Alice Cooper ile söyleşi: 16 yaşımdaki enerjimle sahnedeyim

Yunus Emre Ceren

On yıllardır her şarkısı, konseri ve turnesiyle rock’n roll’un doğduğu günden bu yana hep zirvede olan efsane Alice Cooper ile müziği, kaybettiğimiz efsaneleri, gelecek İstanbul konserini ve bitmeyen enerjisini konuştuk.

Yıllardır ‘Karanlığın Prensi’ olarak anılıyorsunuz. Kariyerinizin tamamına dönüp baktığınızda, bu on yıllar süren yolculuğu ve bu karakterin evrimini nasıl yorumlarsınız?

Karanlığın Prensi adını almamın sebebi muhtemelen aynı isimli filmde oynamamdan. Fakat ben kariyerimi daha çok çılgın bir yolculuğa benzetiyorum. Lunaparklardaki hız trenleri gibi yani. Korku ve komedinin bir karışımı ki ikisi de aynı dünyanın iki yarısı. Korku kısmı o kadar fazla öne çıktı ve çarpıcı hale geldi ki eğlenceli oldu. Aynı hız treni gibi, güvenli alana döneceğini bilerek korkutmayı amaçlıyor. Seyircilerimi her zaman güvenle geri getiriyorum.

Yarım yüzyılı aşan kariyerinize bugünden dönüp bakınca herhangi bir pişmanlığınız var mı yoksa hayatınızın her dönemini hikayenin gerekli bir kısmı olarak mı görüyorsunuz?

Her şeyi hikayenin parçası olarak düşünüyorum. Boksta bazı rauntları kazanırsınız, durumunuz iyiyse çoğunu kazanırsınız ama elbette bazılarını da kaybedersiniz. Bu tüm gruplar için geçerli. Hiç kimsenin hepsi listelerde bir numara olan şarkıları yok. Olsaydı da sıkıcı olurdu. Eğer Rock yapıyorsanız ve bizim gibi dünyanın en iyi müzisyenleri, en iyi virtüözleri, en iyi grupları ile rekabet içindeyseniz, kariyerinizde 4-5 tane liste başı şarkınız olursa bu muhteşem bir şeydir. Bizim gibi 30 albüm sonrası hala piyasadaysanız ve hala aynı kalitede şarkılar yapıyorsanız o zaman çok şanslısınız. Hatta yaptığımız son üç albümün ikisi liste başı oldu, biri ikinci oldu. Bunca zaman sonra bunu başarabilmek bana inanılmaz geliyor ama tabi ki müzik piyasası konusunda bambaşka bir dönemdeyiz. Geçmişte gerçekten şarkıları satabilmen gerekiyordu. Listelerde zirve olabilmen için 2 ya da 3 milyon satman gerekiyordu. Bu dönemde herkes internetten dinliyor ve andan ana değişiyor, dolayısıyla başka bir dünyadayız.

Yakın zamanda sizi ‘aşık olduğunuz şeylere dönüşmenin kaçınılmaz olduğunun en iyi örneği’ olarak tanımlayan Türkçe bir kitap okudum. Bunu sanatçı kimliğinizin tutarlı bir yorumu olarak görüyor musunuz?

Bildiğiniz gibi, Alice’i yaşayan, her an şekil verilebilir bir heykel gibi yarattım. Canım istediğinde değiştirebileceğim bir şey. Alice’e dair kesinlikle değiştirmeyeceğim kimi şeyler var, fakat aynı zamanda bir hamur gibi oynadığım yanlar da. Bir anda başka bir şeye de dönüşebilir. Ancak değiştirmeyeceğim şey, karakterin özü ve şovlarımızda her seferinde tecrübe ettiğiniz yüksek enerji. Mesele sahnedeki enerji olduğunda bizi sınırlayan hiçbir şey yok. Tüm hit parçalara maruz kalacaksınız ve Alice sizi gece boyunca iki ya da üç kez şaşırtacak. Bence seyirciye parasının karşılığını vermek budur.

Lemmy, Ozzy gibi sizin döneminizin efsane isimlerini, ikonlarını yakın zamanda kaybettik. Bu devlerle aynı sahneleri, aynı dünyayı paylaşan biri olarak, böyle iz bırakan bir neslin gidişi hakkındaki duygu ve düşünceleriniz neler?

