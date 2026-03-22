Akın Gürlek tartışmaları konut hakkına ne söylüyor?

Cihan Uzunçarşılı Baysal

KONUT NEDİR?

Konut bir üründür ve ürün olması hasebiyle de tüm ürünler gibi hem kullanım hem de değişim değerine sahiptir. Barınma ihtiyacı, güven/emniyet/korunma, yuva, aile, özel yaşam, komşu/komşuluk, toplumsalın inşası, mahalle/habitat, gündelik hayat, sosyal ağlar, dayanışma, emeğin yeniden üretimi, mekânın hafızası, anılar, sosyal/kiralık/komünal/kooperatif/enformel formlar ve yer kısıtından sayamayacağımız veçheleri ve amaçlarıyla konutu kullanım değeri üzerinden çok çeşitli tanımlamak mümkündür. Madalyonun diğer yüzü olan değişim değeri ise bizi kullanım değeriyle taban tabana zıt amaçlara ve alanlara sevk edecektir: mülkiyet, meta, finans varlığı, yatırım/spekülasyon aracı, soylulaşma/kentsel yenileme, zorla tahliyeler, yuvakırım, kentkırım, sosyo-mekansal ayrışma (kapalı site/anklav), sosyal statü, inşaat/emlak/finans sermayesi, kara para aklama enstrümanı…

Öte yandan, konutu tüm diğer ürünlerden farklı kılan, konutun aynı zamanda temel bir insan hakkı olmasıdır. Kıta ve bölge bağlamında neredeyse tüm insan hakları sözleşmeleri ve anlaşmalarında ve küresel çapta 12’den fazla BM sözleşmesinde konut hakkı yer almaktadır. Özel yaşamın gizliliğinden ailenin (en başta da çocuğun ve kadının) korunmasına, güven ve emniyet içinde onurlu bir yaşama, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına, sağlık, eğitim ve istihdam gibi ekonomik sosyal haklara, kültürel haklara, vatandaşlık haklarıyla siyasi haklara, kent hakkına, su, gıda gibi temel ihtiyaçlara ve ayrıca kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimde konut olmazsa olmaz bir geçit, bir köprüdür. Konut hakkı aynı zamanda zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı davranış görmeme ve şiddete karşı güvence altında onurlu bir yaşam demektir. Tüm bunların ötesinde, konut hakkı, en kutsal hak olan yaşam hakkının da garantisidir. Nitekim BM Genel Kurulu’nun 71’nci oturumda (2016) kabul ettiği üzere, “yaşanan tecrübeler, yaşam hakkının güvenli bir yerde yaşama hakkından ayrılamayacağını göstermektedir” ki Covid-19 Pandemi sürecinde bunu deneyimledik.

KONUTUN AÇMAZI

Temel bir insan hakkının bir ürünün kullanım değeri üzerinden yükselmesine karşın adaletsiz bir ekonomik sistemin (neoliberalizm) aynı ürünün değişim değeri üzerinden yükselerek kendini yeniden üretmesi ve varlığını sürdürmesi, o ürünün en büyük açmazı ve belki de trajedisidir! David Harvey’in (2015) altını çizdiği üzere, değişim değeriyle öne çıkan konut artık ikamet amacıyla değil bir meta olarak küçük bir azınlığı daha zengin etmek için üretilmektedir: “İnsanların yaşaması için değil yatırım yapması için kentler inşa etmekteyiz.” Tam da bu nedenle, “her çeşitten zengin ahaliye yönelik, onların içinde yaşamayacakları, paralarını yatıracakları lüks konutlar üretirken aynı zamanda ödenebilir fiyatlarda konut eksikliği kriziyle karşı karşıyayız.” Sistem, ekonomisinin çarklarını kentsel mekânın ve özelinde konutun metalaşması ve finansallaşması üzerinden döndürmektedir. Paradoksal olarak bugün yaşamakta olduğumuz konut krizi-belli bir kesim dışında, mülk ya da kiralık olarak konuta erişimin olanaksızlaşması-sistemin aksaklığı olmayıp, tam aksine, sistemin gayet iyi çalıştığının göstergesidir (Madden&Marcuse 2018). Bugün küresel kapitalizm kentsel rant ve konutun finansallaşması üzerinden kendini yeniden üretmektedir. 2010’dan bu yana, küresel ölçekte, konutun değeri %30 artmıştır (Visual Capitalist, April 2, 2023). Bu gidişat, alt, alt-orta gelir grupları için evsizlik alarmlarıyken üst gelir grupları ve sermaye açısından güvenli ve bol kazançlı yatırım alanları demektir ki ülkemizde de farklı bir tabloyla karşılaşmıyoruz.

