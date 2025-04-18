Akhisar Halk Ekmek hizmete başladı

BirGün EGE

Ekonomik zorlukların her geçen gün arttığı bu dönemde, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı ekmek üretimini amaçlayan Halk Ekmek projesi, özellikle dar gelirli yurttaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Akhisar’da hizmete başlayan Halk Ekmek projesi kapsamında, ilçedeki fırıncı esnaftan temin edilen ekmekler, daha uygun fiyatla satışa sunuluyor.

Bu sayede hem yerel esnaf destekleniyor hem de vatandaşlar taze ekmeğe daha ekonomik koşullarda ulaşabiliyor. İlk etapta 6 farklı mahallede kurulan Halk Ekmek Büfeleri, her gün saat 09.00 ile 14.00 arasında hizmet verecek.

Halk Ekmek satış noktaları şu şekilde: Atatürk Mahallesi - 345 Sokak, Reşatbey Mahallesi - 648 Sokak, Seyitahmet Mahallesi - 724 Sokak, Hacıishak Mahallesi - 144 Sokak, Ulucami Mahallesi - 280 Sokak, Cumhuriyet Mahallesi - 263 Sokak Akhisar’da Halk Ekmek hizmetinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu açıklamalarda bulundu: “Vatandaşlarımızın sofrasına en uygun fiyatla, en kaliteli ve en lezzetli ekmeği ulaştırmak için Akhisar Halk Ekmek hizmetimiz başladı. Akhisar’ımıza hayırlı olsun. Sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendiren bu önemli adımın, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Akhisar için çalışmaya, halkımız için üretmeye devam edeceğiz.”