Akyaka ormanında gizli rant kıskacı

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı, Türkiye’nin doğa harikası olarak bilinen Akyaka Mahallesi, rant projelerinin kıskacında. Orman Kampı’nın işletmesinin, ihale süreci kamuoyundan gizlenerek 20 yıllığına Muğla Vakfı’na devredildiği iddia edildi. Ayrıca kamp alanında ağaç kıyımı yapılarak ticari alanlar genişletildi, kıyılar betonlaştı.

Daha önce mahkeme tarafından iki kez iptal edilen imar revizyon planı ise tekrar gündemde. Planda, Azmak kıyısındaki kaçak yapıların yasallaştırılması ve ormanlık alanların konut gelişimine açılması öngörülüyor. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, doğa talanına karşı hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, Akyaka Orman Kampı’nın işletme sözleşmesinin 2024’te sona erdiğini ancak kamuoyundan gizlenen bir ihaleyle 20 yıllığına Muğla Vakfı’na devredildiği duyumunu aldıklarını söyledi. Denktaş, "Muğla Vakfı, kamu yararına çalışan bir kuruluş değil, tamamen ticari bir şirket. Bu ihale süreci şeffaf yürütülmüyor. Kamuoyundan saklanıyor. Hukuki yollara başvuracağız” dedi.

Orman Kampı’nda çadır ve kamping alanı olarak kullanılan bölgede yoğun inşaat çalışmaları yapıldı. Çok sayıda ağaç kesildi, yeni karavan alanları açıldı, ticari işletmeler genişletildi. Kamp alanında yürütülen faaliyetler nedeniyle doğa tahrip edilirken, yurttaşlar Gökova Ekoloji Meclisi’nin çağrısıyla geçen gün yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Kıyılar, ormanlar sermaye değildir”, “Akyaka uyuma ormanına sahip çık” sloganları atan yurttaşlar, Gökova Orman İşletme Müdürlüğü önüne yürüdü.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akyaka için daha önce iki kez mahkeme kararıyla iptal edilen imar revizyon planını tekrar hazırlayarak 5 Ocak 2024 tarihinde askıya çıkardı. Planda, Azmak kıyısında restoranların yasadışı işgallerindeki kaçak yapıların kaldırılması yerine ‘günübirlik tesis’ olarak plana işlenerek yasal hale getirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, orman alanlarında ‘konut gelişim alanları’ oluşturulmak isteniyor. Çocuk oyun sahaları, parklar ve meydanlar daraltılarak ticari alanlar artırılıyor. Bölgenin konaklama kapasitesinin yaklaşık sekiz kat artırılması planlanıyor. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, rant projelerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu projelere geçit vermeyeceğiz” dedi. Süreç ise devam ediyor.