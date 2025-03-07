Aliağa gemi söküm alanı MHP’li belediyeye

Mahir KANAAT

İzmir’in Aliağa ilçesinde başta asbest olmak üzere birçok zehirli madde içeren gemilerin sökümüyle gündemde olan Aliağa Gemi Söküm Tesisi’nin alanı MHP’li Aliağa Belediyesi’ne devredildi. TOKİ'nin Emlak Konut’a verdiği gemi söküm tesisi bölgesini alan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın da tesiste faaliyet gösteren 22 gemi söküm şirketinin temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi. MHP’li Acar’ın alanı gemi söküm şirketlerine satacağı iddia edildi.

Öte yandan satış için oy çokluğu gereken Aliağa Belediye Meclisi’nde iki CHP’li üye partisinden istifa etti. CHP'li Meclis Üyesi Yunus Akın ve Aliağa ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Erdoğan Çoban’ın istifasıyla beraber CHP'nin meclis üye sayısı 16'ya düşerken Cumhur ittifakı ise MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte mecliste 14 sandalyeye sahip oldu. CHP'den istifa eden 2 bağımsız meclis üyesinin de Cumhur ittifakı ile birlikte hareket etmesi halinde her iki tarafında sandalye sayısı 16'ya çıkmış olacak.

Devir haberi sonrası TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem

Sekreteri Aykut Akdemir tarafından okunan açıklamada, Aliağa’da gerçekleştirilen gemi sökümünün, “gemilerin ülkeye giriş ve söküm süreçlerindeki usulsüzlükler, izin ve raporlardaki eksiklikler, uygunsuz çalışma şartları, yetersiz denetim ve alınmayan çevresel önlemler nedeniyle çevre ve halk sağlığını tehdit ettiğini” belirtti.

Akdemir, “Devir işlemlerinin hangi koşullarda gerçekleştirildiği, Aliağa Belediyesi tarafından alanla ilgili ne planlandığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Bu sürecin takipçisi olduğumuzu; mülk sahibi değişse de gemi söküm faaliyetini yürüten işletmelerin ve denetleyici kurumların yükümlülüklerinin devam ettiğini belirtmek isteriz” diye konuştu.

Gemi söküm tesislerinin işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler taşıdığına da dikkat çeken Akdemir, bu konuda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rehberleri ve yasal mevzuata uygun önlemler alınmasını istedi.

Aliağa’nın, çevresel yük kapasitesinin sınırlarını çoktan aştığını ve bilimsel raporların da bu durumu desteklediğini ifade eden Akdemir, bölgedeki ağır sanayi tesislerinin sıkı bir denetime tabi tutulmasını ve denetimsiz çalışan gemi söküm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.