Aktif AKP üyeleri muhalif saflarda!

Başlık öyle duyum falan değil. Kesin bilgi! Fazlası da var; muhalefette de aktifler. Boykota evet diyorlar, Maltepe mitingine çağrı yaptılar, İmamoğlu serbest bırakılsın erken seçim olsun kampanyasına imza attılar!

Belgesi de var ama daha ikna edici olacaksa yemin de edebilirim: Yalanım varsa ekmek çarpsın, iki gözüm önüme aksın!

Bu arada, muhalefetin protestoları yayılırken AKP’nin üye sayısında bir sıçrama olursa, ona da şaşmayın. Hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek isimler AKP’ye üye!

22 Ekim 2022’de “AKP’li yengem, cürümüm benim...” diye yazmış, AKP’li olduğunu rüyamda görsem inanmayacağım yengemin üyelik belgesini bu köşede yayınlamıştım:

“O hatırlamayabilir, ama ben hiç unutmuyorum. 12 Eylül’dü. Gece sokağa çıkma yasağı vardı. Aranıyorduk. İnsanları yutan koca kentte, bütün gün bir yerlere sığınabilsek bile, gece güvenli bir çatı bulmak zordu. Çok zordu! Öyle çok zor gecelerden birinde çaldım kapıyı. Sıcacık eve girdim. ODTÜ’de öğrencisin, yurtta kalıyordun, bu saatte hayrola falan diye soran sorgulayan olmadı. Belliydi herhalde. Hayriye yengem yer yatağını salona serdi. Sabun kokusuna sarılıp yattım. Sabah yine attım kendimi tekinsiz sokaklara…”

O yazıda; “O gece yakalansaydım orada, kesin Hayriye yengemle de ‘cürüm’ olacaktık!” demiştim, ama yengemin bizden sakladığı AKP’liliği ile de epey eğlenmiştik!

Gülme yengene gelir başına… Geçen gün Faruk Bildirici’nin paylaşımını görünce, kendimi de kontrol edeyim dedim.

Faruk, “ortak” dediğim, CHP kontenjanından RTÜK üyeliği yapmış, muhalifliğine-demokratlığına-özgürlükçülüğüne kendim kadar kefil olduğum can ciğer arkadaşım; “Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu...” demiş ve “Suç duyurusunda bulunacağım” diye eklemişti.

Tartışmalı bir konu olan gazetecinin parti üyeliği konusunda Faruk’la benzer düşünürüz. Yıllardır, gazetecinin çok net siyasi görüşü, tavrı, desteklediği bir parti olacağını, tersinin mümkün olmadığını ama “aktif muhabirlik” yaptığım sürece bir partiye üye olmayı doğru bulmadığımı söylerim. Tersini savunanlar da vardır, dediğim gibi mesleki açıdan tartışmalı bir konu…

Neyse, “Faruk üye olur da ben olamaz mıyım?” diye kontrol ettiğimde, ne göreyim; benim “aktif muhabirlik” ile “parti üyeliği” bir arada olmaz tezimi hiç umursamamış AKP. Beni de “Ankara Sincan Teşkilatı 2024/1 dönem aktif üyesi” yapmış! Belgesi aşağıda.

Anlaşılan AKP’de bir kan kaybı yaşanıyor. Gördüğüm kadarıyla aralarında emekli general, emekli profesörlerin ve eşlerininde olduğu 65 yaş üzeri olup da hâlâ bir partiye üye olmamış birçok insanı üye yapmışlar. Daha önce Ankara Keçiören Teşkilatı 2022/1 dönem aktif üyesi yaptıkları, fakat üyeliğini 2022’de sildiren 78 yaşındaki yengemi, şimdi de "Ankara Keçiören 2024/1 dönem aktif üyesi" olarak yeniden kaydetmişler! Denize düşen misali bize de sarılmışlar. İyi de bizden bir “yılan” olmaz ki!

AKP’li olduğum belgeli. Muhalif olduğumun ise en azından bu köşenin okuru için, belgeye ihtiyacı yok. E, şimdi başlık yanlış mı?

Kesinlikle değil ama işin şakaya gelir tarafı da yok! Nasıl parti üyesi olunacağı belli. Ya üyelik formu doldurup ıslak imzalı olarak partiye veriyorsunuz ya da internet üzerinden oluyorsunuz.

İnternet üzerinden nasıl üye olacağımız da AKP sitesinde detaylarıyla anlatılmış: “…ön kayıt formu doldurulup işlem tamamlandıktan sonra, formda beyan ettiğiniz cep telefonunuza doğrulama amaçlı bir mesaj gönderilecektir. Resmi üyelik müracaatınızın tamamlanması için gerekli olan imzanız, İlçe Başkanlıklarımız sizinle iletişime geçtikten sonra alınacaktır.”

Bende bunların hiçbiri olmadığına göre, T.C. numaramı ve tüm kimlik bilgilerimi alan biri, benim adıma imza da atarak işlemleri tamamlamış. Düşünün şimdi, bilginiz dışında ve arzunuz hilafına sizi bir partiye üye yapanlar, daha neler yapabilirler!

Yengemin AKP üyeliği ile ilgili yazıyı; “Kader işte! Alnınıza değilse de, bir yerlere hangi partiye üye olduğunuz yazılıyor ve belki de büyük çoğunluğunuz bu ‘kader’i hiç bilemeden yaşıyorsunuz! … Kendi kaderimizi ve memleketin kaderini kontrolün bir yolu da, parti üyeliklerini kontrol(den)… geçiyor” diye bitirmiştim.

Ben e-Devlet üzerinden üyeliğimi iptal ediyorum, üye yapılmamın gereğini de avukatım yapacak!