Algoritmalar siyasete müdahale edebilir mi?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Bugün İnternet’in en yoğun kullanıldığı dijital alanlar kuşkusuz sosyal medya platformları. Bu platformların merkezinde ise yapay zeka ve dolayısıyla yapay zekanın insan benzeri zeka davranışları göstermesini sağlayan mantıksal kurallar bütünü algoritmaların işleyişi bulunuyor. Makine öğrenimi ve derin öğrenim sayesinde yapay zeka, takip ettiği bu algoritmaları otonom şekilde genişletebilme ve hatta değiştirebilme yetisine sahip. Fakat ancak kendisine çizilen sınırlar dahilinde. Neticede algoritmalarda ilk hareket ettirici ya da daimi müdahale imkanı sahibi kuvvet, hala insan. Öyleyse, algoritmaları salt kendi başına halk aleyhine çalışan mistik sistemler olarak niteleme yanılsaması burada daha baştan kenara itilebilir.

Pasquinelli’nin de ayrıntılı biçimde açımladığı gibi, bugünkü yapay zeka, en başından itibaren belirli bir sınıfın elinde, belirli bir sınıfın ihtiyaçlarına göre tasarlandı.1 Kaldı ki bu durum sadece üretim ilişkileriyle de sınırlı değil. Örneğin sosyal medya platformlarına bakılarak, hakim fikirler yararına bilincin manipülasyonundan ve bireyin yanılsama örüntülerine itilmesinden bahsedilebilir. Bu çaba özellikle siyaset alanında yoğunlaşıyor.

TRUMP’TAN BOLSONARO’YA

Algoritmaların siyasete müdahalesi konusundaki ilk büyük tartışma, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sırasında başladı. Facebook’un yaklaşık elli milyon kullanıcısına ait verileri Cambridge Analytica’ya açtığı ve Cambridge Analytica’nın da bu verileri kullanarak Trump’ın seçim kampanyası kapsamında hazırlanan Facebook içeriklerini ilgili profillere göre kişiselleştirdiği, böylece algoritma desteğiyle herkese beğenebileceği bir Trump imgesi sunduğu ve kişileri yanıltıcı içeriklerle ikna etmeye çalıştığı, neticede seçmen iradesine müdahale ettiği ortaya çıktı.2 Çoğunluk, kullanıcılara ait mahrem verilerin istismar edilerek gerçek dışı Trump imgeleri yaratılmasına karşı çıksa da açılan soruşturmalar Trump’ın seçimdeki zaferini ilgaya yönelmedi.

2018 Brezilya Başkanlık Seçimi’nde de benzer bir örnek yaşandı. Seçim sürecinde devletin bir kanadı, halihazırda PT’ye ve beraberinde işçi sınıfı ve halk hareketlerine yönelik ağır bir saldırı başlatmıştı. Gündem söz konusu saldırılarla meşgulken, o güne kadar neredeyse kimsenin tanımadığı Bolsonaro, YouTube ve özellikle Facebook içerikleriyle, bir anda herkesin konuştuğu bir isim olmaya başladı.3 Her iki platformda da algoritmalar adeta Bolsonaro’nun önünü açıyordu. Kısa sürede bir sosyal medya fenomeninden farksız hale geldi. Herkesin farklı bir Bolsonaro imgesi vardı. PT adayı Femando Haddad’ın tüm Brezilya’yı eşcinsel kılmaya yönelik gizli planları olduğu şeklindeki birkaç akıldışı içerikle birlikte, Bolsonaro artık sağ seçmenin seçenekleri arasındaydı. Beklenmedik biçimde seçimi kazandığında taraftarlarının “Facebook! Facebook! Facebook!” diye tezahüratlar yapmaları çoğu kimse için şaşırtıcı olmadı.

GEORGESCU MESELESİ

2024 Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde bir sürpriz gerçekleşti. Hiç beklenmedik bir aday, Georgescu, seçimin ilk turunu kazandı. Georgescu’nun kazanması Romanya’da bir şok etkisi yarattı. Romanya halkı mevcut seçeneklere karşı tepkiliydi ancak medyada kendine hiç yer bulamamış Rusya yanlısı ve NATO karşıtı Georgescu, nasıl olur da seçimin ilk turunu kazanabilirdi! Mesele o kadar büyüdü ki Avrupa Komisyonu soruşturma başlattı. Soruşturmanın neticesinde, yirmi beş bin kadar TikTok hesabının haftalardır Georgescu için seçim çalışması yürüttüğü ve platformda yaklaşık dört yüz bin dolar harcadıkları belirlendi.4 TikTok yöneticileri kabul etmese de diğer adaylara kapatılan algoritmaların Georgescu yararına işletildiği iddia edildi. Romanya Anayasa Mahkemesi, bu türden bir seçim çalışmasının yasalara aykırı olduğuna hükmederek, seçimin ilk turunu iptal etti. Georgescu taraftarları kararı haksız bulup protesto etseler de sonuç değişmedi.

Romanya’da seçimin yenilenmesi kararıyla, bir ülkede ilk defa sosyal medya platformları üzerinden sonucu belirleyici anlamda “seçim manipülasyonu” yapılabileceği resmiyet kazandı. Georgescu’nun mevcut iktidar yapısına aykırı bir fraksiyonu temsil etmesi bu kabulü mümkün kıldı. Aksi takdirde, Bolsonaro örneğinde olduğu gibi herhangi bir itiraz beklenmezdi muhtemel ki.

HEPSİ HALKA KARŞIDIR

Trump, Bolsonaro ve Georgescu vakaları, algoritmaların siyasete nasıl müdahale edebildiklerine dair güçlü örnekler. İngiltere’de Cambridge Analytica’nın Brexit kampanyasına müdahalesi gibi pek çok seçim dışı örnek de aynı koşutluk içinde sayılabilir elbette.

Bahsedilen örneklerle birlikte algoritmalar, aksi yönde, düzen karşıtı fikirlerin önünde bir bariyer oluşturmak için de işliyor. Bilhassa son birkaç yıldır çok sayıda örnek gösteriyor ki, platformlar mümkün mertebe işçi sınıfı ve halk hareketlerinin dijital etkinliğini engellemeye çalışıyorlar. Sözgelimi ilgili paylaşımlar ve bu paylaşımları yapan hesaplar, zaman akışlarında gizleniyor, öneri listelerinden ve arama sonuçlarından çıkarılıyor. Ayrıca odaklandıkları gündem konuları da sıklıkla daha ilan edilmeden gözden uzaklaştırılıyor. Bu filtreleme süreci aşılabildiğinde ise, eğer resmi kurumlar bundan rahatsızsa, iş birliği halinde hesapların kapatıldığına tanık olunuyor.5 Başka bir deyişle, sermaye sınıfı dayanışma içinde, sokaktaki saldırılarını sosyal medya platformlarına da taşıyor.

1 Matteo Pasquinelli, Patronun Gözü, Metis Yayınları, 2025, ss. 9-27.

2 Bkz. Slavoj Zizek, Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol, Ayrıntı Yayınları, 2022, ss. 262-265.

3 Bkz. Johann Hari, Çalınan Dikkat, Metis Yayınları, 2022, ss. 141-143.

4 Bkz. Alex Loftus, “EU Investigates TikTok Over Alleged Russian Meddling in Romanian Vote”, BBC News, 17 Aralık 2025.

5 Örneğin bkz. “Türkiye İstedi, Elon Musk'ın X'i Sosyal Medyada 700 Hesabı Sansürledi”, Bianet, 24 Mart 2025.