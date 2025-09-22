Alman siyasetinde Siyonizm’e destek

Walter MANDIC

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’e göre, geçmişin hayaletleri Alman toplumuna musallat oluyor. Münih’te bir sinagogun yeniden açılışını kutladığı son konuşmasında Merz, ülkesinin her yerinde gördüğünü söylediği eski antisemitik nefretin, bu kez Alman faşistleri tarafından değil, “Ausländer” yani yabancılar tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Şansölye’nin ifadesiyle “okulda, yani memleketlerinde İsrail’den nefret etmeyi öğrenen yabancılar, antisemitizmi temelde milli doktrinleri olarak görüyorlar.” Merz’in konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadığını görenler, Yahudi soykırımının asıl faillerini bile unutabilir. Ancak nasıl ki hayaletler gerçek değilse, Alman Şansölyesi’nin ırkçı yalanları da hayal ürünü.

1930’ların Alman faşistleri, Yahudileri alt-insan “Untermensch” olarak nitelendiriyordu. Naziler, insanları farklı, yapay ırklara ayırmış ve Yahudileri Alman “Übermensch” yani üst-insanı için en tehlikeli ırk olarak görmüştü. Almanların Avrupa Yahudilerine karşı giriştiği makineleşmiş toplu katliam, dünya çapında, özellikle Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’deki çeşitli halkların anti-Siyonist mücadelesiyle hiçbir şekilde kıyaslanamaz.

Fransa, ABD ve Siyonist yapılanma gibi emperyalist güçlerin baskıları ve saldırıları nedeniyle birçok halk, bu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bu yapılanmaya karşı duydukları nefret ya da Merz’in deyimiyle “İsrail devletine duydukları” nefret, belirli bir “ırkın” bekası ve egemen burjuvazinin yayılması için yapılan ırkçı bir iktidar mücadelesinden değil; bu halkların Siyonist baskı, sömürü ve sömürgeciliğe karşı verdikleri mücadelenin bir neticesi.

Siyonist varlığın Lübnan, Suriye, Irak ve Mısır gibi devletlere karşı yürüttüğü savaşların tarihi, bugünün somut koşullarını anlamak için önemli. Tunus, Katar, Yemen ve yine Suriye, Lübnan ve tabii ki Filistin’e karşı yürütülen mevcut Siyonist terörizm, herkese Siyonist projenin acımasız karakterini hatırlatıyor.

HÜKÜMETE BASKI ARTIYOR

Çoğu uzman için, Almanya Şansölyesi’nin ifade ettiği görüşler şaşırtıcı değil. Zira Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Alexander Dobrindt, Katharina Reiche, Karina Prien ve diğerleri gibi bakanlarıyla temsil edilen keskin sağ kanat bir parti. Muhafazakâr partiler, sermayedarların mülkiyet haklarını koruyan mevcut iktisadi sistemi korumak, kârlarına sahip çıkmak ve küresel piyasada büyümek için - gerekirse kuvvet kullanarak - sonsuza dek mücadele verecektir.

Ancak, iktidarı korumak için bazen kitlelere itaat etmek gerekir. Hükümetin küçük ortağı Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) sözcüsü Adis Ahmetovic, yakın zamanda verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Beklendiği gibi, Netanyahu’yu bir savaş suçlusu olarak görse de, yaşananları hâlâ soykırım olarak nitelendirmiyor. Hükümetin yeni tutumu, diğer Avrupa Birliği (AB) üye devletleriyle birlikte Siyonist savaş suçlarına karşı harekete geçme çağrısında bulunmak, hatta mümkünse devlet yaptırımları getirmektir. Ahmetovic, Netanyahu’nun İsrail toplumunda ne kadar sevilmediğini ve ateşkes sırasında çoğu rehinenin salındığını belirterek bu tutumu haklı çıkarıyor.

Alman egemen sınıfının, çoğu çocuk olan 70.000’den fazla Filistinlinin öldürülmesine karşı birdenbire hisler beslemeye başladığını düşünmek hata olur. Ahmetovic’in röportajı, Merz’in sinagogdaki konuşmasından önce gerçekleşti. Bu nedenle hükümetin, seksen yıllık sömürgecilik ve baskıya rağmen, Filistinliler de dâhil olmak üzere dünyanın ezilen halklarını kendi mağduriyetlerinin sebebinin yine kendileri olduğunu gördüğünü söyleyebiliriz.

