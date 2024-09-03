AKP, 31 Mart travmasını bir türlü aşamıyor: ‘Gölgeleme’ stratejisi

AKP, 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi yaşamında ilk kez ikinci parti konumuna gerileme travmasını aşamıyor. Mart sonrası oylardaki düşüş trendinin sürmesi, milyonların açlıkla test edildiği ekonomik krizin daha da derinleşmesi, buna karşın lüks, şatafat harcamalarının artması, saltanat görüntüsünün yaygınlaşması ve toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin rahatsızlığını sokakta dillendirmeye başlaması bu travmayı daha da büyütüyor.

AKP Genel Merkezi’nin başa çıkılamayacağı iyice görünür olan bu sorunlara karşı yeni bir strateji benimsediği konuşuluyor: CHP’de kavga görüntüsü yarat, dikkatleri rakipte yoğunlaştır…

CHP’de lider değişikliğinin yaşandığı son kurultaydan sonra “parti içi demokrasinin gereği” söyleminin sınırlarını zorlayan gelişmelerin yaşandığı açık. Ancak kamuoyuna iktidar medyası aracılığıyla yansıtıldığı boyutuyla bir kavga yaşanmadığı da bir gerçek. Liderlik ve Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında adı geçen tüm isimler, zaman zaman AKP’ye aradığı malzemeyi verseler de bir sonraki adımı mutlaka “Birlik, bütünlük” görüntüsüne katkı verecek şekilde atıyorlar. CHP çevrelerinde uzun yıllar sonra ilk kez iktidar olma şansının bu kadar yakın olduğu bir dönemde, bunun elden kaçırılmasına neden olacak zemini yaratanın affedilmeyeceği sürekli dillendiriliyor.

LİDERİ DEĞİŞEN SAĞ PARTİLER GERÇEĞİ

CHP’de yaşananları bir parantezle böyle ifade ettikten sonra AKP ile devam edelim. Özal’sız ANAP, Ecevit’siz DSP, hatta lider değişimi sonrası daha uzun yıllar varlığını sürdürebilmesine karşın Demirel’siz DYP deneyimini yaşayanlar, AKP’de yaşananların birebir bu partilerin sona gittiği dönemi anımsattığını anlatıyor.

İktidara alışkın kadroların iktidarsızlık paniğini yaşamaya başladığı konuşuluyor Ankara kulislerinde… AKP’yi gözden düşüren süreci sona erdirmenin eski güzel günlere dönmenin mümkün olmadığı görüşünden hareketle yeni bir stratejinin sahnelenmesi hazırlığı var AKP’de…”CHP’de yaşananları büyüt, içeride olanları gölgele”.

KARA PROPAGANDA İLE RAKİBİ ZAYIFLATMAK

Bunun için iki araç var ellerinde. Birincisi “CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı ve genel başkanlık yarışı olduğu”, ikincisi de “CHP’li belediyelerde yolsuzluk ve suiistimal yaşandığı” izlenimi vermek.

Adaylık konusunda kavga olduğu izlenimini vermemek bir ölçüde CHP’lilerin elinde. CHP geleneğinden gelen isimlerin böyle bir tartışmanın içine partiyi sürüklemenin faturasını göze alamayacağı var sayılıyor. Ancak AKP’liler, bugüne kadar parti disiplinine aykırı hiçbir tutumu görülmemesine karşın Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde farklı bir pozisyonu olabileceği ihtimalini umut olarak ifade ediyor.

Bu seçeneği bir tarafa koyduktan sonra ikinciye bakalım, “Belediyeler üzerinden CHP’yi zayıflatmak”… Bunun için ilk ve en önemli adımın, belediyeleri mali yönden kıskaca alarak icraat yapamaz duruma düşürme girişimi ile atıldığını gördük.

Bunun ikinci ayağının belediyelerdeki alımlar, ihalelerle ilgili yolsuzluk, suiistimal, kayırmacılık; atamalarla ilgili nepotizm görüntüsü yaratmak olacağı konuşuluyor. Müfettişlere buna katkı sağlayacak bilgi, belge temini talimatlarının verildiği biliniyor.

AKP’NİN YOLU ÇOK DAHA ZOR

AKP’nin önündeki yolun CHP’yi kara propaganda ile zor duruma düşürerek aşılamayacak kadar zorlu ı olduğu ortada. Yukarıda sıraladığımız sorunlar dışında AKP içindeki birbiriyle kavgalı gruplar, “Sel önünden kütük kapma” peşindeki giderayak daha fazla zenginleşmeye çalışanlar, Erdoğan sonrasına ilişkin bir planın hala olmaması, “Tek adamlığın” ne partide ne iktidarda yeni kadroların öne çıkmasına olanak sağlaması, “Tekinsiz ortak MHP”nin korkulan sürprizleri…

Ortadaki tabloya bakıldığında AKP’nin siyasi ömrünün sonuna geldiğini söylemek kehanet olmaz. CHP’de olan ya da olmayanları büyüterek AKP’nin imaj parlatması artık imkansız, Türkiye önümüzdeki yıldan itibaren erken seçimi daha ciddi bir talep olarak konuşmaya başlayacaktır.