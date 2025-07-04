Akdeniz meyve sineğiyle mücadele

BİRGÜN EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek, ihracatta yaşanan kalıntı sorunlarının önüne geçmek ve üreticiye ilaçsız mücadele imkânı sunmak amacıyla Akdeniz meyve sineğine karşı feromon tuzak uygulamasını başlattı. Biyoteknik mücadele yöntemi olan feromon tuzaklarla, zararlının üreme döngüsü kırılarak kimyasal ilaç kullanımı azaltılıyor. Çalışmaların ilk adımı Köyceğiz ilçesinde atılırken, uygulamanın önümüzdeki günlerde Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça ilçelerinde de sürdürülmesi planlanıyor. Büyükşehir ekipleri üreticilere uygulamalı destek verirken, sahada sinek popülasyonunun takibi ve erken müdahale hedefleniyor.

Köyceğiz Zaferler Mahalle Muhtarı Seren Ayhan, “Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece feromon değil, donla mücadele gibi birçok alanda bize destek oluyor. Özellikle ihracat yaptığımız ürünlerde yaşadığımız kalıntı problemi ciddi ekonomik kayıplara neden oluyordu. Feromon tuzaklar sayesinde ilaç kullanımımız azaldı, sinek zararını en aza indirdik” dedi.

Hamitköy sakini Mustafa Korkut, “Feromon tuzaklarla hem toprağımız korunuyor hem kalıntısız üretim yapabiliyoruz. Eskiden meyvelerimiz çürüyordu, şimdi sinek zararını neredeyse hiç görmüyoruz” derken, Bayram Şimşek ise ilaç kullanımının sona erdiğini vurguladı: “Narenciye üreticisiyim. Tuzaklardan sonra zirai ilaçlara ihtiyaç duymamaya başladık. Feromon uygulaması bizim için çok değerli” diye konuştu.

Döğüşbelenli üretici Salih Gökpınar da “İncirlerdeki sinek problemi yüzünden ürünleri tüketemez hale gelmiştik. Şimdi sorunsuz üretim yapabiliyoruz. Ahmet Başkan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

‘GELECEĞE YATIRIM’

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamanın sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Aras, “Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, çiftçimizin emeğini korumak ve topraklarımızı zehirli kalıntılardan arındırmak zorundayız. Bu amaçla feromon tuzak gibi çevre dostu yöntemleri destekliyoruz. Muğla’nın bereketli topraklarında yapılan her doğru uygulama, yalnızca üretimi değil, yaşamı da korur. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.