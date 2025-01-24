Akbelen talancısı işleri büyütüyor

İlayda SORKU

Muğla’nın Milas ilçesinde Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., bölgede faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor.

Akbelen Ormanı’nda kömür madeni genişletme çalışmalarıyla büyük bir ekolojik tahribata yol açan YK Enerji, şimdi de termik santralına güneş enerjisi santralı (GES) eklemeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında nihai kararını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ÇED raporunun halkın görüş ve önerilerini almak için on gün süreyle askıya çıkarıldığı belirtildi. Halk, çalışmaya şiddetle karşı çıkarken, Akbelen Ormanı’ndaki ekolojik yıkımı unutmadıklarını vurguladı.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, şirketin yeni enerji yatırımlarını, geçmişteki tahribatlarını örtbas etme çabası olarak gördüğünü ve bu duruma tepki gösterdi.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, “Bizim duyduğumuz ve anladığımız kadarıyla şirket maden aramayı bırakmıyor. Termik santrallara de devam edecek ama bir yandan da GES projelerine geçtiler. Buradaki GES ile amaçladıkları kamu yararı için değil de kendi bünyesinde kendi enerjisini üretmek için kaynak aramak” dedi.

PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ

Şirketin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Işık, “Biz artık bu madenler, topraklarımızı, köylerimizi yok etmesin ve yenilenebilir enerjiye geçsinler diye bas bas bağırıyoruz. Hem köyleri, ormanları yok etmeye devam et hem de, ‘yenilenebilir enerjiye geçtim’ diyerek kendi enerji üretimini yap. Tamamen kendi menfaati için yapıyor. Yok öyle yağma. Hiçbirine pabuç bırakmayacağız” diye konuştu.

TEŞVİĞİNİ DE ALIYOR

Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğal Hayatı Koruma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOPDER) Başkanı Ahmet Tatar ise, projeye karşı çıktıklarını belirtti. Şirketin, bölgede rehabilitasyon çalışması gerçekleştirmediğini ifade eden Tatar, “Özelleştirme sözleşmesinde alanın rehabilite edilmesi gerektiği yer alıyor. Maden faaliyetinin ardından ormanlık ve tarımsal alanları eski haline getirmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak şirket, eski haline getirmesi gereken ekolojik yapıyı dönüştürmüyor, zaten dönüştürmesi de mümkün değil. Onun yerine, devlete gidip oraya GES kuracağız diye müracaat yapıyor. Bunun yanında enerji üretimi ve yatırım faaliyeti yürüttüğünden dolayı devletten teşviklerini alıyor. Nereden baksanız devletin kaynaklarını sömürüyorlar” diye konuştu.

ARICILIK BİTECEK

Öte yandan güneş enerji panellerinin sürekli temizlenmesi gerektiğine değinen Tatar, şunları söyledi: “Paneller için bölgedeki tarımsal alanları deşarj edecekler ve tarımsal toprağı kimyasal ilaçlarla öldürmeye başlayacaklar. Ayrıca panellere böceklerin girmemesi için altlarındaki konstrüksiyonların tabanlarına da biyolojik ilaçlar koyacaklar. Böcekleri öldüren ilaçlar, arıların ölmesine sebep olarak bölgedeki arıcılığı bitirecek. GES’lerin doğal yapıya ve ekolojiye zarar verdiği için tarımsal alanlara, zeytinliklere ya da ormanlık alanlara yakın noktalara kurulmaması lazım.”