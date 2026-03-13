Akhisar’da ilaçlama çalışması yapıldı

BirGün/EGE

Akhisar Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri toplam 125 dönümlük belediye arazisine buğday ve arpa ekimi gerçekleştirdi.

Bir süre önce buğday ve arpa ekili alanların birinci uygulama olarak yağmurlardan önce toprak üstü bitki besleme uygulamaları yapıldı. İkinci uygulama olarak ise sıvı gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kayserili, traktör kullanarak ilaçlama çalışmalarının bir kısmını da bizzat kendisi gerçekleştirdi.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Başkan Kayserili, “Doğuca Mahallemizde bulunan, buğday ekimi yaptığımız arazimizde sıvı gübreleme ve ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Belediyemize ait hiçbir tarım arazisinin bir metrekare dahi boş kalmaması için üretmeye devam ediyoruz.

Hasat dönemiyle birlikte yetiştirdiğimiz buğdayların bir kısmını satarak üretim maliyetlerimizi karşılayacak, büyük bölümünü ise un haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız” dedi.