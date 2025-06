Alacakaranlıkta...

Artık havalar ısındığı için her gün balıkçılar kahvesine uğramaya başladım. Ama balıkçılar pek ortalıkta görünmüyordu. Ya denizdeydiler, ya da başka işleri vardı. Ben de her zamanki masamda oturmuş çalışıyordum. Aniden gür kahkahasıyla Macit Amca içeri girdi. Her zamankinden daha neşeli görünüyordu. Hayırdır der gibi baktım ona. Kahvenin meraklı kedisi Sardunya doğum yapmış, üç yavru kedisiyle yaşayabileceği bir yuva hazırlamış onlara. Yaşlandığı için balığa nadiren çıkıyor, kitap okuyup Fransızca çalışmadığında kendisine bu tür meşgul olacağı işler yaratıyordu. "Amerika bombalamış" dedi, yüzü birden ciddileşmişti. Benim ne diyeceğimi merak ediyordu. Ona Max Horkheimer’ın Almanya’da Naziler iktidara gelmeden önce yazdığı notlardan oluşan ‘Alacakaranlık’ kitabını okuduğumdan bahsettim. Kitabın başında şöyle yazmıştı Horkheimer: "Gerek duyulan ideolojiler ne denli sallantılıysa o denli vahşice yöntemlerle korunmaları gerekir. Sallanan putların korunmasındaki çaba ve dehşetin düzeyi alacakaranlığın ne ölçüde bastırmış olduğunun göstergesidir." Macit Amca, "Desene fena halde alacakaranlık bastırmış" dedi, yine o gür kahkahasını atarak. Gülmesi, her zaman gülmek anlamına gelmiyordu.

Tarihsel açıdan önemli bir dönemden geçiyoruz. Bildiğimiz dünyanın sonu gelirken iktidarların telaş içinde kendilerini ilelebet korumaya çalıştıkları ve bu uğurda her şeyi göze aldıkları alacakaranlık bir dönem. Horkheimer, insanları bir araya getirecek tek şeyin ‘ortak ıstırap’ olduğunu yazmış. Macit Amca, Rousseau’nun "diğerleri olmadan mutluluk yoktur" sözünü hatırlattı, "Hayatımızın buhranı ihtiyaçlarımızdan çok sevgilerimizden kaynaklanır..." "O zaman sevmemek mi lazım?" diye şaka yapınca Macit Amca, "Sevgi yoksa mutluluk da olmaz evlat... Sevgi bağlanmayı, bağlanma da acıyı getiriyor maalesef, çünkü sevdiğimiz her şeyi bir gün kaybederiz." Bu sözlerden sonra gözlerinden bir hüzün bulutu geçti. "Dünyaya ne kadar bağlanırsak o kadar varolur ve o bir o kadar acı çekeriz." Boşluktan kaynaklı bir acıdan çok, sevgiden kaynaklı ortak ıstırapları yeğlerim. Ortak ıstırapları günümüzde herkes kendi başına yaşıyor, çekilen bütün bu acıların bizi ortaklaştırdığını anladıkça bir şeyler değişecek.

Roman Gary’nin Emile Ajar mahlasını kullanarak yazdığı ‘Kral Salomon’un Bunalımı’ adlı romanında taksicinin, "Faşizm her zaman bir duyarsızlaştırma süreci olmuştur" sözünden bahsettim Macit Amca’ya. Macit Amca, taksiciyi doğrularcasına, "Hangi olaya üzüleceğimizi, öfkeleneceğimizi şaşırdık." Ona anlatıcının romandaki sözlerini aktardım: "Aslında her şey kendimize ilişkin bir bilgi fazlalığı olarak özetleniyor. Eskiden, kendimizi bilmeyebilirdik. Kuruntularımızı sürdürebilirdik. Bugün, iletişim araçları, transistor, özellikle de televizyon nedeniyle, dünya son derece görüngen oldu. Yeni çağların en büyük devrimi, dünyanın bu beklenmedik, bu kör edici görüngenliği. Şu son otuz yıl içinde, binlerce yıl süresince öğrendiklerimizden çok daha fazlasını öğrendik kendi hakkımızda. Bu da insanı allak bullak edecek bir şey." O zamanlar internet yok, sosyal medya yok. Radyo ve televizyonun varlığı bile altüst edici bir şey olarak yorumlanıyor. O taksici günümüzde yaşasaydı ne düşünürdü acaba? Bu aşırı bilgi yığılması, insanı katılaştırıp duyarlılığı zayıflatarak faşizmin işine yarıyor. İran’da ölen şair Parnia’ya mı, Filistinli çocuklara mı, ülkede yaşanan adaletsizliklere mi, sokak hayvanlarına ya da ormanların katledilmesine mi, neye üzüleceğiz? Bu tanık olduğumuz insanlık, bizi ne kadar tarif ediyor? Macit Amca çayını yudumlayarak beni dinlerken yeniden o gür kahkahasını koyverdi. "Pusulasız okyanusta kaybolmaya benziyor anlattığın şey. İnsanlık pusulasını kaybetti evlat. Eskiden iyi kötü herkesin emin olduğu bir şeyler vardı. Savaşla ilgili bilgilere bile net olarak ulaşmak mümkün değil. Yapay zekâyla üretilmiş videolar gerçekmiş gibi dolaşıyor ortalıkta, herkes inanmak istediğine inanıyor, hakikate ulaşmak daha da zorlaştı." Max Horkheimer, neredeyse 100 yıl evvel şöyle yazmış ‘Alacakaranlık’ta: "Ama bir gün, günlerden bir gün her şey yerli yerine konacaktır. Yalanlar, ortaya çıkmasına karşı koyamadığı gerçekdışı imajı bir gün hakikat karşısında yok olacak, düşünceleri ve amaçları tıpkı son dönemlerinde çektiği acı ve uğradığı haksızlık gibi gün yüzüne çıkacaktır." Karanlık bulutlar kahvehanenin üzerinden geçerken güneş yüzünü gösterdi. Deniz kokusunu içimize çekerek ufka baktık...