Algoritma çağında flört

Evelina Johansson WILEN,

Maria WEMRELL, Lena GUNNARSSON

Aşkı kim kontrol ediyor: erkekler mi, kadınlar mı, yoksa sermaye mi? İlk bakışta bu soru absürt görünebilir. Modern çağda aşkın, siyasetten ve ekonomiden arınmış, son derece kişisel bir deneyim olduğu varsayılır. Oysa flört uygulamaları çağında aşk, çağdaş yaşamın temel mücadele alanlarından biri haline gelmiş durumda.Dünya genelinde giderek daha fazla insan cinsel ve romantik partnerlerini çevrim içi olarak buluyor. Yaşadığımız ülke olan İsveç’te rakamlar çarpıcı. On beş ile otuz dört yaş arasındakilerin üçte biri flört uygulamaları üzerinden ilişki kuruyor ve neredeyse yarısı interneti bir partner bulmak için kullandığını söylüyor. Bazıları bekarlığı bilinçli ve olumlu bir tercih olarak görürken, başkaları bunu istemedikleri bir yalnızlık hali olarak yaşıyor ve arzuladıkları yakınlığı bulamıyor.

Bu hayal kırıklıkları özel alanda kalmadı. Siyasallaştı ve cinsiyetler arasında yeni bir kutuplaşmayı besledi. Bir uçta, kendilerini istemsiz bekar olarak tanımlayan ve kadınların gücü elinde tuttuğunu düşündükleri bir cinsel piyasada kaybeden olduklarına inanan erkekler, yani inceller var. İnceller, antifeminizm ve kadın düşmanlığıyla şekillenen daha geniş bir manosferin parçası ve bu alan zaman zaman ölümcül şiddete de evrilebiliyor. Diğer uçta ise heteroseksüel ilişkilere tümüyle olan inancını yitirmiş kadınlar yer alıyor. Bu tutum, erkeklerle kurulan yakınlığın kaçınılmaz olarak tahakküm ve nesneleştirme içerdiğini savunan radikal feminist görüşlerle örtüşüyor. Yazar Asa Seresin, 2019’da bu hayal kırıklığı halini hetero-pesimizm olarak tanımlamıştı ve kavram o günden bu yana akademik bloglardan yaşam tarzı dergilerine kadar yayıldı.

Her iki pozisyon da azınlıkta kalsa da birçok erkek ve kadın benzer duyguları dile getiriyor. Bu durum, karşılanmamış cinsellik ve yakınlık ihtiyaçlarının ne denli patlayıcı bir siyasal güç taşıdığını gösteriyor. Bu açıdan bekarlık yalnızca bireysel bir durum değil, daha derin toplumsal gerilimlerin bir yansıması. Asıl soru, bu gerilimlerin neden yıkıcı cinsiyet çatışmaları biçimini aldığı. Başka şekillerde ifade edilemezler miydi, hatta ilerici bir potansiyel taşıyabilirler miydi?

Feminist Marksistler uzun zamandır kapitalizmin aşkın koşullarını şekillendirdiğini savunuyor. Nitekim yakınlık biçimleri, ona yüklenen beklentiler ve gerektirdiği emek, kapitalizmin gelişiminden bağımsız düşünülemez. Özellikle toplumsal yeniden üretim kuramı, baskın aşk ideallerinin, çoğunlukla kadınlar tarafından gerçekleştirilen ve toplumu ayakta tutan ev içi emeği nasıl görünmez kıldığını vurgular. Bakım emeği, siyasal bağlamdan kopuk saf bir sevgi ifadesi olarak sunulduğunda, özelleştirilir, siyasetsizleştirilir ve kolektif mücadelenin dışına itilir.

Ancak dönüşen yalnızca aşkın anlamı ya da ilişkilerin iç dinamikleri değil. Günümüzde birçok insanın partner bulmakta yaşadığı zorluk, kapitalizmin yaşamın giderek daha fazla alanına nüfuz etmesiyle bağlantılı olarak anlaşılmalı. Aşk arayışımız bile sömürgeleştirilmiş durumda.

