Ali İsmail Korkmaz’ın ismi Güzelbahçe’de

BirGün EGE

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu 19 yaşında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ismi, Güzelbahçe Belediyesi Meclisi tarafından Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi’nde bir parka verildi.

Gezi Direnişi’nin Türkiye’de demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğunu vurgulayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Türkiye’de gerçekten yoğun bir baskının karşılığında özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sergilendiği bir mücadeleydi Gezi Parkı mücadelesi. Gezi Parkı anlayışımız bu şekilde. Ali İsmail Korkmaz da Gezi Şehitleri arasında en genç evlatlarımızdan birisiydi” dedi.

“Güzelbahçe Eski Seferihisar Caddesi üzerinde bulunan parkımızda Ali İsmail’in ismini yaşatmak istiyoruz. 10 Temmuz ölüm yıl dönümü. O gün ismini vererek parkı açmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullanan Günay, “Berkin Elvan’ın ismini Yaka Mahalle’mizdeki parkta yaşatıyoruz. Ali İsmail’i de Güzelbahçe’mizde yaşatacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından oy birliğiyle Ali İsmail Korkmaz’ın ismi Güzelbahçe Eski Seferihisar Caddesi’nde bulunan parka verildi.