TÜRKİYE’NİN KONUT KRİZİ

Bu bağlamda, uluslararası istatistiklerin de gösterdiği üzere, Türkiye konut krizinin en şiddetli yaşandığı ülkedir. BETAM Raporuna (2022) göre 2020’de 90m2 mütevazı bir konutu satın almak için 65 aylık asgari ücrete ihtiyaç varken 2022’de, iki yıl sonra, bu süre 110 aya çıkmış, neredeyse ikiye katlanmıştır. Bugünden bakarsak kim bilir kaç ay? Yine aynı rapora göre, 2021 Ocak ayında, ucuz konut piyasasında 90 m2’lik bir konutu asgari ücretin yarısı ile kiralamak olanaklıyken bir sene sonra 2022’de aynı konut için neredeyse ücretin tamamı kiraya ayrılmak zorundadır ki olanaksızdır! Alt, alt-orta gelir grupları, emekliler ve öğrenciler açısından ödenebilir mülk konuta veya kiralık konuta erişim özellikle büyük kentlerde zorlaşmıştır. Kentlerin çeperlerine, ucuz mahallelerine ya da kentten kente göçlere şahit olmaktayız. Nüfuslar, başlarını sokacak bir çatı derdinden emniyetsiz ve sağlıksız konutlara mahkum olmakta, kiralarını ödeyebilmek için en temel ihtiyaçlarından bile vaz geçmek zorunda kalmaktadır. Ebeveynlerinin yanına sığınan çocuklara ya da çocuklarının yanına sığınan ana babalara rastlamaktayız. Sığınma ile sığıntı olma arasındaki ince çizgide kişisel özgürlükler ve haklardan feragat edilmektedir.

AKIN GÜRLEK TARTIŞMALARI NEYİ GÖSTERİYOR?

Yazının başlığına gelirsek, konut krizinin en şiddetli ve derinden yaşandığı, mütevazı bir mülk konuta, “1” tane konuta dahi erişimin imkansızlaştığı, güvenli ve sağlıklı bir konutta kiracılığın ise giderek çok zorlaştığı bir ülkede Adalet Bakanının toplam değeri yüzlerce milyon liraya ulaşan lüks gayrimenkulleri olduğu iddiaları (hukuki süreçte aktif ve pasif tapu kayıtları belgelendikçe durum aydınlığa kavuşacaktır; nitekim, lüks konut projesi Tema İstanbul’un müteahhiti Mesa ve ortaklarından yapılan açıklamada ilgili tapu kabul edilmiştir), diğer soru işaretlerinin yanı sıra, sosyal adaletten nasiplenmemiş bir konut sistemindeki toplumsal ayrışma ve uçuruma da işaret etmektedir. Öte yandan, temel bir hakkın, getirisi yüksek kazançlı bir metaya hatta finans varlığına dönüştürüldüğü bu ekonomik sistemde sadece güçlü olan, parası olan değil elinde imkânı olan her vatandaş geleceğini garantiye almak için ya elindekini satmaya ya da potansiyel getirisi olanı ucuza kapatmaya çalışmaktadır. Herkesin kendi girişimcisi olduğu sistemde kullanım değerini yitiren konut bir yatırım /spekülasyon aracına dönüşmekte ama daha korkutucusu bu durum olağanlaştırılarak konut hakkı sistemden düşürülmektedir. İşte tam da bu yüzden, Gürlek, 12 tapusu olmadığını sadece 4 tapusu olduğunu rahatlıkla beyan edebilmektedir. Sayın bakan dönüşümlü olarak birkaç evde oturamayacağına göre konutların yatırım amaçlı alındığı aşikardır ama ne gam konut bağlamında yeni normalimiz budur! Öyleyse sınırı nerede, kaçta çizeceğiz? Mesele, sayının azlığı veya çokluğunda değil temel bir hakkın yatırım aracına dönüştürülerek metalaştırılmasındadır. Bunun bir savunma olarak ortaya sürülmesi ise yukarıdan aşağıya örülen adaletsiz konut sisteminin aşağıdan yukarıya muhatap bulabilmesindedir. Ve nasıl bir ironidir ki hakkı metalaştıran ve bunu sakınmadan ilan eden kişi, hakları ve konumuz bağlamında konut hakkını en doğru bilmesi ve savunması gereken Adalet Bakanının bizzat kendisidir.