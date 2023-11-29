Akşener: Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim

Meral Akşener, Özgür Özel’lin görüşmek için randevu istediğini, kendisinin de olumlu yanıt verdiğini bildirdi. İki genel başkan Perşembe günü görüşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işbirliği çağrısı yaptığı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i perşembe sabahı ziyaret edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşener, Özgür Özel ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" dedi.

AKŞENER-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etmiş; çıkışta yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Bugün sayın Genel Başkanımızın (Özgür Özel), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e selamlarını getirdim. Bu kadar. Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda değilim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Daha sonrasını gerek görürlerse parti kurulları bir açıklama yaparlar."

Akşener de bu görüşmeyi, ‘nezaket ziyareti’ olarak değerlendirmişti.