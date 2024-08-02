AKP’li belediye satmaya doymadı

İlayda SORKU

Satış rekorları kıran AKP’li Menemen Belediyesi 94 arsa ve araziyi daha 1,4 milyar lira bedelle satışa çıkardı. Büyük bir kısmı birinci derece sit alanı olan bu arazilerin satışı 12-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

İzmir Menemen’de AKP’li Belediye Başkanı Pehlivan, ilçedeki 94 arsa ve araziyi satışa çıkardı. Bu satışların toplam değeri 1,4 milyar lirayı buluyor. Arazilerin büyük bir kısmı birinci derece sit alanı olarak belirlenmiş durumda. İhaleler 12-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AKP’li Menemen Belediye Başkanı Pehlivan’ın ilçede sürekli arazi satışa çıkarma kararı kamuoyunda büyük tepki topladı.

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, satışlara sert tepki gösterdi. Özbey, seçimlerin ardından gerçekleşen Menemen Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nda Cumhur İttifakı'nın oy çokluğuyla 113 adet taşınmazın satışıyla ilgili belediye başkanına yetki verildiğini belirtti.

Özbey, "Bu 113 parselin toplam metrekaresi 1 milyon 244 bin. Yetki sonrası haziran ayında Ulukent'te 10 adet parselin satışı gerçekleşti ve yaklaşık 300 milyon lira gelir elde edildi. Kalan parsellerin 94 adedi ise 12-16 Ağustos arasında ihaleye çıkarılacak. Bu 94 adet parselin toplam alanı 855 bin 176 metrekare" diye konuştu.

SİT VE TARIM ARAZİLERİ

Satışa çıkarılan arazilerin detaylarına değinen Özbey, “Bu arazilerin 602 bin 706 metrekaresi tarla, 252 bin 470 metrekaresi imar uygulaması görmüş arsalardır. Bu arsaların 240 bin 832 metrekaresi birinci ve ikinci derece sit alanı” şeklinde konuştu.

İMAR PLANI REVİZYONU

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Yahşelli Mahallesi’nde gündeme gelen imar planı revizyonuna da dikkat çekti. “Bölgede 24 bin metrekare konut imarlı arazi bulunuyor. Alanda bulunan iki parsellik arazi, şahsa özel bir arazi. Bu iki parsel arasında 7 metre genişliğinde iki sokak ve yeşil alan bulunuyor. Sokakların ve parkın bulunduğu kısım, parsel sahiplerine verilmek isteniyor” dedi. Bu planın gerçekleşmesi halinde arsaya 2 bin 200 metrekare artı arazi eklenmiş olacağını ve bunun inşaat fazlalığına tekabül ettiğini belirtti.

PARSEL PARSEL GİDİYOR

CHP’li Hüseyin Özbey, AKP yönetiminin belediyeye ait ne varsa sattığını dile getirerek, “Parsel parsel satıyorlar demek onlara az kalır. Ne bulurlarsa satıyorlar” sözleriyle eleştirdi. Özbey, yolların ve yeşil alanların bile bu satış furyasından nasibini aldığını belirterek, “AKP yönetimi, belediyeye ait bağ, bahçe, arsa, tarla ne bulduysa sattı. Yetmiyormuş gibi şimdi yolları ve kalan yeşil alanları da satmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.