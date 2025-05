Akıl baştan gidince

Hani, bazen olur ya. Yataktan kalkarken bir şarkı döner durur beyninizde. Akşama kadar aynı sözleri ve melodiyi mırıldanırsınız. Şu “loop” dedikleri istem dışı bir döngüye girmiş durumda tekrarladım durdum dün.

İlhan Şeşen’in yine kendisi gibi efsane sıfatını hak eden şarkısının sözleri şöyle diyor:

“Son Zamanlar Yaptıklarıma Bakma Ne Olursun.

Benim Aklım Başımda Değil…”

Dilimize “Ellerimde Çiçekler” sözleriyle pelesenk ettiğimiz o şarkıya nereden takıldığımı fark ettim sonunda.

“Şahsım Rejimi”nin, son zamanlarda yaptıklarını şöyle bir alt alta dizin bakalım. Bu şarkı ile nasıl “cuk” diye örtüştüğünü anlayacaksınız.

İlhan Şeşen’in dediği gibi, iktidar açısından “Benim Aklım Başımda Değil”e çok kolay bağlayacaksınız siz de…

Onca deneyimli siyasi kadroların Kaçak Saray’da kim bilir kaç yüz fabrikanın emekçi kadrolarının maaşının binlerce katı tutarında bir bordro tutarına malolan danışmanlar ordusunun, aylardır planladıkları anlaşılan “19 Mart Darbesi”nin tek bir dişe dokunur delilden yani makul gerekçeden yoksun biçimde icra edilmiş olması başka nasıl izah edilebilir?

Aklı başında bir siyasi hamle diyebilir miyiz bu olup bitenlere? Özellikle de her bir sonraki hamlede kendi kendilerini daha da mahcup duruma düşürmeleri göz önüne alındığında. Özellikle de her bir adım sonrası, zaten ağır bir enkaz yığınına dönüşmüş ekonomiye verdiği ilave zararları düşündüğünüzde. Hani şu “üç beş haftada hunharca resmen yaktıklarından söz edilen on milyarlarca dolarlık rezervi” aklınıza getirdiğinizde.

Son zamanlar yaptıklarına baktığınızda, İlhan Şeşen’e bunun gibi kim bilir kaç şarkı, kaç albüm bestelemeye yetecek malzeme yok mu?

Akıl baştan gidince, yıllar öncesinden “aynı mantıkla” el yordamıyla ve kendi faşist doğalarına aykırı biçimde “yapıyor rolü oynadıkları” şu mâlûm ve mâhut “açılım süreci”nin haline bir bakmak bile yeter.

Daha, “teröristin ve terörün” tanımını bile yapamadıklarını belli eder şekilde attıkları adımlara ne demeli? Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer’i, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı neredeyse İmralı’ya tıkacak kadar iddialı sözlerle yola çıktıktan sonra, dünyanın en bilinen ve en eli kanlı terör örgütlerinden PKK’nin liderini ellerinden gelse bir villaya

çıkarmaya çalışmanın mantığını biri bana anlatabilir mi?

Bir seçimde, oylarını arttırabilmek ve yerel iktidarı değiştirmek için meşru Kürt siyasi hareketi ile yapılan işbirliğini “terörle irtibat ve iltisak” diye damgalarken, dağdaki eline kan bulaşmış militanları “Koy Kaleş’ini - bombanı bir kenara, gel seni topluma kazandırayım” diyebilen bir zihniyetin “aklının başında olduğunu” nasıl söyleyebilirsiniz?

Her tarafı, her bir satırı, tuttuğun zaman elinde kalan bu abuk sabuk planın (tezgahın diyelim) eleştirisini yapanlara, “Ne yani? Sen terörün bitmesine karşı mısın? Anaların gözyaşı dinmesin mi yani? Biz de seni solcu bilirdik. İçindeki Nasyonal Sosyalisti açığa vurdun” diye benim gibilere hücum edenlere “aklı başında insan” demek mümkün mü?

TEZ KONUSU

Yandaş, Yalaka, Yalancı, Yılışık, Kiralık iktidar beslemesi medyanın, bütün bu rezil, sefil ve pespaye manzarayı bir yana bırakıp “Bütün dünya Reis’in önünde saygıyla eğiliyor. Ukrayna barışını o sağladı. Gazze meselesinin çözüm anahtarı da onda zaten. Hindistan Pakistan savaşını da o önledi” komiklikleri, “Her gittiği yerde dünya liderleri onun önünde kuyruğa giriyor birlikte selfie yapabilmek için” diye haberler yapmaları, Psikiyatri bilimiyle uğraşanlar için tez konusu değil mi?

Aynı satılık medyanın, artık kabak tadı veren “Gabar’da öyle müthiş rezerv bulunmuş ki, üç vakte kadar kulaklarımızdan petrol fışkıracak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu’na girmemiz an meselesi” tadında şaklabanlıklarına ne demeli? Biraz ötesinde “Arabaya koyuyormuşsun, direkt çalıştırıyormuş” (sahi, ahmağın biri bunu bile demişti değil mi?)

kepazeliklerini bile yazar bunlar. Bıraksan, Gabar petrolü ile pişen yemeklerin çok lezzetli olduğunu bile anlatırlar. Bizim DokuzSekiz Aamet’in ya da Fulya’nın televizyon programına, Esra Erol’a bile mevzu olursa şaşırır mısınız?

Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden birine konuk olarak “6 yaşındaki kız çocukları yetişkinlerle evlendirilebilir” diyen bir perofili savunucusunun çağrılıp konuşturulması, bizzat Milli Eğitim Bakanı’nın “Milletimiz, her yerde ayrı kız okulları istiyor” diyebilmesinin, Hazine ve Maliye Bakanı’nın devletten milyarlık ihaleler alan biriyle ortak bir şirket kurmasını “Ticari ortaklık değil bu. Zaten ev alıp satıyoruz” diye milletin aklıyla alay ederek izaha çalışmasının arkasında başka nasıl bir sebep yatabilir?

ÖZETLE…

Aklı başında olmayanların “Son Zamanlar Yaptıklarına Bakmamak” elde değil. Ya da İlhan Şeşen’in şarkısındaki “özür diler” mahiyette olmasını da bekleyemeyiz.

Tam tersine bunların bu ülkeye nelere mal olduğunu daha iyi kavrayıp, mücadeleyi daha da yükseltmenin tam zamanıdır. Daha büyük kalabalıklarla, daha örgütlü, daha yüksek sesle ve daha kararlı mücadele, daha ses getirecek eylemler.

Aklını yitirenlerin suyu iyice ısınmıştır.

Bu ülkeye verdikleri zarar giderek daha da büyümektedir.

Bu halk, daha iyi bir iktidarı hak etmektedir.

Durmak yok, mücadeleye devam.