Alım garantili üretim yerel üreticiye kazandırıyor

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2015’te başlattığı ve yerel üreticilere alım garantisi sunan süs bitkisi üretim projesi, kent estetiği ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Yerel üreticileri desteklemeyi ve süs bitkisi temin maliyetlerini azaltmayı hedefleyen proje, 10 yıldır kesintisiz sürdürülüyor.

Proje, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi’nde S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üç üreticiyle hayata geçirildi. Bugün ise 30 üreticiye ulaşarak önemli büyüme kaydetti. Bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olan 26 milyon 25 bin süs bitkisi fidanı üretildi. Bu bitkilerin 13 milyon 248 bini Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak park, bahçe ve refüjlerin peyzaj düzenlemelerinde kullanıldı.

Seralarda istihdam edilen birçok kadın da, projeden sağlanan destekle ekonomik gelir elde ediyor. Proje, sunduğu hizmet alanını genişleterek çalı ve ağaç grubu bitki üretimiyle daha fazla ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor. Ayrıca, alım garantili süs bitkisi üretiminin bölgedeki bilinirliğini artırmak için yönlendirme levhaları yerleştirildi.

Projeye katılan üreticiler, alım garantili süs bitkisi üretim projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üretici Şadi Gümüş, “Çiçeklerimizi komşu illere ve ilçelere gururla gönderiyoruz. Emeğimizin karşılığını almanın ve bölgemizin çiçekçilik potansiyelinin her geçen gün artmasının heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Üretici Elvan Soydan, “2025’ten beri çiçek üretiyorum. Büyükşehrimizin bize verdiği destekle birlikte üretime başladık. Bizim için de bir geçim kaynağı oldu. Muğlamız ve diğer illerimizin sokaklarını süslemek için üretim yapıyoruz. Biz kadın üreticilere ve kooperatiflere verdiği destekler için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli ziraat teknikeri Sinan Ünlü, projenin yerel üreticilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin yerel üreticilere sağladığı ekonomik katkılara ve sürdürülebilir kent estetiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Hedefimiz, yerel üreticiyi desteklemek ve süs bitkisi temin maliyetlerini azaltmak. Peyzaj çalışmaları, şehirlerimizin estetik görünümünü iyileştirirken yaşam kalitesini artırır. Projemizle maliyetlerimizi düşürürken, yerel üreticilerin ekonomik kazanım elde etmesini de sağlıyoruz. Ayrıca, kadınlarımızın istihdamına katkı sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendiriyoruz. Böylece, üretici kazanıyor, belediye tasarruf ediyor ve şehirlerimiz güzelleşiyor.”