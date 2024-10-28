Aklını kullanan kazandı

Sonuçta, akıllı olan ve telaş yapmayan taraf kazandı.

Duran toplara iyi çalışmış ve bunları iyi icra eden Galatasaray iki duran topta birbirinin kopyası iki net vuruşu gole çevirerek kazanmasını bildi. Beşiktaş sadece uzun toplarla gol arayışını bir türlü çeşitlendiremedi.

Sezon başından itibaren geriye dönüp baktığımızda, Beşiktaş'ın bu sezon unutulmayacak 3 önemli maç performansı var.

Bunlardan biri sezona "bomba gibi" başlangıç anlamına gelen Galatasaay'a karşı 5-0'lık Süper Kupa zaferi.

Bir diğeri, Avrupa yolculuğundaki 5-1'lik Lugano maçı.

Sonuncusu ve en yakındaki maç da, "olağanüstü bir futbol mucizesi" niteliğindeki 1-0'lık Lyon maçıdır.

Birincisi, daha yeni yeni birarada oynamalarına rağmen, iyi "havaya giren" ve rakibi Galatasaray'ı o gün sürklase eden bir oyuncu grubunun göz kamaştırıcı başarısıydı.

İkincisi, Avrupa'da önemli bir virajı almasını sağlayan ve kendi seyircisine "bu sene bu takım iyi iş yapar" dedirten bir gündü.

Son maç ise, iyi savunmanın ve tabii ki tarihi bir "şans faktörünün", üstün bir kaleci başarısıyla birleşip, baskı altından akıllıca kontratağa çıkabilme başarısının ortak ürünüydü. Her şeyi de şansa bağlamak Beşiktaş'a haksızlık olurdu.

Galatasaray açısından bakılınca da, kendi sahasında kolay kolay yenilemeyen bir takım olmasının yanısıra, Beşiktaş'tan o "5=0'lık Süper kupanın intikamını alma hırsı" ile sahaya çıkan bir takım niteliği vardı.

Her iki takım da, (Beşiktaş'ın birinci kalecisini saymazsak) bir eksiği olmadan sahaya çıkarken, ilk dakikalarda biraz da tedirgin ve temkinli oldukları göre çarpıyordu.

Ama gol dakikasına doğru orta sahadan daha "bilinçli adımlarla" çıkmayı beceren ev sahibi Galatasaray iki kaliteli forveti İcardi ve Osimhen ile Yunus'un kurduğu fiziki ve psikolojik baskının meyvesini almakta gecikmedi.

13'ncü dakikada Gabriel Sara'nın çok iyi altı pasa indirdiği serbest vuruşa Davinson Sanchez'in çok rahat vuruşu ile gol geldi. 1-0

Orada o kadar süzülerek gelen topa pozisyon alarak engelleyemeyen Beşiktaş defansının ve belki de "çıksa yumruklayabileceği" bir mesafede müdahale etmeyip bekleyen Ersin'in hatası büyüktü.

Gol sonrasında Galatasaray'ın biraz daha Beşiktaş sahasına yerleşip sakin ve soğukkanlı paslarla kontrollü bir set oyununa döndüğünü gözlemledik. Beşiktaş ise sezon baından beri belki de en iyi yaptığı şeyi, uzun pasları denemeye başladı. Rafa Silva ve İmmobile'yi hareketlendirmeye, Gedson'u en çok sevdiği kanallara nüfuz etmeye zorlayan bu uzun paslar yerini bulamayınca, Beşiktaş hücum hattı etkisiz kaldı. Daha doğrusu, Galatasaray'ın Osimhen - İcardi'li çift forvet ve arkasındaki Sallai - Yunus kanat destekleriyle oluşturabildiği hücum hattı gibi bir "hat" oluşturamamasının sonucuydu bu. Beşiktaş, sezon başındaki o adita "Tora Tora Tora" diye gelen "hattını" unutmuş gibi. Daha çekingen ve çoğalmakta ağır kalan bir takım oldu, son haftalarda.

Semih'in öteki maçlardaki kadar sıkı markajda olmaması, genç oyncunun biraz daha kendini göstermesini beraberinde getirdi.

Mücadele hırsı yüksek ama futbol açısından pek öyle ahım şahım bir gösteriye sahne olmayan bir ilk yarı geçirdik.

Beşiktaş topa daha çok sahip olmasına rağmen "tribünleri ayağa kaldıran" ataklar ve etkili şutlar, hep ev sahibi takımdan geldi.

Bundaki en önemli etkenin,"derbi gerginliği" olduğunu söylemek yanlış olmaz tabii..

