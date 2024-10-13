Almanlar en çok neyden korkuyor?

Almanya’nın ekonomik sorunları var. Ancak dünyanın diğer ülkeleriyle, hatta Avrupa’daki komşularıyla karşılaştırıldığında en kötü durumda olan onlar değil. Geçtiğimiz ayki enflasyon oranı yüzde 1,6 olarak açıklandı ve önümüzdeki dönemde de gerileme bekleniyor. Bu tabloya rağmen ülkedeki ekonomik gelişmelere ilişkin halk arasında ciddi bir karamsarlık egemen.

30 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen “Almanların korkuları” başlıklı araştırmada en üst sırada yine “yaşam maliyetlerinde artış korkusu” yer alıyor. Pandemi döneminde, örneğin Kasım 2022’de yüzde 9’a dayanan enflasyondaki gözle görülür gerilemeye rağmen sözkonusu araştırma kapsamındaki ankete göre en çok korkulan şey hayat pahallığı...

İKİNCİ SIRADA DA “GÖÇ” VAR

İlk on sıradaki diğer korkular da bunlarla ilintili...

• Artan hayat pahallılığı: yüzde 57

• Devletin sığınmacı sorunuyla başedemez hale gelmesi: yüzde 56

• Konut sorunu: yüzde 52

• Yabancıların ülkeye göçüyle ortaya çıkan gerilimler: yüzde 51

• Vergilerin artması, sosyal yardımların azalması: yüzde 50

• Politikacıların yetersizliği: yüzde 49

• Toplumdaki bölünmeler: yüzde 48

• Ekonomik durumun kötüleşmesi: yüzde 48

• Dünyada otoriter devlet yöneticilerinin daha da güçlenmesi: yüzde 46

• Aşırı siyasi eğilimler: yüzde 46.

Aşırı sağcı parti AfD’nin son yıllardaki siyasi başarısının ardında bütün bu “korku”lara dayanan propoganda yatıyor. Ama daha önemlisi merkez partilerin bu korkuların ardındaki sosyal ve ekonomik gelişmelere ilişkin yaklaşımı. Almanya’nın önümüzdeki yıllarda büyük bir savaşa girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve buna karşı hazırlanması gerektiğini savunan hükümetin politikaları ekonomiye ilişkin toplumsal karamsarlığın daha da artacağını gösteriyor. Enflasyonda gerileme var ancak silahlanma harcamalarıyla Ukrayna’ya askeri yardımlar nedeniyle birçok alanda kesintilere gidildi ve bu devam edecek. Öte yandan hükümetin gelecekteki savaş tehlikesi uyarısının toplumdaki çok güçlü bir karşılığı yok. Almanya’nın da taraf olacağı bir savaşa ilişkin “korku” sözkonusu araştırmanın alt sıralarında (16’ncı) yer alıyor. Dolayısıyla son zamanlarda bazı üst düzey politikacıların “ülkenin karşı karşıya olduğu tehditler nedeniyle bazı sıkıntılara katlanma” çağrıları da havada kalıyor. Halkın büyük çoğunluğu artan askeri harcamalar nedeniyle kendi ekonomik refahındaki gerilemelere razı değil. Geçmişte sosyal demokrat ve sosyalist güçleri besleyen bu durum şimdi esas olarak aşırı sağcıların güçlenmesine neden oluyor.

Bir diğer konu da göçle ilgili korkular. Almanya’ya yönelik düzensiz göçün önemli bir sorun olduğu doğru. Aşırı sağın özellikle bu konudaki propogandalarının başarılı olması karşısında hükümet partilerinin adeta “panik” içinde göçmen karşıtı söylemlere ve politikalara yöneliyor. Örneğin Almanya’da sığınma hakkı başvuruları kabul edilmeyen insanların hızla ve kitlesel olarak sınırdışı edilmesi talebi, artık sosyal demokrat, yeşil ve liberal hükümetin de politik hedefi. Ancak bu hiç de kolay değil. Önüne böyle hedef koyan hükümetin önümüzdeki dönemde, örneğin gelecek yılki genel seçimler öncesinde gözle görülür bir sonuç elde etmesi mümkün değil. Dolayısıyla zaten mevcut durumu suistimal ederek güçlenen sağcılar, bir de “sınırdışı politikası”nın başarısızlığından da yararlanacaklar.

Türkiye vatandaşı binlerce kişinin önümüzdeki dönemde kitleler halinde sınırdışı edileceğine dair söylentiler de bu ortamda ortaya atıldı.

Bu söylentilerin kaynağı ciddiydi. Gerçi daha sonra Türkiye bunları reddetti ancak bu iddialar önce ülkenin ciddi gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’da (FAZ) yer aldı. FAZ’daki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yılki Berlin ziyaretinde Başbakan Scholz’la olan görüşmesinde haftada 500 vatandaşın Türkiye’ye sınırdışı edilmesini kabul edilmiş. Bunun ardından da Federal İçişleri Bakanı’nın bizzat yaptığı “Türkiye’ye geri göndermelerin daha hızlı bir biçimde gerçekleştirileceği” açıklaması geldi.

Almanya’da resmi açıklamalara göre yasal ikamet hakkı bulunmayan – bunların büyük çoğunluğu sığınma başvurusu reddedilen kişiler – 14 bin 500 kişi bulunuyor. Mevcut mevzuatta büyük değişiklikler olmadığı sürece – tüm “sığınmacı karşıtı atmosfere rağmen” – bu insanların kısa sürede sınırdışı edilmesi ya da “geri gönderilmesi” mümkün değil.

Geçtiğimiz yıl yapıldığı ileri sürülen bir anlaşmaya ilişkin muhtemelen hükümet kaynaklı haber sızıntıları ve bu doğrultaki muğlak açıklamalar göç konusunda “becerisizlik” suçlamasına karşı bir savunma girişimi gibi...

“Almanların korkuları” araştırması ülkedeki sosyal ve siyasal durumu anlamak için önemli bir araç. Ve son gelişmeler bu korkuların faşizmin tırmanmasına hizmet ettiğini, hem hükümet, hem de merkez sağdaki ana muhalefet partilerinin buna karşı durumadığını gösteriyor.

Bu arada Sol Parti (Die Linke) de bu gelişmeler karşısında çaresiz kalırken, yeni “sol” parti BSW güçleniyor. Soldaki bu hareketlenmenin nereye evrileceği belli değil. Almanya için asıl korkulması gereken şey: Bu ülkenin güçlü bir sol muhalefetten yoksun kalması.