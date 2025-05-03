Alfabenin en son harfi

Türkan ELÇİ - CHP İstanbul Milletvekili

Bir kutuya bakıyoruz, kutuda yeşil ışık yanınca bizi tanıdığını teyit ediyor, geçebilirsiniz minvalinde komutlar veriyor. Uzun koridorların dönemeçlerini dönüyoruz, camlı odalarda listelerimizdeki isimleri beklemeye başlıyoruz. Daha önce hiç tanışmadığımız isimler.

Gençler geliyor, içimde tarifsiz bir sızı ve “Her biri oğluma ne kadar da benziyor” cümlesi. İnsan çoğu zaman içinden geçenleri dışarıya akıtamıyor, içine yapışıp kalmakla öylece beklemek zorunda kalıyor. Empati dedikleri şey, biraz da birilerini birinin yerine koymak, birilerini kendi yerimize, kendimizi birilerinin yerine koyarak bakmak değil midir zaten.

Gelenlerin arasından beni tanıyanlar oluyor, haliyle bazıları memleketten. “Türkan Teyze” diyerek sarılıp sarılıp gözyaşlarını tutamayanlar… Yirmili yaşlarda olsalar da çocuk olmakla büyük adam olmak arasındaki arafta gezinmelerde oldukları çok belli. Kimi yeni terli bıyıklarıyla gülümserken çocuk yanları kendini ele veriyor. En kötü zamanlarda birilerine sarılmanın ne demek olduğunu bilmenin içtenliğiyle “Geçer” diyorum. “Bugünler de geçer.” Bazı travmaların kolay kolay geçmeyeceğini bile bile. Bu da geçer.

El bileklerini masanın üzerine koyuyor gençlerden biri. Bileklerinde pembe pembe çizikler. “Ters kelepçeyle arabanın içinde istif istiftik” diyor, “hem de saatlerce”. Bir diğerinin, gözaltına alınırken ayağı kırılmış. İnsan dediğimiz türün bazen ağzıyla değil de yüzüyle konuşan bir tür olduğunu hatırlatır gibi alçının içindeki bacağının sızısını yüzüyle anlatıyor. Ardından ıkına sıkıla “Acayip bir ağrı var.” diyor. “Merak etme ben şimdi ilgililere bildiririm” diyorum. Yüzüne kendisine sahip çıkılmanın ferahlığı yayılıyor bu kez. Zor zamanlarımızda birbirimize sahip çıkmanın ferahlığı. O ferahlık da tanıdık geliyor. “Merak etme bacağının acısı geçer” diyorum.

Bir başka koğuştan gelen “Koğuşumuzdaki arkadaşımızın gözlerinin içine o kadar gaz sıkmışlar ki! Hem de gözlerinin içine içine. Kör olmasından korkuyoruz.” diyor. Gaz kokusunu duyar gibi oluyorum. Bir haftaya yakın Saraçhane’de gaz kokusuyla yatıp kalkıp, uyuyamamışız ne de olsa.

O an Saraçhane geçiyor gözlerimin önünden. Akşam saatlerinde gür mikrofonlarla konuşmalı, müzikli, meydanda zıplamalı eğlence sonrasında dağılma zamanında gazlar boca ediliyordu kalabalıklara. Çocuk ruhunun temizliğiyle eğlenen gençler, gaza boğuluyor, bağırış çağırış başlıyordu ardından. Flamalarla, dövizlerle, bayraklarla süslü karnaval havasına bürünmüş meydan, bir anda savaş alanına dönüyordu. Belediye binasından çıkıp, gözaltına alınanları engellemeye çalışıyor ama önüne geçemiyorduk. Gençler pirinç tanesi gibi ayıklanıyordu meydandan. Meydan bir gece önceki meydan olmaktan uzaklaşıyor, sabaha doğru bir yas evi sessizliğine bürünüyordu.

Arkadaşının gözlerinin içine sıkılan gazı anlatmaya devam ediyor karşımdaki. Tekrar Saraçhane geçiyor gözlerimin önünden. Bana Diyarbakır Sur’larını hatırlatan Bozdoğan Kemeri. Kendimize ait yerleri hatırlatan mekanları sevmeye de meyyaliz ya. Kapılarının altından geçip çocukluğumun sokaklarına aktığımız Sur’daki kapılardan geçer gibi geçtiğim Bozdoğan Kemeri. Bir gece öncesinde yaşadığımız karmaşada uyuyamamanın huzursuzluğu dağılır düşüncesiyle tekrar kemerin altından geçiyorum bir nöbet sabahında. Kemerin yanı başında bir ağaç sabaha pespembe gülümsüyor. Ve gölgesine polis kalkanları dizilmiş. “Demek ki kalkanlar da gündüz uyuyup gece uyananlardan” diyorum. Kışın çetinliğinden kurtulan ağaç pespembe gülümsemeye devam ediyor olacaklardan habersiz. Geceden kalma gazın kokusu genzimi yakıyor, gayriihtiyari bir böğürme. Polisler sabahın şafağında kendi aralarında sohbetteler, zorlu geceden bir sonrasına hazırlanacaklar ne de olsa.

Alfabenin son harfiyle anılan biri daha “Bizi tutuklayan savcıya, hâkime derdimizi anlatamadık. Suç işlemedik, yasadan kaynaklı protesto hakkımızı kullandık. Bizi dinlemediler.” diyor. Namussuz bir zamandan geçiyoruz. Namus yani “nomos” Yunancada kanun, kural düzen anlamında bir sözcük. Hatta Tevrat’ın Yunanca adı da “İlahi Kurallar” anlamında Tora Namus’tur. Biz “namus” sözcüğüne -li ekini eklediğimizde kurallara, kanunlara uyan anlamıyla kullanırız fakat -sız ekli hali zamanımıza denk düşüyor. Kuralsız, yasasız, namussuz bir zaman. Sözcükleri yankılanıyor içimde. İçimin duvarına değiyor. Alfabenin son harfiyle anılan, ama her birinin ayrı mağduriyetleri, hikayeleri, öfkeleri olan bu kuşağı dinlediğimde içimden “namussuz bir zaman” diyor susuyorum. Onlar için o daracık yerde ne ihtiyaçları olduğunu soruyor, çözüm bulmaya çalışıyorum.

Z harflerini dinlemeye devam ediyorum günlerce. Durmadan bir şeyler anlatıyorlar. Susturulmak istendikleri için durmadan konuşma meramı içindeler. Meydanlarda ellerini birbirlerinden farklı sembolik işaretlerle havaya kaldırıp, farklı farklı mecralardan beslenmişlerse de hepsinin sesi nihayetinde birbirine benziyor. “Anayasadan kaynaklı hakkımızı kullandık. Biz suçlu değiliz.” Ve İTİRAZIN O HAKLI VE GÜR SESİ.