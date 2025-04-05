AKP’ye üyelik aidatı ödeyecek miyiz?

“Aktif AKP üyeleri muhalif saflarda!” yazıma son zamanlarda hiç olmadığı kadar tepki geldi: “Beni de üye yapmışlar.”

Başlıktaki soruyu da Etimesgut 2023/1 dönem üyesi Temel Bey sormuştu: “Yazınız üzerine merak edip e-Devlet’ten sorguladım. 2023/1 dönemden beri AKP Etimesgut ilçe üyesiymişim. Hanıma söyledim, merak edip baktı. Aynı dönem onu da üye yapmışlar. Yakında üye aidatlarını isteyebilirler mi?”

Mehmet Bey, öfkeli biraz; “Beni ve eşimi de Yenimahalle AKP’ye üye (2024/2) yapmış ahlaksızlar” diyor ve “Ama bizim dava ile uğraşacak halimiz yok. İstifa etmekle yetindik. Bilginize sunar esenlikler dilerim” diye noktalıyor mesajı.

Faruk Bildirici’nin mahallede sanki 65 yaş üstü herkes üye.

Anlaşılan Etimesgut, Sincan, Keçiören ve Yenimahalle teşkilatları iyi çalışmış. Ancak iş Ankara ile sınırlı değil. Hayatımın 7 yılını bir yatılı okulunda geçirdiğim Samsun’dan da benzer haberler var.

İmamoğlu önseçimine katılma çağrısıyla CHP’de bir üye artışı oldu ya, “gizli AKP üyeleri” o süreçte epey açığa çıkmış.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ; “Anlaşılan Türkiye genelinde binlerce kişi bilgileri dışında AKP’ye üye yapılmış gibi duruyor. Yalnızca Çarşamba ilçemizde yeni üye başvurularının nerede ise üçte biri kendi iradesi dışında başka parti üyesi olarak görülüyor” diyor.

Özdağ, "Çarşamba ilçemiz" diyor ama İlkadım ilçesinden de AKP’ye üye olduğunu görüp; “Olamaz, ben hiçbir partiye üye değilim” diye isyan edenler var.

AKP’nin Karadeniz teşkilatları da övgüyü hak ediyor!

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya partilerine üyelik başvurusu yapanlardan yüzlercesinin bir başka partiye üye olduklarını keşfettiklerini anlatıyor: “Yalnızca Sinop Merkez ilçede bu rakam 160 dolayında. Diğer ilçelerimizde de durum aynı. Form doldurup bırakan, ancak üyelik işlemlerini sisteme aktarırken başka parti üyesi olduğunu belirlediğimiz yüzlerce başvuru sahibine geri dönerek durumu bildirdik. … yurttaşların bu üyeliklerinden bilgilerinin olmadığını gördük. Ayrıca, bu kişilerin e-Devlet sorgulamalarında ağırlıklı olarak AKP üyesi olduklarını belirledik” diyor.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in önerisi ülke genelinde ne kadar insanın bu durumda olduğunu anlamaya yarayabilir: “‘Ben hiçbir partiye üye değilim’ diyen tüm yurttaşlara e-Devlet üzerinden sorgulama yapmayı ve eğer bilgileri dışında bir üyelik ile karşılaşıyorlarsa bunu bulundukları konuma göre en yakın CHP örgütüne bildirmelerini öneriyorum.”

Sanırım SOL Parti de bu konuda bir çalışma başlatıyor.

Ben Timur Bey gibi; “Acaba aidat ödemem gerekecek mi? Borçlu çıkar ve toplu ödemek zorunda kalır mıyım?” diye dertlenirken, "Suç duyurusunda bulunacağız" diyen dostum ve avukatım İlhan Cihaner, AKP’nin bu sicilinin eski olduğunu, daha önce Bilecik ilçe yöneticilerinin 10’ar ay hapis cezası aldıklarını, CHP yöneticilerini bile üye yazan Konya merkez ilçe yöneticilerinin de aynı suçtan yargılandığını anlattı.

Cihaner’e göre; TCK Madde 136’dan “Kişisel Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, Madde 207’den “Özel belgede sahtecilik”, hatta Madde 204’den “Resmi belgede sahtecilik” ve Siyasi Partiler Kanunu Madde 114’ten “Gerçek dışı üye kaydı yapılması” suçları işlenmiş durumda. “Aslında savcıların ülke genelinde re’sen soruşturma açması gereken bir suçla karşı karşıyayız. Bunlar e-Devlet şifresi ele geçirilerek ve örgütlü bir yapı tarafından yapılmışsa daha ağır suçlar da oluşabilir. En önemlisi bu suçun tek bir eylemle yapılması mümkün olmadığından, farklı kişilere karşı farklı zamanlarda yapılan her bir üyelik için ayrı bir suç oluşabilir.”

Bu kadar suç sırf bizim üyelik aidatları için göze alınmayacağına göre, acaba neden yaptılar?