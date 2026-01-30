AKP, İZBB’nin projelerini kendine yazıyor: Belediye yapıyor, AKP sahipleniyor

Mahir KANAAT

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026 Yatırım Programı’nda İzmir’e ayrılan sembolik ödenekler sert tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026 yatırım planında Toplam proje maliyeti 21 milyar 12 milyon 956 bin TL olarak belirlenen Halkapınar-Otogar Metro Hattı için ayrılan ödenek ise dikkat çekti. Yatırım programında yer alan hatta, 2026 yılı için sembolik nitelikte bir kaynak ayrıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı, Halkapınar-Otogar Metrosu için yalnızca 3 bin TL ödenek ayırdı. İzmir Havalimanı Deprem Güçlendirmesine ise 5 bin TL ayırdı. Ayrıca Ödemiş-Kiraz Demiryolu ÇED–Etüt Proje: Bin TL, Selçuk–Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı: Bin TL, Urla–Çeşme Devlet Yolu: 10 bin TL, (İzmir–Turgutlu) Ayrımı Kemalpaşa–Torbalı İl Yolu: 10 bin TL, Foça Ayrımı–Seyrek– İzmir Ayrımı Yolu: 10 bin TL, Otoyol Kavşağı–Torbalı–Belevi Devlet Yolu: 250 milyon 10 bin TL ayrıldı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de onaylanmış ve programa alınmış dış kredisi 24 milyar TL’den fazla olmasını söylemesine CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen tepki gösterdi.

Ösen, “İzmir’e yatırım diye sıraladıkları listedeki ilk 6 kalemin tamamı dış kredi. Üstelik hükümetin bir türlü onay vermediği krediler. Hem Büyükşehir, krediyle yapmak isteyecek hem buna onay vermeyeceksin hem de engellenen bu projeleri ‘vatandaşa hizmet ediyoruz’ diye sunacaksın. Pes! Yıllardır tamamlanamayan Ankara-İzmir YHT hattını da yalnızca İzmir’e hizmet gibi sunmuş olmak da cabası” dedi.

BEŞ BAKAN ESKİTTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2013’te 1080 günde bitirileceği iddia edilen Ankara-İzmir YHT projesinin 2028’de tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Uraloğlu, bir soru önergesine bu ay verdiği yanıtta projede ilerleme oranının yüzde 53 olduğunu da açıkladı. Böylece 15 yılda projenin yalnızca yarısı tamamlanabildi.

2013 yılında, “Bin 80 günde bitirilecek” denilen ve 4,3 milyar TL maliyet öngörüsü ile temeli atılan projenin maliyetinin 101,4 milyar TL olarak güncellendiği ortaya çıktı.

Projenin 2026 yılı itibarıyla maliyeti, ilk açıklanan tutarı 23’e katladı.

Projenin 4,3 milyar TL olarak açıklanan toplam maliyeti 2022 yılında 47,1 milyar TL, 2023 yılında 62,5 milyar TL, 2024 yılında ise 64,4 milyar TL olarak revize edildi. Kamu yatırımları maliyetlerini ortaya koyan veriler, projenin maliyetinin 2026 yılında bir kez daha güncellendiğini açığa çıkardı. Buna göre, toplam proje tutarı, 2026’da 101 milyar 487 milyon 60 bin TL olarak yeniden hesaplandı. Projenin tamamlanma yılına ise 2027 yazıldı.

Temeli 2013 yılında atılan proje, beş bakan eskitti, altıncı bakan döneminde yapımı halen sürüyor. Yapımına, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde başlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi’nin yapımı boyunca Lütfi Elvan, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu.