alanın kül olduğu bu coğrafyada ormanları tehdit eden sadece yangınların olmadığı görüldü. Açılacak olan yollar, yeni maden sahaları ve işletmeleri, turizm tesisleri hepsi yangının sonuçlarından faydalanmak için bekliyordu. Çünkü geçmişte böyle olmuştu.

Anılan bölgede yangın devam ederken yangın riskinin olmadığı santral yakınındaki İkizköy mahallesinin Akbelen orman alanında birilerinin ağaç katliamı yaptığı basına yansıdı. Bu olay kamuoyuna “Ağaçlar yangının santrallara ulaşmasını engellemek için kesiliyor” diye duyuruldu. Elbette ki bu sav doğru değildi. Oluşan kamuoyu üzerine de izinsiz ve kim tarafından yapıldığı o günlerde belli olmayan bu kesim yetkililerce durduruldu. Sonradan anlaşılacağı üzere ağaç katliamı yapılan bu alanın santrallara kömür sağlamak üzere bir maden sahası olduğu anlaşıldı. Köyün bazı mahalleleri geçmiş yıllarda kamulaştırma ve satın almalar yoluyla ne yazık ki maden alanına dahil edilmişti. Milas İkizköy halkı yaşam alanlarını ortadan kaldırmak isteyen şirkete karşı 2019 yılından bu yana örnek bir direniş sergiliyor. Köylülerin tarım arazilerini satmak istememesi üzerine, köyün hemen yakınında bulunan 740 dönümlük Akbelen Ormanı’na göz diken maden şirketi, arkasına aldığı iktidar desteğiyle burayı maden sahasına çevirmek istiyordu. Yangın karmaşasından yararlanmak istemeleri de bundandı. Bahane de hazırdı: “Buralar orman vasfını kaybetmiş”. Akbelen’de İkizköy halkı şimdiye kadarki direnişi ile Türkiye‘de örnek bir çevre mücadelesi verdi.

Akbelen ormanı bölgenin ekolojik bütünlüğü açısından kritik öneme sahip bir doğa alanıdır. Sözkonusu alan, kömürlü termik santrallara yakıt sağlamak amacıyla maden sahasının genişletilmesi planları kapsamında yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu durum orman ekosisteminin tahribatının yanı sıra tarım alanlarının daralması, yerel su kaynaklarının zarar görmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi çok boyutlu çevresel sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir.

Madencilik faaliyetlerinin genişletilmesi, bölge halkının geleneksel geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılığı doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda Akbelen, çevresel maliyetlerin belirli bir coğrafyada ve toplumsal kesimde yoğunlaştığı tipik bir çevresel adaletsizlik örneğidir.

Akbelen direnişi Türkiye’nin enerji politikalarında fosil yakıtlara dayalı kalkınma modelinin yarattığı çelişkileri somut biçimde ortaya koymaktadır. Politik ekoloji yaklaşımı açısından bakıldığında, doğal kaynakların kullanımına ilişkin kararların ekonomik ve siyasal güç ilişkileri çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bu süreçte doğanın metalaştırılması, yerel toplulukların yaşam alanları pahasına meşrulaştırılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik alternatifler mevcutken, kömür madenciliğinde ısrar edilmesi, enerji arz güvenliği söylemi ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki gerilimi derinleştirmektedir. Akbelen örneği, bu gerilimin yerel düzeyde nasıl bir çatışmaya dönüştüğünü göstermesi açısından önemlidir.

KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALLAR

Kömür temini için Akbelen Ormanları’nın yok edilmesi söz konusu olan Yeniköy Santralı ile yakınındaki Kemerköy Santrali geçmişte 2013 yılında özelleştirilen santrallar arasındadır. Köylülerin şu aşamadaki direnişleri, orman alanının santrale gerekli kömürü almak üzere açılacak maden sahası nedeniyle ormanın ve köylerinin yok olmasını önlemeye yöneliktir. Altındaki kömürü almak için maden işletmesinden kaynaklı ek çevresel sorunların ortaya çıkması ve köylülerin yaşamlarının etkilenmesi kaçınılmazdır.

Madencilik de dahil olmak üzere, kömürün elektrik üretiminde kullanılmasının yarattığı önemli çevre sorunları vardır. Bu nedenle kömür yakıtlı termik santralları çevre mevzuatı açısından sorunlu işletmelerdir. Bu santrallarda uçucu kül (Partikül Madde-PM10 ve PM2.5) kükürt dioksit, azot oksitler, karbon monoksit, karbon dioksit, ağır metaller (civa gibi) emisyonlar vardır. Çevre mevzuatına uyum için yapılan yatırımlar sadece desülfürizasyon ünitesi denilen ve kükürtdioksiti tutmaya yarayan ünitelerdir. Şu ana kadar, santralların Kükürt Arıtma Tesisi sadece beş üniteden kaçında tamamlandığı belli değildir. Diğer emisyonların özellikle azot oksitlerin, karbon dioksit ve ağır metallerin tutulup arındırılması mümkün olmamıştır. Bunlar ne yazık ki çevreye verilmekte ve çevre felaketine yol açılmaktadır. Sağlık açısından çok daha önemli bir sorun olarak görülen 2,5 mikrondan küçük partiküller (PM2.5) ülkemizde yönetmeliklerde ve ölçümlerde dikkate bile alınmamaktadır. Partikül madde ve kükürtdioksit kömür santrallarının yıllardır bilinen ve önlem alınması gereken başat kirleticileridir. Ancak kömür santrallarının yarattığı çevre sorunları bunlarla sınırlı değildir. Güneş ışığında hidrokarbon radikalleriyle reaksiyona girerek yer seviyesinde ozon/fotokimyasal sis yaratan azot oksitler, ağır metaller gibi kirleticilerinin yanı sıra kömür santralları iklim krizinin en önemli nedeni olarak görülen karbondioksit emisyonları açısından da en önemli kirletici kaynaklardan biridir.

