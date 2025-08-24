AKP köylüyü üretemez, tüketiciyi karnını doyuramaz hale getirdi

Nihat Fırat - SOL Parti Tarım Çalışma Grubu Üyesi

AKP’nin 23 yıldır IMF, Dünya Bankası ve DTÖ’nün direktifleri doğrultusunda sürdürdüğü tarım politikaları ve uygulamalarıyla köylüler ve küçük çiftçiler üretemez hale getirilip yoksulluğa mahkûm edildi. Küçük aile tarımı sürdürülemez kılınıp halk endüstriyel şirket tarımına mahkûm edildi.

Bunun için başta Tohum Yasası olmak üzere; Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası’nda değişiklikler yapıldı; Büyükşehir Yasası’yla köyler mahalle haline getirildi; Hal Yasası, Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri, Miras Hukuku’nda değişiklikler yapıldı ve Sözleşmeli Tarım Yasası gibi düzenlemeler çıkarıldı. Her şey hukuka uygun gösterilmek istendi. Bu yasalarla köylünün ve çiftçinin eli kolu bağlandı.

Küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık, aşırı yağış ve sel gibi iklim krizleriyle tarımsal girdi maliyetlerindeki artışlar, acil kamulaştırma yoluyla tarım arazilerine el konulması ve iki yıl üst üste işlenmeyen arazilerin devlet eliyle üçüncü şahıslara kiralanması uygulamalarıyla Türkiye genelinde tarımsal üretim ciddi biçimde geriletildi. Genç nüfus hızla kırsalı terk etmeye zorlandı.

Neticede ülkede ciddi bir “gıda güvencesi” riski baş gösterdi. Köylüler ve çiftçiler üretimdeki zorlukları aşabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden yüksek faizle kredi almak zorunda bırakıldı. Krediler ödenemedi, ipotek edilen tarım arazileri ve traktörler haczedilerek ellerinden alındı. Çiftçiler işleri geliştirmek için değil, sadece yaşamlarını sürdürebilmek için borçlandırıldı. Köylünün durumu bataklığa saplanan birinin durumuna dönüştürüldü; kımıldadıkça daha çok batırıldı.

ANAYASAYA AYKIRI

Yeni Tarım Yasasıyla iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin devlet eliyle üçüncü şahıslara ya da şirketlere malikin iradesi dışında kiraya verilebilmesi sağlandı. Böylece köylünün toprağı üzerindeki mülkiyet hakkı gasp edildi. Bu uygulamanın Anayasa’nın 35, 36 ve 48. maddelerine aykırılığı nedeniyle Çiftçi-Sen’in açtığı davada, “söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık taşıdığı” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

ÜRETİM PLANLAMASI YERİNE CEZA

Maliyetler ve pazar kanallarının kapanması nedeniyle ürününü değerinde satamayan üreticiler, tepkilerini ağaç keserek, ürünü tarladayken sürerek, sokağa dökerek ya da halka ücretsiz dağıtarak gösterdi. Bu bireysel protestolara ağır cezalar uygulanmaya başlandı. Geçenlerde bir kamyon patatesini satamadığı için sokağa döken çiftçiye “piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma, piyasada darlık yaratma” gerekçesiyle 17 milyon TL ceza verildi. Bu ceza, çiftçilere açık bir mesajdı: “Hakkınızı aramayın, aksi halde canınızı yakarız.”

EN BÜYÜK SORUN ÖRGÜTSÜZLÜK

AKP iktidarının kırsala yönelik saldırılarının nedeni, çiftçilerin örgütsüz bırakılması oldu. Oysa en etkili güç olan gıda üretimini ellerinde bulundurmaları, köylülerin en büyük gücüdür. Dünya kaynaklarının %30-35’ini kullanarak dünya nüfusunun %70’ini besleyen küçük aile tarımı işletmeleridir. Çiftçiler üretimde yaşadıkları zarardan çok, örgütsüzlükten daha büyük zarar gördü. Bugün, en azından kendi acil taleplerinin karşılanması için siyasi iktidar üzerinde baskı kuracak bir eylemlilik içinde olmaları gerekmektedir.

Borçların silinmesi, iklim krizi nedeniyle uğranan zararların telafi edilmesi, alım fiyatlarının yükseltilmesi ve garanti altına alınması, tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi, tarımsal desteklerin artırılması ve pazara erişim kanallarının açılması için örgütlü mücadeleye ihtiyaç var.

GIDA EGEMENLİĞİ İÇİN MÜCADELE ŞART

Gıda enflasyonunun önlenebilmesinin tek yolu, gıdayı üretenlerle tüketenler arasında doğrudan arz-talep ilişkisine dayalı adil bir ilişkinin kurulacağı gıda egemenliğinin tesis edilmesidir. Gıda, kâr için üretilip dağıtılan bir meta olarak kaldığı sürece gıda krizi ve enflasyonu bitmeyecektir.

Tarımda ve gıdada yaşanan sorunlar, ancak gıdanın kamusal bir gereksinim olarak ele alınması ve kamusal destekle hem gıda güvenliği hem gıda güvencesi hem de gıda egemenliğinin sağlanmasıyla aşılabilir.