Alaçatı Ot Festivali’nde hedef 750 milyon lira

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi düzenlenecek Uluslararası Alaçatı Ot Festivali’nin İstanbul lansmanında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin yalnızca bir gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda kent ekonomisi için güçlü bir kaldıraç görevi gördüğünü vurguladı. Geçen yıl 1,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festivalin 500–560 milyon liralık bir ekonomik hacim oluşturduğunu belirten Başkan Denizli, “Kadın üreticilerden küçük esnafa, otellerden restoranlara kadar geniş bir ekosistemi harekete geçiren bu festival, Çeşme için sezon dışı dönemde büyük ekonomik güç yaratıyor” dedi.

Festivalin yarattığı ekonomik hareketliliğin yalnızca sayısal verilerle sınırlı olmadığını, yerel üretimi ve dayanışmayı da güçlendiren bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Başkan Denizli, Alaçatı Ot Festivali’nin yıllar içinde büyüyerek hem üreticiyi hem de esnafı destekleyen güçlü bir modele dönüştüğüne dikkat çekti.

Alaçatı’da esnaf ve üreticilerin festival hazırlıklarına kış aylarından itibaren başladığı belirtilirken; yöresel ürünlerin hazırlanması, stant planlamaları ve üretim süreçlerinin aylar öncesinden organize edildiği ifade ediliyor. Bu yönüyle festival, yalnızca etkinlik günlerinde değil, öncesindeki hazırlık süreciyle de yerel ekonomiye canlılık kazandırıyor.

Bu yıl ise festivalin ekonomik etkisinin daha da artması bekleniyor. İlk kez “uluslararası” ünvanıyla gerçekleştirilecek ve bu yıl ilk kez 6 gün sürecek olan festivalin, süresinin uzaması ve yabancı ziyaretçi sayısında yaşanması öngörülen artışla birlikte, Çeşme ekonomisine 700-750 milyon lira civarında bir katkı sağlaması öngörülüyor.