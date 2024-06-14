Alamut halkı JES’e karşı birleşti

Aydın’ın Bozdağan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi’nde kurulması planlanan JES projesinin halk toplantısı 31 Temmuz’da yapılacak. Yurttaşlar, “JES istemiyoruz. Toplantıyı yaptırmayacağız” dedi.

Aycan KARADAĞ

Aydın’ın jeotermal enerji santralı (JES) çilesi bitmiyor. Zorlu Holding’e ait Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi tarafından Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi’nde JES yapılmak isteniyor.

Şirket, Nazilli Diracık (50 MWm/50 MWe) JES projesi için 13 Şubat 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bakanlık, projeyle ilgili ÇED süreci kapsamında halkın katılım toplantısının (HKT) 31 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu.

JEOTERMAL İSTEMİYORUZ

Açıklamada, “Aydın ili Bozdoğan ilçesi sınırları içerisinde Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Nazilli Diracık (50 MWm/50 MWe) JES projesi ile ilgili ÇED süreci başlamış ve ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 31 Temmuz 2024 tarihinde HKT düzenlenecektir. ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. HKT yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

Bölgede yaşayan yurttaşlar, projenin açıklanmasının ardından tepki gösterdi. Yurttaşlar, sulama alanı ve tarım arazisi üzerine yapılmak istenen projenin iptal edilmesi için eylemler gerçekleştirdi.

HKT duyurusu sonrası bölgede yaşayan yurttaşlar BirGün’e ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Aydın ili Bozdoğan ilçesi sınırlarında Nazilli Diracık diye adlandırılan; bizim ise Akçay Havzası diye tanımladığımız ve Alamut Mahallesi’ne 700 metre mesafede yapılması planlanan; Zorlu Enerji’ye ait JES için ÇED süreci kapsamında HKT yapılacak. Baştan beri bütün Alamut sakinleri ve komşu köyler ile Nazilli, Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerinde yaşayanlar olarak sürece karşı duruşumuz net. Buralarda kimse jeotermal istemiyor” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aydın-Denizli arasındaki jeotermallerin incire, zeytine, pamuğa, kestaneye, kiraza, narenciyeye ve yenilebilir her şeye nasıl zarar verdiğini biliyoruz. Sakat doğum ve kanserin Aydın’da nasıl arttığını okuyoruz. Bölge halkı olarak bu toplantıyı yaptırmayacağız. Bunu herkes bilsin. Doğamızı ve yaşam alanımızı koruyacağız.”

PROJE HAKKINDA

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; JES için yer altından saatte 2000 ton jeotermal akışkanın çekilmesi planlanıyor. Proje için toplam 20 kuyu açılmak isteniyor. Şirket, projenin yatırım maliyetini 948 milyon 600 bin lira olarak açıkladı.

Proje için ÇED kararı alınması sonrasında izin süreçleriyle birlikte sondaj ve santral alanındaki çalışmaların yaklaşık 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. JES’in ekonomik ömrünün ise 49 yıl olacağı belirtildi.