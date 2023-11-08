Aklımıza hakaret

Gazeteci Barış Pehlivan, yargı mensubu hakkındaki bir suç duyurusunu yazdığı için denetimli serbestliği yakılarak açık cezaevine konuldu.

Suçlama; kamu görevlisine alenen hakaret.

Ülkede uyuşturucu kaçakçıları, katiller, çocuk tacizcileri, soyguncular, yasa dışı bahis baronları, infaz düzenlemeleri ya da akçeli işlerle tahliye olurken Barış Pehlivan, ‘hakaret’ iddiasıyla hapsediliyor.

Peki; Barış Pehlivan yazısında ne anlatmıştı?

Bir iş kadını, borç aldığı bir kişi ve onunla ilişkili yargı mensubunun parasına çöktüğünü, kendisini tehdit ettiklerini öne sürmüş. Suç duyurusu takipsizlikle kapanmış.

Üstelik Barış Pehlivan yazısında yargı mensubunun ismini de sadece ilk harflerini yazarak kodlamıştı.

Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, “Yazıda anlatılan yargı mensubu benim” diyerek davacı olmuştu.

Zannedeceksiniz ki; Barış Pehlivan, hakaret suçundan ceza aldı. O da değil.

Yargıtay üyesinin davayı açması yetti, suçlu bulunmadan denetimli serbestliği yakılarak cezaevine konuldu.

İyi de…

Bu ülkede Barış Pehlivan’ın belgeye dayanarak yazdığından çok daha büyük suçlamaları, İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar kaleme aldı. Yargıda çeteler olduğunu yazıp Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdi.

Mesela; İsmail Uçar, Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi Sidar Demiroğlu’nun, uyuşturucu kaçakçılarını, soyguncuları, yasa dışı bahis baronlarını birkaç ayda tahliye ettiğini anlattı.

Bu tahliyelerden sonra ağır ceza mahkemesi başkanlığına terfi eden hâkim, makamında oturuyor.

Barış Pehlivan, hakaret iddiasından 2 ay 23 gündür açık cezaevinde.

Başsavcı İsmail Uçar, sulh ceza hâkimlerinin para karşılığı haberlere erişim engeli getirdiğini yazdı. Sulh ceza hâkimleri, makamlarında erişim engellerine devam ediyor.

Barış Pehlivan, hakaret iddiasıyla hapis yatarken haberler yazıyor.

Başsavcı İsmail Uçar, eski Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un ilişkide olduğu iş insanları lehinde kararlar verilmesi için hâkimlere baskı yaptığını anlattı. Hâkimleri tehdit ettiğini, görevlerinden aldığını öne sürdü.

HSK’nin soruşturma bile açmadığı Bekir Altun, terfi ettiği İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Barış Pehlivan, hakaret suçlaması nedeniyle açık cezaevinde gün sayarken infaz düzenlenmesinden faydalanan katillerin tahliyesini izliyor.

Hâkim Sidar Demiroğlu, Başsavcı İsmail Uçar’ın bir boşanma davasına müdahale ettiğini öne sürdü. Başsavcının talimatıyla uyduruk soruşturma açılıp cep telefonundaki boşanma davasına delil olan görüntülerin silindiğini HSK’ye anlattı. Başsavcı görevine devam ediyor.

Barış Pehlivan, hakaret suçlamasından beraat etmezse Mart 2024’e kadar hapiste kalacak.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, HSK’ye yazdığı dilekçede kendisini suçlayan bir hâkimi “FETÖ iltisaklı” diyerek itham etti.

Bekir Altun da bu hakim de koltuğunda oturuyor.

Barış Pehlivan, hakaret suçlamasıyla hapiste yatarken yargıdaki çürüme haberlerini okuyor.

Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcı İsmail Uçar’ın yargıdaki rüşvet çarkını anlattığı yazısının mihraklara hizmet için yazıldığını bile iddia etti.

Havada uçuşan skandal suçlamalar nedeniyle yargı mensuplarına ‘hakaret’ten bile dava açılmıyor.

Barış Pehlivan, 9 Kasım’da İstanbul Çağlayan’da görülecek ‘hakaret’ davasında yapacağı savunmaya hazırlanıyor.