Santralların özelleştirilmesi aşamasında firmaların, çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken yatırımları yapıp, işin gerektirdiği yetkin bir işletmecilik ortaya koymak yerine kısa vadeli bir bakış açısıyla elektrik satışını sadece bir kazanç alanı olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Sözkonusu santrallar üstelik kapasite mekanizması, alım garantisi gibi desteklerden de yararlanmaktadır.

Görüleceği üzere bu santrallar sadece kükürt oksitler açısından tehlikeli değillerdir. Azotoksitlerin, ağır metallerin, karbondioksitlerin ve partikül maddelerin emisyonlarını önlemek deyim yerindeyse imkansızdır. Bu nedenle söz konusu santralların çevre mevzuatına uyum sağlaması çok zor hatta saydığımız kirleticiler açısından da imkânsızdır. Bu nedenle yapılması gereken kömür yakıtlı bu santralların Avrupa da olduğu gibi kapatılması ve yenilerinin de inşa edilmemesidir.

Zamanla teknolojik önlemler geliştirilmişse de, çevre ve halk sağlığı açısından önlem alınması gereken kirletici parametrelerin sayısı da artmış, sınır değerler de giderek düşürülmüştür. Batı ülkelerinde kömür santrallarından uzaklaşılmasının önemli nedenlerinden biri çevre ile ilgili gerekli yatırımların kömür santrallarının maliyetlerini giderek arttırması gerçeğidir.

ELEKTRİKSİZ KALIR MIYIZ?

Bütün bu yaşanılan, çalışmasa bölgenin elektriksiz kalma gibi hiçbir riskinin olmayacağı ve artık dünyada yeni yatırım için kredi verilmeyen bir termik santral için ormanlar ve çevre katledilmektedir. Yeniköy santralı 2024’ de 2.6 milyar kW saat, Kemerköy de 3,7 milyar kWsaat üretim yapmış. Buna karşılık Türkiye’nin 2024 yılı üretimi 342 milyar kWsaat. Yani Yeniköy termik santralinin toplam Türkiye üretimi içerisindeki payı %0,73, Kemerköy santralinin ise %1,05 gibi çok düşük bir değer. Ülkemizde şu an 122 bin MW kurulu güç var. Üretilen elektrik ve kurulu güç ülke ihtiyacının çok çok üstünde. İhtiyacın en yüksek olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında bile ihtiyaç duyulan güç 50 bin MW civarında. Dolayısıyla bu santralların çalışması ya da çalışmaması ülkenin elektrik arzında da talebinde de herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Uzmanların görüşüne göre elektrik üretiminde ve iletiminde bilindiği üzere toplamda %20-25 ölçüsünde tasarruf etmek mümkün. Bu değer 60 milyar kWsaate (%18,5) karşılık gelmekte.

Başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde suyu, havayı, çevreyi ve doğayı kirleten, iklim değişikliğine neden olan kömür yakıtlı termik santrallar kolayca kapatılabilir.

Bunun yanısıra Türkiye Paris İklim Anlaşmasını 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile onaylamış olup, iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır. Bu anlaşmaya göre 2050 yılında sıfır karbon emisyonu amaçlanmaktadır. Bunun gerçekleşmesinin en önemli koşullarından biri de doğaya inanılmaz ölçüde karbondioksit emisyonu olan kömür yakıtlı termik santralların tamamen kapatılması gerçeğidir. Birçok ülkede bu süreç başlatılmış olup finans çevreleri de kömür yakıtlı termik santrallara artık kredi vermemektedir.

2013 yılında bu santrallara çevre mevzuatına uyum sağlamaları için gerekli yatırımları yapmak üzere uzunca bir süre verilmişti. O tarihte henüz kamu mülkiyetinde olan termik santralların büyük bölümü zaman içinde özelleştirildi. 2019 yılına gelindiğinde bu santralların gerekli yatırımları yapmadığı görüldü ve süre bir kez daha uzatıldı. Ortada "kirletmeye devam" edilmesi için yaratılmış fiili bir durum vardı. Bu yatırımların yapılması için yedi yıl çevreyi kirletmeleri pahasına bu santrallara izin verilmiştir. Sürenin sonunda bu yatırımlar yapılmayınca süre iki buçuk yıl daha uzatılmak istenmiştir. Geçmişte enerji sektöründe özelleştirilmeler için getirilen gerekçeler arasında, sektörde kamu kaynaklarının yatırım yapmak için yeterli olmadığı, buna karşılık özel sektörün enerji alanına sermaye ve kaliteli yönetim getireceğine dair savlar yer almıştır. Bugün görüldüğü üzere bu savlar tutmamış, birtakım muafiyetler ile özelleştirilen santralların yeni sahiplerine ayrıcalıklar sağlanmış; yapmaları gereken çevre yatırımlarını yapmamaları göz ardı edilerek hem yatırım maliyeti hem de işletme maliyetinden avantaj sağlamalarının yolu açılmış, tüm bunlar yurttaşların sağlığı ve çevre duyarlığı hiçe sayılarak yapılmak istenmiştir.

Akbelen direnişi Türkiye’de çevre mücadelelerinin geldiği noktayı anlamak açısından önemli bir örnektir. Bu direniş ormanı aşan bir mücadeledir. Yapılan acele kamulaştırılma sonrası Akbelen’in kalbine bir hançer saplanmıştır. Bu direniş çevresel tahribatın yalnızca ekolojik değil aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Akbelen süreci çevresel adaletin sağlanması, karar alma süreçlerine halkın katılımının arttırılması ve sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi gerekliliğini açıkça göstermektedir.