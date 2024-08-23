Ali İsmail Korkmaz Parkı Güzelbahçe’de açıldı

BirGün EGE

Eskişehir'de Haziran 2013’te Gezi Parkı protestoları sırasında komaya giren ve 38 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın adı Güzelbahçe’deki bir parka verildi. CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Gezi bizim onurumuzdur. Bu onuru sonsuza kadar yaşatacağız“ dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da, “Bu park, sadece bir yeşil alan değil bu park adalet, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin simgesi haline gelmiş bir gencimizin, Ali İsmail Korkmaz’ın adını taşıyor. Ali İsmail’in savunduğu değerlere sahip çıkmak ve onun anısını yaşatmak için bu parkı açıyoruz. Bu park, Ali İsmail’in ve onun gibi hayatını kaybeden tüm gençlerin adalet arayışını gelecek nesillere aktaracak bir simge olacak” diye konuştu.

Emel Korkmaz da, “Sizler İsmail’im için buradaysanız, onun ismi sokaklara, caddelere, parklara veriliyorsa bu benim için gurur” dedi. Gürkan Korkmaz da, “Biz bir evladımızı kaybettik ama milyonlarca Ali İsmail kardeşimiz oldu. Bu parkta Ali İsmail yaşayacak. Biz öleceğiz ama Ali İsmail’in ismi yaşayacak her zaman” dedi.