KAPİTALİZM ALTINDA AŞK

Dijital kapitalizm, platformlar üzerindeki toplumsal etkileşimlerimizden kâr elde ediyor. Beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar metalaştırılıyor, veri olarak satılıyor ya da reklam gelirleri için kullanılıyor. Flört uygulamaları bu dinamiğin en açık örneklerinden biri.

Birçok insan flört uygulamalarına bir hayalle geliyor: genellikle istikrarlı, tek eşli ve uzun süreli bir ilişki olarak tahayyül edilen aşkı bulma hayali. Tinder ve Hinge gibi uygulamalar tam da bu hayali pazarlıyor. Ancak insanların aşk özlemi ile platformların kâr maksimizasyonu çıkarı karşı karşıya geldiğinde, hayal kırıklığının kaçınılmaz olduğu görülüyor.

Flört platformlarının algoritmik tasarımlarına dair somut veriler sınırlı olsa da bu şirketlerin kârlılığı kullanıcıları platformda tutmaya dayanıyor. Bu da eşleşme vaadinin tam olarak yerine getirilmemesi yönünde yapısal bir çıkar yaratıyor. İnsanlar aşkı ne kadar çaresizce ararsa, platformlar için o kadar kârlı hale geliyor. Bazı araştırmalar, eşleşme kalitesinin düşürülmesinin ya da belirli popüler kullanıcıların öne çıkarılmasının arayış sürecini uzattığını gösteriyor. Sonsuz kaydırma döngüleri, bağımlılık yaratan ödül mekanizmaları ve ücretli duvarlar, anlamlı bağlar kurmaktan çok kompulsif kullanımı teşvik ediyor. Eğer bu uygulamalar gerçekten etkili olsaydı, yani kalıcı ilişkiler sunsalardı, kendi gelir kaynaklarını baltalamış olurlardı. Aşk, en mahrem meta haline geliyor: vaat edilen ama nadiren teslim edilen, sürekli ertelenen ama durmaksızın pazarlanan bir şey.

İnsanların aradığı şeylerle uygulamaların sundukları arasındaki çelişki açık. İnsanlar aşk, yakınlık ve istikrar isterken, uygulamalar sonsuz seçenekler, anlık ödüller ve sürekli bölünmeler sunuyor. Buna rağmen flört etrafındaki temel siyasal ve ideolojik çatışma sermaye ile aşk arasında değil, erkekler ile kadınlar arasında yaşanıyor. Birçok kişi flört uygulamaları aracılığıyla partner bulsa da bu uygulamaların algoritmik mekanizmaları kullanıcıların büyük bir bölümünü kalıcı bir hayal kırıklığı halinde tutmada önemli rol oynuyor. Böylece yalnızca sermaye birikimini değil, cinsiyet çatışmalarının derinleşmesini de besliyorlar.

ÇATIŞMANIN YER DEĞİŞTİRMESİ

Bu durum kapitalizm altında aşkın paradokslarından biri. En mahrem arzularımız, yakınlık ve tanınma özlemimiz, hayal kırıklığı üzerinden işleyen bir sistemin yakıtına dönüştürülmüş durumda. Dijital kapitalizm toplumsal etkileşimlerimizden değer çekip alıyor ve flört uygulamaları özelinde bu kısır döngü ortaya çıkıyor. Yakınlık zorlaştıkça uygulamalara daha fazla bağımlı hale geliyoruz; uygulamalara bağımlılık arttıkça hayal kırıklığı derinleşiyor. Görüştüğümüz birçok kişi uygulamalardan çıkmak istediğini ama partner bulmak için başka bir alternatif görmediğini söyledi. Flört uygulamaları yalnızca tanışma biçimlerimizi değil, reddedilmeyi, arzuyu ve kırılganlığı deneyimleme biçimlerimizi de dönüştürdü. Yakınlığı, cinsiyet çatışmalarının büyütüldüğü bir alana çevirdi; ancak asıl kazanan sermaye oldu.

Kaynak: jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