Söz konusu siyasi dönüşüm, hem Almanya içinde hem de dünya çapında giderek daha fazla insanın Alman devletini eleştirmesi sonucu artan sokak baskısı nedeniyle gerçekleşti. Ayrıca, her geçen gün daha fazla uluslararası insan hakları örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki çeşitli kurumlar, Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırılarını “soykırım” olarak tanımlıyor. Baskı her yerde ve Alman devleti yeni müzakerelerde ciddiye alınmak istiyorsa, Rusya’ya karşı kullandığı dil ile İsrail adlı Siyonist yapıya karşı kullandığı dil arasındaki bu ikilemi açıklamak zorunda. Marksistler, somut koşullar değiştiği için egemen sınıfın stratejisini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyeceklerdir.

EKSİK BİR SOL

Bu muhafazakâr tutumu göz önünde bulundurarak, buna karşılık Alman solu ne yapıyor? Bugünkü iktidara nasıl baskı uyguluyorlar? Almanya’da solun hayli bölünmüş olmasından dolayı (birçok ülkede olduğu gibi) bu sorunun net bir cevabı yok. En büyük ve muhtemelen en tanınmış sol parti Die Linke (Sol Parti), şu anda Berlin’deki Alman Federal Meclisi’nin (Bundestag) 630 sandalyesinden 64’üne sahip. Die Linke, 2011 yılında parti programına “(Yahudi soykırımı gibi) Alman tarihinin getirdiği bu sorumluluk, özellikle İsrail’in var olma hakkını savunmamızı gerektirir” cümlesini eklemişti.

Almanya’da Filistin hareketi büyürken partinin tabanındaki birçok üye harekete geçtiği veya sadece sosyal medyada Filistin destekçisi paylaşımlar yaptığı için, parti yönetimi 8 Mayıs’ta (Almanya’da faşizmin yenilgiye uğratıldığı gün) bir karar metni yayımladı. Metinde “Die Linke için İsrail’in var olma hakkı tartışılmaz olduğunu” tüm üyelere hatırlattı ve üyelerden “şimdiye kadar paylaştıkları tüm Filistin yanlısı gönderileri silmeleri” istendi.

Yönetim kurulu üyelerinden Jan van Aken, 21 Şubat’ta BirGün ile gerçekleşen röportajda bu konudaki aynı tavrı net bir şekilde ortaya koydu. Die Linke’nin şu anda muhtemelen en radikal sol siyasetçisi olan Ines Schwerdtner, Belçika’da kendisine hediye edilen Filistin atkısını, üzerindeki sembollerin tek devletli bir çözümü ima ettiğini fark edince çıkardı. En ironik tarafı ise bunun, on yıllardır özgür Filistin için aktif olarak mücadele ettiği bilinen İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn’in de bulunduğu bir yerde gerçekleşmiş olmasıydı.

Thüringen eyaletinin uzun süredir başkanı olan, aynı zamanda milletvekili ve Die Linke’nin başkan yardımcısı olan Bodo Ramelow, kendisine ölen Filistinli çocukların fotoğraflarını gösteren bir kadını “duygusal”, “irrasyonel” ve “antisemitik” olarak itham etti. Die Linke, emperyalizme bakış açılarındaki bulanıklık nedeniyle ülke çapındaki Filistin eylemlerinde neredeyse hiç boy göstermiyor. Ayrıca, partileri içinde son derece açık Siyonist yapıların bulunmasına müsaade ediyorlar.

DESTEK KUTUPLAŞTIRIYOR

Almanya’da Siyonizm’e verilen destek CDU ile sınırlı değil; SPD, Yeşiller Partisi ve solun bazı kesimlerini de kapsayan partilerüstü bir ittifak. Ancak, sokaklarda artan anti-Siyonist tepkiler, uluslararası insan hakları örgütleri ve BM raporları bu çizgiye meydan okumaya devam ediyor. Dahası, anti-Siyonist hareketleri antisemitizmle eşitlemek ve tüm suçu “yabancılara” yüklemek, ülkedeki İslamofobi ve mültecilere yönelik düşmanlığı da güçlendiriyor.

Merz’in antisemitizmi getirdiğini iddia ettiği geçmişin hayaleti, bugün Almanya’daki Siyonizm karşıtlarına ve bütün göçmenlere musallat oluyor. Bu durum, hükümetin meşruiyetini zayıflatırken anti-emperyalist ve anti-Siyonist hareketler için daha geniş bir toplumsal destek yaratıyor.