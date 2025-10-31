Alaçatı sahiline yeni beton duvar

Aycan KARADAĞ

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Liman mevkiinde yer alan 30 bin 708 metrekarelik kamu arazisine Royal Alaçatı Turizm Otelcilik Gayrimenkul Yatırım A.Ş. talip oldu. Şirket, alanda 249 odalı ve 300 yatak kapasiteli 4 yıldızlı bir otel yapmayı planlıyor. Şirket bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

DAVA AÇILMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu alanı 2023 yılında Royal Alaçatı Turizm A.Ş.’ye ön tahsisle devretti. Alan, 2022’de askıya çıkan imar planlarıyla ‘turizm tesis alanı’ ilan edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, planın kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

İzmir 7. İdare Mahkemesi, 14 Aralık 2023’te planı iptal etti. Ancak karar, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından 2025’te kaldırıldı ve plan yeniden yürürlüğe girdi. Süreçle ilgili yeni bir hukuki başvuru yapılırsa, dosya Danıştay’a taşınabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı projeye 2023 yılında ön izin verdi. Şirket, oteli 461 milyon 167 bin lira yatırımla inşa etmeyi planlıyor. Tesis tamamlandığında 249 oda ve 300 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

Proje sahası, Alaçatı merkezine 3,3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çevresinde tarım arazileri, orman alanı ve kıyı hattı yer alıyor.

Bölge halkı, Alaçatı kıyılarının özel yatırımlarla daraldığını savunuyor.

Çevre örgütleri de, ‘turizm’ adı altında kıyıların sermayeye açıldığını belirtiyor.

Çeşme Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada, “İzmirli iş insanlarının 461 milyon lira yatırımla Hazine arazisi üzerinde ‘denize sıfır 4 yıldızlı otel’ yapacağı açıklandı. Ancak bu projede otel kisvesi altında rezidans planları bulunduğu yönünde ciddi endişeler var. Turizme ve gerçek otel yatırımlarına karşı değiliz. Ancak kamuya ait kıyı alanlarının konut ve rant amaçlı yapılaşmaya açılmasına kesinlikle karşıyız. Bu tür projeler Çeşme’nin doğasına, denizine ve sürdürülebilir turizmine zarar veriyor. Önümüze gelecek ÇED başvurusuna itiraz edeceğiz ve Hazine arazilerinin ‘otel’ adı altında özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Çeşme halkının kıyısı satılamaz, doğası betonla ölçülemez” denildi.