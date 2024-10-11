Akhisar Belediyesi’nden ‘Günaydın Çorbası

BirGün EGE

Akhisar Belediyesi sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilerin güne enerjik ve sağlıklı başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla sıcak çorba ikramı başlattı. Öğrencilere destek olmanın belediyenin öncelikli sorumluluklarından olduğunu vurgulayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ‘Günaydın Çorbası’ dağıtım noktası sayılarının ilerleyen günlerde artacağını müjdeledi.

Başkan Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “Sabahları okula giden öğrenci kardeşlerimizin içini ısıtmak ve güne zinde başlamalarını sağlamak için sıcak çorba ikram ettik. Afiyet olsun. Aydınlık geleceğimizin mimarları çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Akhisar Belediyesi olarak, bu tür sosyal projelerle çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Hepinize derslerinizde zihin açıklığı dilerim.”

Sıcak çorba ikramı, sabah saatlerinde okula giden çocukların içini ısıtırken, veliler de belediyenin bu sosyal destek projesinden memnun kaldı. Öğrenciler soğuk havalarda böyle bir ikramla karşılaştıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, çorba ikramının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.