AKP’de ülkücü dayağı

31 Mart 2024 günü Bağcılar Belediye Başkanlığı’nı kazanan Abdullah Özdemir, yerel seçim sonuçları kesinleştikten sonra AKP Bağcılar İlçe Başkanlığı’na geldi. Yanında Bağcılar Ülkü Ocakları Başkanı Emre Dağcı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’li Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Gece saat 01.00 sıralarında ilçe başkanlığı toplantı salonunda kürsüye çıkan Belediye Başkanı Abdullah Özdemir isim vermeden AKP İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz’ü sert sözlerle eleştirdi ve şöyle konuştu:

“Sahte kahramanlık yapmayacağız. Aramızda hesap kitap yapan varsa onları defedeceğiz, Bundan sonra tahammül yok. Herkes ayağını denk alacak. Bir hesap sorulacaksa ilk ben soracağım. Yeter artık. Artık hepimizin sabrı bir yere kadar. Bu davanın eri gibi görünüp de sandıkları kimse boş bırakmayacak. ‘Ben dava adamıyım’ diye gezmeyecek, meclis üyesi rozetini yakasında taşımayacak. Davaya sahip çıkmayacaklar bıraksın gitsin. Şov yapanlar fotoğraf çektirenler bırakıp gitsin. Davamızı kimseye yetirmeyiz.”

Bu konuşmanın ardından Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, hızlı adımlarla toplantı salonundan çıkıp bir odaya gitti. İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de Özdemir’in ardından bu odaya girdi. İddiaya göre; “Neden bunları söylüyorsunuz” diye tepki gösterdi. Bu sırada Bağcılar Ülkü Ocakları ve AKP Gençlik Kolları’ndan bir grup odaya girerek Rüstem Tüysüz’ü darp etmeye başladı. İlçe başkanlığındaki koşuşturma güvenlik kameralarına yansıdı. Polis koruması ile özel kalemi Abdurrahman Gök, İlçe Başkanı’nı odadan çıkararak kendi odasına götürdüler. Bu sırada polisler de geldi ve İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz’ün odası önünde güvenlik önlemi alındı.

Ancak gerginliğin sona ermediği güvenlik kamera kayıtlarında görünüyor. Odanın önünde kalabalık beklemeye devam ediyor. Dönemin Bağcılar Ülkü Ocakları yönetiminde olan bir kişi de kameranın açısına giriyor. Yanında Bağcılar Belediyesi çalışanı Ramiz Beşinci de bulunuyor. Bu sırada İlçe Başkanı’nın odasından sekreteri Abdurrahman Gök çıkıyor ve tuvalete gidiyor. Kamera kayıtlarında Ramiz Beşinci’nin tuvalete giren Abdurrahman Gök’ü Ülkü Ocakları yönetiminden isme işaret ettiği çok net görülüyor. Abdurrahman Gök’ün peşinden Ülkü Ocakları yönetiminde bulunan kişi ve 3-4 Ülkü Ocakları üyesi tuvalete gidiyor. Ramiz Beşinci ise tuvaletin girişini tutarak diğer AKP’lilerin müdahale etmesini engelliyor. İddiaya göre; Ülkü Ocakları üyeleri muşta ve sopalarla Abdurrahman Gök’ü dövüyor. Başına darbe alan Abdurrahman Gök baygınlık geçiriyor. Bir süre sonra tuvalete giren AKP Bağcılar üyelerinin, Ülkü Ocakları üyeleri ile Abdurrahman Gök’ü dışarı çıkardığı anlar kameralara yansıyor.

Bu olaylar sırasında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Ülkü Ocakları Başkanı Emre Dağcı odadan çıkmadı. Kavganın yaşandığı yerde üniformalı polisler de bulunuyordu ancak kavgaya müdahale etmediler.

Bağcılar Emniyet Müdürü de AKP Bağcılar İlçe Başkanlığı’na geldi. Ancak saldırganların kimliklerinin bilinmesine karşın adli işlem yapılmadı. Saldırıya uğrayanlar da şikayetçi olmadı.

Ayrıca ilçe başkanlığındaki kameraların bir gün önceden bozulması da dikkat çekmişti. Bu kameralar seçim sabahı onarılmış ve bu sayede saldırı anı kameralara yansımıştı. Bir iddiaya göre; Ülkü Ocakları Başkanı’na bu olay karşılığında belediyede iş teklif edildi. Ancak MHP Bağcılar İlçe Başkanlığı’nın haberi yoktu. Ülkü Ocakları Başkanı bir süre sonra görevden alındı. Öte yandan AKP Olağan Kongresi’nde Bağcılar İlçe Başkanı’nın değişeceği öne sürülüyor.