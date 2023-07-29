Akbelen’de yok edilen ormanlar ‘oldukça küçük mü?

Konuk Yazar

Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ

Muğla İkizköy Akbelen ormanlarının termik santrallara kömür sağlamak için yok edilmek istenmesine yöre halkının verdiği tepki tüm ülkeye yayıldı. Farklı yerlerden insanlar yöre halkına destek vermek için oraya koşuyor. İnsanlar kesilmekten kurtarmaya çalıştıkları ağaçlara sarılırken, devletin güvenlik güçleri ormanları korumak isteyen bu insanlara “terörist” muamelesi yapıyor. Hatta girişin “yasak” olduğu orman alanına girdikleri için Kabahatler Kanunu’nu kullanarak cezalandırmaya çalışıyor. Yıllardır orada yaşayan ve mücadele veren Deniz Gümüşel’in bırakın Akbelen Ormanı’na, Milas ilçesine girişini bile yasakladılar.

Tüm bunlar olurken ormanları yok etmek isteyen şirket medyaya geçtiği basın bültenlerinde kendini aklamak için; toplam ruhsat sahasının 23 bin 307 hektar olduğunu, bunun sadece 78 hektarının orman olduğunu, bu miktarın da orantısal açıdan “oldukça küçük" olduğunu iddia ediyor. 78 hektar; 780 dönüm ve 780 bin metrekareye denk geliyor. Şirket yetkililerine o “küçük” dedikleri ormanın habitat bütünlüğü ile içindeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin zenginliğini, o ormanların yöre halkı için ne kadar “büyük” önemde olduğunu anlatmaya kalkıp kendimi yormayacağım. Fakat şirketin ülkedeki o “büyük” “kalkınma” masalının ve orman katliamının nasıl bir parçası olduğunu kısaca anlatmaya çalışacağım.

***

Akbelen’deki gibi madencilik, enerji, turizm vb. 50’ye yakın ormancılık dışı amaç için tahsis edilen orman alanlarının miktarı 811 bin 356 hektara ulaştı. Bu miktar tüm ormanlarımızın %3,5’ine denk geliyor. Her yıl orman yangınlarıyla kaybedilen orman alanlarının 4 katından fazlası bu tür orman tahsisleri nedeniyle yok oluyor. Yanan alanlarının kendiliğinden tekrar ormana dönüşmesi mümkün fakat enerji santralına, maden sahasına, havalimanına, yola, otele, golf sahasına dönüştürülmüş alanların artık ormana dönüşmesi çok zor. Üstelik bu tahsisler orman yangınlarının artmasına neden oluyor. Örneğin; 2021 yılında yanan orman alanlarının dörtte biri (37 bin 358 hektar) enerji tesislerinden (yüksek gerilim hattı, santral, trafo vb.) kaynaklanan yangınlar nedeniyle zarar gördü.

Mevcut iktidar ormanları bir ekosistem olarak değil de, bir arsa veya arazi olarak görüp, “kalkınmanın” bir aracı olarak “değerlendirmek” istiyor. Özellikle 2010’dan sonra artan bu eğilim, 2018’deki ekonomik krizle birlikte büyük bir ivme kazandı. Ekonomiyi ihracat ile enerji ve inşaat sektörleriyle ayakta tutmaya çalışan bu iktidar, bu sektörleri de ormanları yok ederek ayakta tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda 2012 ile 2021 yılları arasındaki 10 yılda toplam 59 bin 658 izin verildi ve bu izinlerle 385 bin 587 hektar orman alanı fiilen orman ekosistemi olma özelliğini kaybetti. Bu verilere göre; yılda ortalama 5 bin 966 izin verilmekte ve 38 bin 559 hektar orman alanı ormancılık dışı amaçlar için tahsis edilmekte. Bu yüzden ormanlar hızla parçalanıyor. Büyük orman parçaları daha küçük parçalara dönüşüyor. Sadece 2008 ile 2019 yılları arasında 11 yılda ormanlardaki parça sayısı %56,10 hektardan küçük orman sayısı da %118 arttı. Böyle giderse elimizde orman kalmayacak.

***

Şirketin “oldukça küçük” açıklamasına gelirsek. Henüz yayımlanmamış olan yeni bir çalışmamızda; 2014 ile 2019 yılları arasında ÇED olumlu kararı almış olan 1549 projeyi inceledik. Bu projeler içindeki 443 enerji projesinin 322’sinde (%72,7), 834 maden projesinin 539’unda (%64,6) orman alanı tahsisleri yer alıyor. Bu projelerin alansal dağılımına bakıldığında enerji projelerinin toplam alanının %33,54’ünün, madencilik projelerinin de %31,3’ünün orman ekosistemlerine denk geldiği görülüyor. Yani bu projeler hayata geçerse, her proje alanının üçte biri ormana denk gelecek ve bu ormanlar yok edilecek. Kısacası o büyük ve kutsal “kalkınma” hamlemiz ormanlarımızın üzerinden silindir gibi geçerek taçlanacak. Bugün Akbelen’de, dün İkizdere, Amasra ve Kirazlı’da bir avuç azınlığı daha da zengin edecek maden ve enerji tesislerine karşı mücadele edenler, ülkenin doğasını yok edecek bu “kalkınma” masalının ardına saklanmış silindiri durdurmaya çalışıyorlar. Durduramazlarsa, durduramazsak elde bir şey kalmayacak.

“Sen kalkınmaya karşı mısın?” diye soracak hödüklere de, ormanını, merasını, havasını, akarsuyunu, gölünü yok ederek kim kalkınmış, Afrika kıtasına bak, dünyanın elmas, altın, orman, akarsu, maden vb. doğal varlıklar bakımından en zengin kıtasını nasıl talan ettiler, dünyanın en fakir insanları orada yaşamıyor mu diye sorma gereği bile duymuyorum artık. Afrika’ya kadar yorulmayalım. Bak kardeşim; kendi ülkenin ve halkının durumunu görmüyor musun? İktidarın son 20 yılda seni bir dilim ekmeğe muhtaç ederken, senin doğanı yok ederek uluslararası sermaye ve işbirlikçilerini nasıl da “kalkındırdı”ğını hala daha göremiyorsan senden umut yok.