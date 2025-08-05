Almanya da Gazze’deki soykırımı tartışmaya başladı

İsrail’in Gazze’de yaptıklarını bir “soykırım (genozid-genocide)” olarak tanımlamak birçok Alman için çok zor. Bunu yapanlar var tabii ki. Bir bölümü başından itibaren Filistin’de olanları “soykırım” olarak tanımlıyordu. Ama onlar küçük bir azınlık. Bu konuyla ilgili anketlere bakılırsa halkın büyük çoğunluğu da böyle düşünüyor. Ancak hükümet, muhalefet partileri - ki bunlar arasında İsrail’in politikalarını eleştiren Sol Parti (die Linke) yer alıyor - ve de ana akım medya bu kavramı kesinlikle reddediyor. İsrail’in yaptıklarını “insanlığa karşı suç” ve “savaş suçu” olarak görenler arasında bile “soykırım” kavramı konusunda bir çekingenlik var. Kimileri yaşananları bir “soykırım” olarak tanımlamak için gerekli koşulların olmadığını belirterek bu tavırlarını gerekçelendiriyorlar, kimileri ise “Yahudi düşmanı” suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktan çekindiği için açık tavır almaktan çekiniyor.

‘KAVRAM’ TARTIŞMASI

Muhtemelen Sol Parti’nin Eş Genel Başkanı Jan van Aken de onlardan. Kısa bir süre önce bu konuyla ilgili olarak kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle diyor: “Bence kavramlar üzerinde tartışmak yanlış. Orada olanlar bir suçtur ve ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın durdurulması gerekir.” Bunun bir hukuki kavram olduğunu ve kullanılırsa “orada olanların değil, kavramların tartışılacağını” ileri sürüyor ve devam ediyor: “Ben oradaki vahşi savaştan ve açık uluslararası hukuk ihlallerinden söz etmek istiyorum, kavramlar üzerine tartışmak değil!”

Tabii ki bu konuda sadece kavram tartışmasıyla yetinmemek gerekiyor. Ama kendisini “demokratik sosyalist” olarak tanımlayan bir partinin liderinin bile kabullenmekten çekindiği bu kavramı artık İsrailli hukukçular, soykırım araştırmalarında dünya çapında isim yapmış bilim insanları bile kabul ediyor.

Ancak hükümet ve politikacılar ne kadar bu kavramdan kaçınsalar da Gazze’deki açlık sorunu ve İsrail’in uluslararası gıda yardımını engelleyen ya da yavaşlatan gaddarca uygulamaları bu konudaki tartışmaları Almanya’ya da taşıyor.

HÜKÜMETE BASKI ARTTI

Şimdiye kadar İsrail’in yaptıklarını “kendisini savunma” olarak gören, Tel Aviv’den yapılan “sivillerin değil, terör örgütü Hamas’ın hedef alındığı” yalanlarını kabul ederek, yaptırım çağrılarına karşı çıkan Alman hükümeti de iç ve dış kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle tavrını değiştirmeye zorlanıyor. Muhalefet partileri ve koalisyon ortağı SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi), hükümetin İsrail’e destek politikasını eleştirmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı’ndaki çok sayıda aktif ve emekli diplomatın hükümetin İsrail politikasına açıkça karşı çıkmaya başladığına dair haberler medyaya yansıdı. Yüzlerce aydın ve sanatçının imzaladığı ortak bildiriler Hristiyan demokrat ağırlıklı hükümeti yaşanan kıyımlar karşısında net tavır almaya davet ediyor.

Bütün bunlar etkisini göstermeye başladı. Federal Başbakan Friedrich Merz, sonunda yarım ağızla da olsa İsrail’i eleştiren bir açıklama yaptı. Ancak Merz, hükümetin başına geçtiği ilk günlerde “Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin Binyamin Netanyahu’ya yönelik tutuklama kararını tanımayacağını” açıklayan bir politikacı. Netanyahu’nun onun eleştirilerini ciddiye almasını kimse beklemiyor. Dolayısıyla bu eleştirilerin ardından İsrail’in Gazze’de yaşanan insani dramı önlemesi ricasıyla Tel Aviv’e gönderdiği Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un da oradaki temaslarından bir sonuç çıkmadı.

TON DEĞİŞİYOR

Ancak artık İsrail’in kendi iç gündemine de giren “soykırım” tartışması Almanya’yı sarsıyor. Ana akım medya da bu konudaki hukuki ve bilimsel tartışmaları artık geniş bir biçimde gündeme getirmek zorunda kalıyor.

Örneğin geçen hafta ülkenin en büyük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’da (FAZ) çıkan bir haberde Gazze’deki açlık sorunuyla ilgili uluslararası medyada ya da sosyal ağlarda yayılan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu ileri sürülüyor, birinci sayfasında böyle bir fotoğraf yayınlanan İtalyan gazetesi “Il Fatto Quotidiano” eleştiriliyordu. “Gazze’de dehşet. Açlıktan ölen 15 kişi daha, gıda maddeleri taşıyan 952 TIR da durduruldu” başlıklı haberle birlikte verilen söz konusu fotoğrafta neredeyse iskelet haline gelmiş beş yaşındaki bir Filistinli çocuk görülüyordu. Alman gazetesinin haberinde ise “bu çocuğun açlıktan değil, daha önceden var olan bir ırsi hastalığı nedeniyle bu halde olduğu” ileri sürülüyordu.

Ancak gazete birkaç gün sonra konuyla ilgili saygın bir uzman hekimin yazısını yayımlayarak sözkonusu haberindeki ağır eleştirilerin “tartışmalı“ olduğunu dolaylı yoldan da olsa kabul etti. Pandemiden bu yana düzenli olarak gazetede covid salgınıyla ilgili yazıları ve açıklamaları yayımlanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cihan Çelik “Acı gerçek” başlıklı bu yazısında çocuğun başka hastalıkları da olsa yetersiz tedavi ve gıdasızlık nedeniyle bu duruma düşmüş olabileceğini kanıtlayarak, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek için böylesi görüntülerin yayınlanmasının haklı ve gerekli olduğunu savunuyordu.

Geçmişinde insanlık tarihinin en ağır “soykırım” suçu olan Almanya’nın bir başka ülkeyi “soykırımla” suçlaması çok zor, hatta mümkün değil. Ancak İsrail’in gaddarlığı ve tüm tepkilere rağmen vurdumduymazlığı devam ederse Almanya’da da bir şeyler değişebilir...