Akdeniz’den Ege’ye dostluk yürüyüşü

Halil ERTUNÇ

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV)’nin bu yıl 24’üncü kez düzenlediği geleneksel “Akdeniz’den Ege’ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü”, 11 Mayıs’ta Datça’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, DAÇEV’in 35’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi iş birliğiyle organize edildi.

Datça Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüşte katılımcılar Akdeniz’den testilere doldurulan suyu beraberlerinde taşıyarak yürüyüş rotasını takip etti. Yürüyüş, yaklaşık 8 kilometrelik bir parkur sonunda Kızlan Mahallesi’ne ulaşılarak tamamlandı. Etkinliğin simgesel bölümünde, testilerde taşınan Akdeniz suyu Kızlan’da Ege’ye döküldü. Bu ritüel, yıllardır sürdürülen etkinliğin temel simgelerinden biri olarak hem doğa ile kurulan ilişkiye hem de bölgesel dayanışmaya dikkat çekiyor.

Ayrıca, Knidosluların Antik Çağ’da Balıkaşıran’da başarısızlıkla sonuçlanan, kanal açarak iki denizi birbirine bağlama girişimine, sembolik bir gönderme niteliği taşıyor. Yürüyüşün ardından Katyalı mevkiinde bir piknik düzenlendi. Katılımcılar burada dinlenirken, özellikle çocuklar için çeşitli oyun etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi oyunları kendi aralarında organize ederek aktif biçimde katılım gösterdi. Piknik alanında herhangi bir sahne ya da hoparlör sistemi kullanılmadan, sade ve kolektif bir ortamda zaman geçirildi.

DAÇEV yetkilileri, etkinliğin sadece doğa yürüyüşü olarak değil, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeyi ve toplumsal belleği canlı tutmayı amaçladığını belirtti. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yürüyüşün 24 yıldır aralıksız sürdürülmesinin hem gönüllü katılımın gücünü hem de yerel halkın çevreye duyarlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.