Almanya'da Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Kaybedenleri ve kazananları

Radikal sağ parti AfD (Alternative für Deutschland) sene içerisindeki tüm skandallara rağmen %15,9 gibi yüksek bir oranda oy alarak ikinci parti oldu ve önceki seçimlere kıyasla 6 yeni koltuk daha çıkardı.

Tuana Bıldırcın - Araştırmacı

Avrupa Parlamentosu seçimleri Almanya'da birçok kişi için şok etkisi yarattı. Radikal sağ parti AfD (Alternative für Deutschland) sene içerisindeki tüm skandallara rağmen %15,9 gibi yüksek bir oranda oy alarak ikinci parti oldu ve önceki seçimlere kıyasla 6 yeni koltuk daha çıkardı. Aynı zamanda gençlerden aldığı yüksek oran da şaşırtıcıydı.

Bir yandan da radikal sol olarak görülen ve sene içerisinde Die Linke'den ayrılarak kendi fraksiyonunu kuran Sahra Wagenknecht de (BSW) benzer şekilde Die Linke'yi aşarak %6,2 oy aldı ve Die Linke'nin bölünmeden önce bile göremediği bir koltuk sayısına ulaştı. Bunlara ek olarak ''komedi'' odaklı bir parti olan Die Partei ve öncelikli politik ajandası hayvan hakları olan Tierschutzpartei de geçtiğimiz seçimlere göre oylarını artırdı.

Bu, sosyal demokrat olan SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), iklim ve yeşil politikalar yürüten die Grünen (Yeşiller) ve neoliberal FDP'den oluşan koalisyon için tehlike çanları demekti. FDP oy oranını görece korurken yeşiller ve sosyal demokratlar büyük bir hüsran yaşadı. Zaten çalkantılı bir ilişkisi olan koalisyon yeni bir darbe daha aldı.

Aslında bu sonuçlar koalisyonu desteklemeyen birçok kişi için de endişelendirici. İnsanların “demokratik” Almanya'da seslerini duyuramadığını bu yüzden “düzen karşıtı” sayılabilecek partilere yöneldiklerini gösteriyor. Bu seçimin görece olarak galibi olan iki partinin (AfD ve BSW) de açık olarak yürüttükleri politikalar farklı gerekçelerle olsa da göçmen ve savaş karşıtı.

Almanya ve Göç Sorunu

Öncelikle göçmenlik konusunda AfD'nin yürüttüğü politika; göçmenleri, kültür ve ekonomi açısından bir güvenlik tehditi olarak kabul ediyor. Burada sağ popülist söylemler açısından şaşırtıcı bir şey olmamakla birlikte, Nazi geçmişi olan bir ülke için çok tedirgin edici olduğunu not düşmek gerekir. Bunun yanı sıra Sahra Wagenknecht'in de Die Linke'den ayrılmasının önemli bir nedeni, partinin göç politikası ile ilgili yaşadığı anlaşmazlıklardı. Wagenknecht yıl boyunca özellikle sığınmacı politikasında Almanya'nın ekonomik olarak çok fazla yük aldığını ve sığınmacıların koruma statüsü alamasalar bile ekonomik olarak fayda sağladıklarını, bunun da Almanya'yı göçmek isteyen herkes için gözde bir istikamet yaptığını sürekli olarak vurguladı. Aynı zamanda kalifiye iş gücünün de Almanya'ya gelişini kolaylaştıran yeni yasaları ağır şekilde eleştirdi. İş göçünün kolaylaşmasının sadece ''elitlere'' yaradığını ve halkların büyük çoğunluğunun bu durumun kaybedeni olduğunu söyledi:

''Göç veren ülkeler büyük çoğunlukta mağdur çünkü göç edenler çoğunlukla orta sınıf ve iyi eğitim almış kişiler.'' Koalisyonun beyin göçü ile ülkedeki kalifiye işçi açığını kapatmak ve işgücünün fiyatını ucuzlatmasını kendisine sol diyen bir partinin eleştirmesinden daha doğal bir şey olamaz. Fakat bunun yanında 21. yüzyılda sol bir politikanın göçmen sorununu sınırları kapatmaya indirgemesi de kabul edilebilir bir çözüm değildir. Bu, hem göç veren hem göç alan ülkeler için geçerli…

Rusya-Ukrayna Savaşı

Yine radikal sağ/neonazi bir parti olan AfD ile radikal sol olarak adlandırılan BSW'nin ortaklaştığı bir diğer nokta da koalisyonun Ukrayna yanlısı tutumunu eleştirmeleriydi. AfD iki taraf arasında müzakere edilmesi gerektiğini ve savaşın bitmesini desteklerken bir yandan da Almanya'nın Ukrayna'ya askerî yardım yapmasına karşı. Yine aynı şekilde Wagenknecht de bu savaşın ve Rusya'ya uygulanan ''zorbaca'' yaptırımların bitmesini dilediklerini kampanyaları boyunca dile getirdi. Bunun enerji fiyatlarına ve enflasyona etkisini vurguladı.

Bir yandan halkın Rusya/Ukrayna Savaşını finanse etmek istememesi çok anlaşılır. Rusya’nın zorbalığına karşı gelmenin tek yolu Ukrayna’ya silah göndermek, savaşı daha da körüklemek değil. Üstelik gönderilen her tank ve her silah, halkın direkt olarak cebinden çıkan para veya sosyal politikalardan kesilen bir kaynak. Sosyal demokrat SPD, Yeşiller-Die Grünen ve neoliberal FDP'nin koalisyonu döneminde orduya yatırım 66,8 milyar dolar. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden beri hızla düşmekte olan ve daha sonra da %2'nin altında seyreden askerî harcamalar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından itibaren artışa geçti. Bir de bunun yanında Şansöyle Olaf Scholz'un orduya verdiği 100 milyar avroluk ''özel fon'' paketi var.

Ve seçim

2021'de deflasyon gören Almanya'nın giderek artan enflasyon oranı, savaşın hız kaybetmeden sürmesi ve sonuç alınamaması, popülist partilerin bu krizin faturasını göçmenlere kesmesi ve sosyal politikalar, iklim politikaları ve ekonomik kalkınma sözüyle koalisyona gelen partilerin vaatlerini gerçekleştirememesi sonucuyla halk ve gençlik Avrupa Parlamentosu seçimlerinde protesto oyu kullandı. Şimdi Almanya'da solun bu protestoyu yönlendirmesi gerekiyor. Mevcut partiler gibi Rusya yanlısı olmadan da savaşa karşı çıkmanın mümkün olduğunu, göçmen karşıtı olmadan da iş piyasasını ve kapitalist üretim ilişkilerini eleştirmenin bir yolunun olduğunu 2025'teki genel seçimlere kadar örgütlemekte sol siyasete büyük bir iş düşüyor.