Akyaka’da kaçak iskeleler yıkıldı

BirGün EGE

Muğla’nın doğa harikalarından biri olan Sakin Kent unvanlı Akyaka ve Gökova körfezinde, kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor. Kaçak olduğu tespit edilen iskele, restoran ve villaların yıkımına başlandı. Yetkililer, 2025 yılının kaçak yapılaşmayla mücadele yılı olacağını bildirdi.

Akyaka Mahallesi Maden İskelesi mevkiinde bulunan kaçak yapı ve iskelelerin yıkım işlemleri kararlılıkla devam ediyor. Bölgede kaçak olduğu tespit edilen 20 civarı iskele, restoran gibi yapılar yıkılmaya başlandı. Akyaka, Gökçe, Turnalı ve Akbük sahilinde şu ana kadar kaçak olduğu tespit edilen 8 iskele yıkıldı. 21 Ocak’ta da Akyaka’da kaçak villa, şubat ayında da Gökova’daki kaçak yapıların yıkımına başlanacağı ifade edildi.

Ula Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ula Belediye Başkanlığı olarak, doğal güzelliklerimizi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kaçak yapılarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Akyaka Maden Mahallesi Maden İskelesi mevkiinde yer alan kaçak iskele ve yapıların yıkım işlemlerine devam ediyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Amacımız bölgemizin doğal dokusunu bozan ve çevreye zarar veren bu tür yapılaşmaların önüne geçmek ve herkes için daha yaşanabilir bir alan yaratmak. Kaçak yapıların yıkım işlemleri, belirlenen program çerçevesinde kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızı, çevreyi koruma mücadelemize destek olmaya ve bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Hep birlikte doğamızı koruyalım” ifadelerine yer verildi.