İlk yarıda, golün haricinde akıllarda kalan iki önemli hareketten biri İcardi'nin kaleye çok yakın bir konumda yerde kalmasına hakem Arda Kardeşler'in doğru bir kararla "devam" demesiydi. İki oyuncunun dengeli mücadelesinde İcardi kendini (pek çok kez yaptığı gibi) kolayca yere bırakıverdi.

Bir diğer önemli pozisyon da, topu alıp gol pozisyonuna girebileceği bir sırada Rafa Silva'nın kaval kemiğine yediği tekme ile yerde kalmasıydı. Hakem devam dedi. Top geri dönüp Galatasaray atağına dönüştü.

Hakem uyanıp geri gelip yerde yatan Rafa'ya baktığında, biz de tekrarını izlediğimizde, "kaval kemiğine" üstelik de belki kırmızı kartlık bir tekmeyi neredeyse "iş işten geçtikten sonra" görebildik.

Soru şu: Yan hakem, yani yeni adıyla yardımcı hakem ne iş yapar?

İkinci yarıda 54'ncü dakikada Beşiktaş çok önemli bir fırsatı bozuk para gibi harcadı. Masuaku'nun kelimenin tam anlamıyla söke söke getirdiği ve araya Rafa'ya al götür at diyerek attığı uzun pası, Rafa götürdü (niye kendi vurmadı?) ama topuk pasıyla gerisinden gelen Joao Mario'ya çıkardı. Mario'nun vuruşu Abdülkerim'e çarpıp kornere çıktı. Kalenin 4 tane köşesi varken o topu niye yerden kaleciye doğru vurursun be çocuk?

Cevabı tahmin edebiliyorum. "O topa gerektiği gibi vurabilsem, Immobile değil ben santrfor olurdum."

61'nci dakikada hiç beklenmedik şekilde önce Osimhen'in Ersin'le , ardından Immobile'nin Muslera ile karyı karşıya kaçırdıkları toplara tanık olduk.

67'nci dakikada, birinci Galatasaray golünün adeta karbon kopyasını izledik. Bu kez atak yönüne göre sol çaprazdan bir serbest vuruş kazandı Galatasaray.

Yine Gabriel Sara içeri doldurdu.

Bu kez Osimhen'in kafası öyle güzel bir noktasına gitti ki kalenin, Ersin'in yapabileceği bir şey yoktu. Yine "o kadar süzüle süzüle gelen topu takip edip vurdurmayacaksın" diyorum Beşiktaş defansına.

Durum 2-0

Artık Galatasaray için daha rahat bir derbi hüviyetine bürünüyordu maç. Beşiktaş da, tam tersine daha fazla hata yapmaya başladı.

Beşiktaş'ın hocası bu dakikalarda Joao Mario'ya daha fazla tahammül edemeyip Muçi"yi aldı. Son haftaların Beşiktaş tribünlerinden en çok ıslıklanan ve homurtulara yolaçan futbolcusu.

85'te bu kez Svensson ve Emirhan'ın yerine Onur Bulut ve Tayyip Talha'yı oyuna soktu Van Bronckhorst. Neye yarayacaksa?

Beşiktaş'ta bugün sadece hem defansta hem hücumda Masuaku'yu görebildik.

İnanılır gibi değil. Koca Beşiktaş, tamamen Masuaku'nun oyunuyla ayakta durabildi. Topları hep o getirdi, ortaları hep o yaptı, rakibi hep o durdurdu.

Gedson ve Cher Ndour'un yerine de müdahale edecek hali yoktu ya adamın?

Ya da Immobile veya Rafa'nın...

Galatasaray'ın da öyle ahım şahım bir futbolunu göremedik bugün sahada.

Ama futbol bu.

Topu kaleye sokabilen kazanıyor.

Bunu da 2 kez çok akıllıca yaptılar.

90+2'de serbest vuruştan gelen topa Udokhai iyi vurabilse, yani tepesiyle değil de alnıyla filan vurabilse bir şeref sayısı gelebilir miydi? Belki?

Ama zaten iş işten geçmişti.

O işi 90+4'te en beklenmedik adam, Ernest Muçi yaptı.

Ceza sahasına sağdan aniden girip inanılmaz bir vuruşla Muslera'yı avlayıverdi.

Şeref sayısı geç de olsa geldi.

Ama bir olası beraberlik golü için artık vakit kalmamıştı.

Maç bu haliyle 2-1 sona erdi.

Sonuçta, akıllı olan ve telaş yapmayan taraf kazandı.

Duran toplara iyi çalışmış ve bunları iyi icra eden Galatasaray iki duran topta birbirinin kopyası iki net vuruşu gole çevirerek kazanmasını bildi.