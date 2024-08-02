Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: Yaşanılabilir şehir için çalışıyoruz

Son beş yıl içinde yaptıkları çalışmalar ile gelecek için hazırladıkları projeler konusunda bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu “Alaşehir’de yaşanılabilir şehir kriterlerine ulaşmak istiyoruz” dedi.

Halil ERTUNÇ

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 5 yıllık hizmet döneminde yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öküzcüoğlu, “2024 seçimlerinde şimdiye kadar en yüksek oy potansiyelini elde ettik” dedi. Parti içi değişimin önemine dikkat çeken Öküzcüoğlu, "Özgür Özel’in gelmesiyle beraber yaptığımız anketlerde, oy kullanmak istemeyen vatandaşlarımızın oranı oldukça düştü. Bu sinerji Manisa’da da etkisini gösterdi. Alaşehir, Turgutlu, Akhisar’ın yanında 11 tane daha belediyenin ve Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasında bu parti değişimi etkili oldu" ifadelerini kullandı.

SU SORUNU SONLANACAK

İlçe sorunlarına değinen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir’in 17 kilometre içme suyu hattında 39 tane patlak var. Bu borular tamir edilmeye çalışılmasına rağmen 100 litre suyun yalnızca 60 litresinden faydalanılabiliyordu. Ferdi Zeyrek Başkanımızın gelmesiyle beraber içme suyu hattı tamamen değişiyor. Önümüzdeki sene Alaşehir 20 yıllık içme suyu problemini çözecek. Aynı zamanda 7500 tonluk bir depo yapılıyor. Bu deponun amacı elektrik kesintisinde, sondajda arızada veya tamir gerektiğinde, yaz aylarında Alaşehir susuz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Öküzcüoğlu, çiftçilere desteği artıracaklarını ifade ederek, şunları dile getirdi: "Çiftçilerimize destek olduk, beton direk dağıtımı yaptık. Toprak analiz desteği verdik. Saman ve yonca desteği veriyoruz. Mazot dağıttık. Araç desteğinde bulunduk. İşçilerimizi her daim ziyaret ettik, onların sorunlarını dinledik."

Yeni dönemdeki hedeflerine de değinen Öküzcüoğlu, "Yaşanılabilir şehir kriterlerine ulaşmak istiyoruz. Eğitim ve sağlık sorununu çözmek, çeşmeden suları içilebilir hale getirmek, trafik ve otopark sorunu olmayan bir ilçe yaratmak istiyoruz. Yöresel ürünlerini ve turizm değerlerini ön plana çıkartabilmiş bir şehir için projeler hazırlıyoruz" diye konuştu.

“Alaşehir’i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Öküzcüoğlu "Alaşehir’imizin 3 mahallesine doğalgaz getirmeyi başardık ve bu çalışmalara devam edeceğiz. Alaşehir’in tamamına yaygınlaştıracağız" diye konuştu.