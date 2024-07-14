‘Allah’tan kork…’

Yazının başlığı, vurgulayıcı bir biçimde Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK için kullanılıyordu (Karar, 9 Temmuz).

Ancak, Allah’tan kork haykırışı, yalnız bu kurumun tutumu için değil, devlet kurumlarının, tamamı için geçerlidir.

Hukuksuzluk ve kurumların çalışamaz duruma gelmiş olması, kamu yöneticilerinin tamamını halkın çığlıklarına karşı “duyarsızlık” noktasına taşımış bulunuyor.

Bu hafta yaşanan TÜİK olayı bu büyük yıkımın yalnızca birinin dışa vurumudur.

DİE’DEN TÜİK’E!

Günümüzde devlet yönetiminin gerek “kendi” işleyişinin sağlıklı olması, gerekse tüm diğer gerçek ve tüzel kişilerin iş görebilmesi için istatistik, olmazsa olmazdır. İstatistikler de kural olarak devletin yetkili birimi tarafından ve uluslararası düzeyde benimsenen bilimsel yöntemlerle derlenmelidir. Türkiye cumhuriyeti bu gerekleri yerine getiren bir yaklaşımla 1927’de Devlet İstatistik Enstitüsünü-DİE kurdu.

DİE, nüfus sayımları yaparak toplumun fotoğrafını çekti ve öncelikle, toptan eşya ve tüketici alanlarındaki doğru fiyat ölçümleri ile parladı. Sonra dünyadaki gelişmeler koşut olarak ulusal gelir hesaplarını, kamu kesiminin gelir-giderlerini; büyüme ve gelir dağılım verilerini, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerini, ekonominin sektörleri arasındaki mal ve hizmet akımlarını gösteren “girdi-çıktı” tablolarını; daha sonra işgücü ile ilgili sayısal verileri ve son olarak da araştırma-geliştirme AR-GE istatistiklerini yine bilimsel yöntemlerde derledi ve yayınladı. Böylece ekonomik ve toplumsal yapının gerek “tarihsel gelişiminin karşılaştırmalı ele alınması; gerekse kesit çözümlemesi olanağı sağlandı.

AKP iktidara gelir gelmez, kurumun adını TÜİK yapmakla kalmadı; iç işleyişini tamamıyla bozdu. İlk ağızda nüfus derlemesi yöntemi değiştirildi; sonra ulusal gelirin büyümesi ve bunun dağılımı ölçümleri ve işgücü ile ilgili verilerin oluşturulması alanlarında istatistik “derleme yöntemlerinde” bilimsellikten uzaklaşıldı. Sektörlerle ilgili yıllık ve on yıllık “sayımlar”; girdi-çıktı tabloları unutuldu.

Şu üç noktanın altı çizilmelidir: 1.DİE’den TÜİK’e geçilmesiyle yaşanan yıkım, ülkenin ekonomik ve toplumsal durumuyla ilgili bilimsel çalışma yapılmasını olanaksız kılıyor. 2. Fiyat, ekonomi ile ilgili “herkesin” yol göstericisidir. Bilimsel olarak, gerçeği olabildiğince yansıtan fiyat yoksa yalnız ülkeyi yönetenler değil, sermaye sahipleri, emekçiler diğer üreticiler, özetle, tüm ilgililer önlerini göremez; karar alamaz kör olur. 3. Enflasyon, soygundur;“geliri fiyatlar kadar ve eşzamanlı” olarak artmayan toplum kesimlerini yoksullaştırır. Bu nedenle demokratik ülkelerin ders kitaplarında “enflasyon bir numaralı halk düşmanı” olarak yer alır.

“KONUŞTU”!

Hakkında “yıllardır” yerli ve yabancı bilim insanlarının, bu ülkenin sendikalarının, emeklilerinin, ayrıca Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Örgütü- OECD ve AB İstatistik Birimi gibi işbirliği yaptığı uluslararası bilim kurumlarının onca uyarı ve eleştirel açıklamasına karşı kulaklarını tamamıyla tıkamış olan TÜİK, sonunda “konuştu”.

“Duyarsızlığıyla” ünlü kurum, sonunda “Allah’tan korktu! Bu başlık ve aynı gün usta Gazeteci Alaettin Aktaş’ın fiyatlarla ilgili kimi bilinmeyenleri açıklaması üzerine, TÜİK’ten “ilk kez” ses geldi.

TÜİK Başkanı E. Çetinkaya bir basın toplantısı yaptı, 41 sayfa tutan basın açıklamasından sonra, toplantıya “çağrılı” bir basın çalışanı tarafından sorulan

-Enflasyon zam döneminde düşük mü açıklanıyor?” sorusuna, Başkan Türkiye’nin yalnız ekonomik değil, siyasal ve kurumsal tarihine de kalın harflerle yazılması kesin olan şu yanıtı verdi:

“MUHATAP BİZ DEĞİLİZ”

Başkan’ın diğer söylediklerini ele almaya hiç gerek yok. Bu sözler, bugünkü ülke yönetiminin özetidir. Halkın vergileriyle çalışan bir kurumun, kendi sorumluluk alanının “sorumlusu olmadığını açıklayabilmesi, gerçekte, kendini “yok” saymasıdır; “intihar ettiğinin” kanıtıdır.

TÜİK yalnız değil. “Allah’tan Kork” denilecek sayısız örnek var. Kamuda işe alınma için açılan sınavı kazandığı halde sözlüde elenen genç, haksız yere hapiste tutulan onlarca insan, bilimsel eğitimden uzaklaştırılan çocuk, emeğinin karşılığını alamayan işçi, ürününe fiyat verilmeyen tarım üreticisi, horlanan sağlık çalışanı, korkudan araştırma yapamayan bilim insanı, kovuşturma kaygısı taşıyan özgürlükçü basın çalışanı, atanmayan, üstelik iki yıl da “akademi” eğitimi alması istenen öğretmen, açlıkla boğuşan az gelirli ve emekli, her gün şiddet gören, can korkusu çeken kadın, bu çığlığı atıyor. Dahası da var; sokak köpekleri, kirletilen göller ve denizler, “yakılmak istemeyen” ormandaki ağaç ve oradaki “canlılar”, kısaca “doğa” da “Allah’tan kork” diyor!

Kıvranan toplum öncelikle kendisini kör bu eden yönetimden kurtulmalıdır ki, diğer konularda da gözünü açabilsin ve birilerine “Allah’tan kork” demekten kurtulsun.