Bu meslekte bu kadar uzun süre kalmanın bir sonucu bu. Kariyeriniz boyunca arkadaşlarınız oluyor ki bu benim için neredeyse tam bir ömür oldu. 16 yaşımdan beri rock’n roll yapıyorum. Jimmy Page’i 1968’den beri tanıyorum. Jimi Hendrix’i tanıyordum, keza Beatles’i de. Bu işteki herkesi tanıyorum. Fakat hayat ilerledikçe bu ikonların kimisini kaybetmeye başlıyoruz. Sanırım bir hayranın gözünden bu evcil hayvanını kaybetmeye benziyor. Çünkü bir hayvan sahiplendiğinde, ondan fazla yaşayacağını biliyorsun. Rock’n roll dünyasında, yıllar geçtikçe hayranlar da kahramanlarından fazla yaşıyor. Piyasada kimimiz arkadaşlarımızdan uzun yaşıyoruz. Rock’n roll bir kardeşlik, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hepimiz aynı otellerde kaldık, aynı turlarda çaldık. Hepsi iyi arkadaşlarımızdı, fakat anlıyorsun ki bir noktada, vakti geldiğinde gidişlerine razı olman gerekiyor, çünkü miraslarının yaşayacağını biliyorsun.

İstanbul’daki geçmiş konser ve gezilerinize baktığınızda, şehir ve şehrin enerjisi hakkındaki düşünceleriniz neler?

İstanbul şehri muhteşem. Yakın zamana kadar Avrupa’nın en büyük şehri olduğunun farkında değildim. Ama bu zamana kadar yalnızca iki ya da üç defa orada bulunduğumuz için de bu normal. Daha önce dediğim gibi, kendinizi bir James Bond filminin setinde gibi hissediyorsunuz. İstanbul dünyanın hiçbir yerine benzemeyen o romantik ve heyecan verici yer. Aynı anda hem egzotik hem de son derece cool bir şehir. Üstelik hayranlar dünyanın en iyisi!

Gelecek konserinizin reklamları bunu bir ‘veda performansı’ olarak tanıtıyor. Bu gerçek mi? Son defa mı İstanbul Alice Cooper’e ev sahipliği yapacak?

Kimin bunun veda performansı olacağını söyledi bilmiyorum ama Alice Cooper’in final turnesi gibi bir fikrimiz kesinlikle yok. Bunu yapmam. Alice’i, ancak yapamayacağım zamana kadar sahnelemeye devam edeceğim. Eğer 60 senedir sürdürdüğüm enerjiyle sahneye çıkabileceksem bunu yapmaya devam edeceğim, konserlerde bunu göreceksiniz, 78 yaşında bir ihtiyarı değil. Göreceğiniz o yaşlanmayan, ebedi Alice olacak. Kim veda dedi bilmiyorum ama ortada tık almak için yapılan çok fazla yapay zeka üretimi saçma haber var.

Son olarak, İstanbul seyircisi bu yaz gerçekleşecek performansınızdan ne beklemeli? Kendilerini nasıl bir gösteriye hazırlamalı?

İçinizin kesinlikle rahat olması gereken tek konu, mutlaka öbür gün konuşmaya devam edeceğiniz bir şov olacağı, görsel anlamda da müzik anlamında da. Kimsenin güvenini boşa çıkarmayız. Mola verebileceğiniz bir aralık dahi olmayacak. Aynı o hız treni gibi sürekli hareket halinde olacağız. Eğer bir anlığına gözlerinizi kapatırsanız, mutlaka bir şey kaçırırsınız. Dolayısıyla bu, biteceği ana kadar sürekli bir şeyler inşa ettiğimiz kinetik bir şov. Turnelerde bugüne kadar çalıştığım en iyi grupla geliyorum. Ryan Roxie, Tommy Henriksen, Nita Strauss’un yerini dolduran Anna Cara gibi üç muhteşem gitaristim var. Anna çok iyi ve gruba tam olarak uyuyor. Bas gitarda 20 yıldır grubumda olan Chuck Garrick var. Rock’n roll dünyasının en iyi davulcusu Glen Sobel’le çalıyoruz. Canavar gibi bir grup.