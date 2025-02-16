Allah vergisi zenginlik!

“Verdikleri yüzde 30 zam bizi kurtarmadığı için böyle bir direnişe başladık. Patron diyor ki benim borçlarım var, ama dördüncü beşinci fabrikayı açıyorsun. Oy toplamak için dedi ki, arkadaşlar siz olmasaydınız biz olmazdık. Biz de o kelimeyi ona yansıtmaya çalıştık. Eğer biz olmasaydık siz olmazdınız. Hayır, öyle bir şey yok, dedi. Benim zenginliğim Allah vergisidir, dedi. Şoka uğradık, biz utandık. Ben sana ömrümü vermişim, yedi senedir senin personelinim. Kurban olduğum allah sana o kadar servet veriyor da bize bir ekmek mi veremeyecek? Siz bize 33 bin lirayı çok mu görüyorsunuz? Kurban olduğum allah sana demeyecek mi, sana bu kadar servet verdim de bir fakiri doyurdun mu? O da diyecek ki doyurdum. Hani? Senin işçin aç. Yanındaki fakiri görmüyorsun. Geldiği zaman diyor ki ben size erzak veriyorum. Ya biz zaten o makarnayı kendi paramızla da alabiliyoruz. Yani erzakınız bir makarnadır, başka nedir? Bulgur yiye yiye kafamız çalışmıyor artık. Bir pazar günü işe gelmesen sosyal yardımların tümünü siliyorlar. Bu şekilde bizi tehdit ediyorlar. Doğru dürüst bir yaşam istiyoruz. Sesimizi duysunlar.” Bu sözler, gazeteci Kazım Kızıl’ın kamerasına konuşan Çelikaslan Tekstil işçisine ait. Yaşananları çırılçıplak özetliyor.

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Gaziantep Başpınar Organize Sanayi bölgesindeki fabrika işçileri, 2025 yılı için kendilerine dayatılan yüzde 30’luk zamma karşı direnişe geçti. Ufuk Tekstil işçilerinin başlattığı ve kısmi kazanımla sonuçlanan ilk eylemin ardından Başpınar’daki diğer fabrika işçileri de şalterleri indirip iş bıraktı. Bu işletmelerden biri AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın patronu olduğu Çelikaslan Tekstil. Asgari ücret zammından sonra 25 bin lira olarak açıklanan maaşları zaten açlık sınırındaki işçiler yüzde 50 zam talep ediyor. Ancak Kazım Kızıl’a konuşan işçinin de söylediği gibi 33 bin lira kendilerine çok görülüyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BİSAM) dört kişilik bir aile için Ocak 2025 dönemi açlık sınırının 22 bin lirayı geçtiğini belirledi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı. Grev alanına gelerek işçileri fabrikaya dönmeye zorlayan AKP’li patron vekil İrfan Çelikaslan ile Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (Birtek-Sen) Genel Başkanı Mehmet Türkmen arasında geçen diyalog ise direnişteki işçileri utandırdı. Türkmen’in, dört fabrika sahibi Çelikaslan’ın işçilere hakkını vermesi gerektiğine dair sözleri üzerine Çelikaslan, zenginliğini Allahın verdiğini söyledi. Çelikaslan Tekstil işçileri, haftanın 7 günü çalıyor. Resmi tatil olan pazar günü, hastalık sebebiyle işe gidemediklerinde erzak yardımları kesiliyor. İşçiler, fabrikada herhangi bir zorluk olduğunda patronların kendilerine ‘biz bir aileyiz’ dediklerini anlatıyor.

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Çelikaslan’ın Allahtan geldiğini söylediği zenginliğinde binlerce işçinin alın teri var. Ancak AKP iktidarının yanında saf tutarak ‘ayrıcalıklılar’ listesine adını yazdıran siyasetçisinden şarkıcısına, fabrikatöründen müteahhitine bir grup insanın, göklerden başlarına zenginlik yağdığını düşünmeleri şaşırtıcı değil. Yap-işlet-devlet modeliyle yapılan Zafer Havalimanı, Hazineye verdiği zararla bir ikona dönüştü. Yapım maliyeti 50 milyon avro olan havalimanı için, 12 yılda IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret’e yapılan garanti ödemesi 73 milyon avroyu geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın hesap ettiği şekliyle, kamuya devir tarihi olan 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon avroyu bulacak. Evet, birilerinin başına gerçekten gökten para yağıyor ama bu zenginleşme Allahın verdikleriyle değil, halkın cebinden çıkan milyonlarla ve de işçinin emeğinden kesilenlerle oluyor. TÜİK’in, halkın manavda markette gördükleriyle uyuşmayan enflasyon verisi dikkate alınarak yapılan asgari ücret zammı henüz yılın başında açlık sınırını zorlarken, zenginliğinin Allahtan geldiğini savunan patronlar, işçiye 33 bin lirayı çok görüyor. Ne diyor AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 2025’i “Cumhurbaşkanı ‘aile yılı’ ilan etmişti. Ben de ‘sabır yılı’ ilan ediyorum”. Ne hikmetse o sabır hep işçiye emekliye gerekiyor. Bir tek AKP’li patronların başına ‘göklerden gelen bir emirle' zenginlik yağıyor!

Valilik, Başpınar’da eylemleri yasakladı. Grev alanına polis ve jandarma yığıldı. Birtek-Sen Başkanı Mehmet Türkmen, önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İstanbul’dan sonra da dün sabah Van Belediyesi’ne kayyım atandı. Gazetecilerin gözaltına alınmaları için, haberin haberini yapmaları yeterli. Halkın iradesi ve tüm demokratik hakları keyfi olarak engelleniyor. Ülkede topyekün bezdirme ve sesizleştirme operasyonu yürütülüyor. İnsanca yaşamak için direnişten başka yol görünmüyor.