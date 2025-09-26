Albatros fanzin Altay tribününde

Mahir KANAAT

Altay tribünlerine yeni bir kültür kazandırmak amacıyla hazırlanan Albatros Fanzin’in, uzun süren çalışmaların ardından ilk sayısı yayımlandı. Tamamen gönüllülükle hazırlanan fanzin, Altaylıların sesi olmayı hedefliyor.

Kolektif emek ve katkılarla hazırlanan Albatros Fanzin, herhangi bir ticari kaygı gütmeden, gönüllülük esasına dayalı olarak yayımlandı. Maddi imkânı olanlar destek sundu, öğrenciler dağıtım sürecinde görev aldı, bağlantıları olanlar reklam ve duyuru için çaba gösterdi. İlk duyurudan itibaren gösterilen yoğun destek, Altay tribünündeki dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

İLK SAYIDA ÖNE ÇIKANLAR

"O Bir Altaylı”, “Cizre’den Alsancak’a”, “Bir Büyük Altaylının Son Maçı”, “Tribünde Kadın Olmak” ve “Metastaz” gibi yazıların yer aldığı ilk sayı, farklı kuşaklardan Altaylıların kaleminden çıkan hatıra, mektup ve anılarla hazırlandı. Fanzin, yalnızca bir tribün yayını değil, aynı zamanda bir kültür hafızası oldu.

‘‘YALNIZCA BİR DERGİ DEĞİL’’

Editör ekibi, Albatros’un yalnızca bir dergi değil, Altay tribününde fanzin kültürünü yaşatmak için atılmış güçlü bir adım olduğunu vurguladı.