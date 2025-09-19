Akbelen’deki zeytin katliamı Meclis’e taşındı

BirGün EGE

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin TBMM’ye soru önergesi verildi. Yurttaşların tüm tepkisine rağmen yasa yürürlüğe girdikten sonra gözler, Türkiye’nin zeytin üretiminde kritik öneme sahip olan Muğla’ya çevrildi. Nitekim 12 Eylül 2025’te Milas ilçesinde ilgili şirket yetkilileri zeytinliklere girerek söküm öncesi hazırlığı olarak sayım yapmaya başladı. 15 Eylül tarihinde sabah saatlerinde, kamyonlar ve kesim ekipleri Akbelen’e gelerek zeytin kesimine başladı. Bu katliama direnen 4 yurttaş gözaltına alındı.

Hukuki süreçler sonuçlanmadan başlatılan bu uygulama Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan tarafından TBMM gündemine taşındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Özcan, devam eden hukuki süreçlere rağmen yapılan kesimlerin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını vurguladı.

Özcan, “Sayım, kesim ve taşıma işlemi yapılan arazilerin, amaç dışı kullanım izni var mıdır? Amaç dışı kullanılmasına dair kamu yararı kararı alınmış mıdır? Taşıma işlemi için gerekli sökme taşıma izinleri verilmiş midir? Taşınacak bölgenin mülkiyeti kime aittir? Taşınması mümkün olmayan zeytin ağaçları için nerede, ne kadarlık zeytin sahası tahsis edilmiştir?” dedi.