Almanya’da seçim yaklaşırken: Faşizm yükselirken gençler sola yaklaşıyor

Yusuf Tuna Koç

Almanya’da Sosyal Demokrat-Yeşil-Liberal koalisyon hükümetinin kendi içinde yaşadığı gerilimin sonucunda dağılması ve güven oyu alamaması sonucunda ülke 23 Şubat’ta seçime gidiyor. Anketlerde muhafazakâr Hıristiyan Demokratlar, çoğunluğu sağlamaya uzak olsa da birinci parti, neofaşist AfD’nin oy oranını ise %20’den aşağı inmiyor. Son koalisyonunun ortakları olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, ülkede barınma, hayat pahalılığı gibi temel sorunlara çözüm bulamadıkları için önemli bir düşüş yaşıyor.

Seçim yaklaşırken gözler büyük oranda muhafazakârların Sosyal Demokratlara mı yoksa neofaşistlere mi koalisyon teklifinde bulunacağında. Ancak sürpriz bir gelişme olarak, geçen yıl yaşadığı bölünmenin ardından hem üye sayısı hem oy oranı büyük oranda gerileyen Die Linke (Sol Parti), geçtiğimiz aylarda çoğu genç on binlerce yeni üye kazanırken, oy oranı da yeniden %5’in üzerine çıktı. Seçimler yaklaşırken ülkedeki son gelişmeleri, Almanya’nın geleceğini ve solun yükselişini; Die Linke’nin Berlin-Neukölln Federal Meclis adayı Ferat Koçak ve Rosa Luxemburg Vakfı Bölgesel Koordinasyon Sorumlusu Andreas Thomsen ile konuştuk.

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KOÇAK: FAŞİZME KARŞI SOL SEÇENEĞİ ÖRGÜTLÜYORUZ

Koçak "Geçtiğimiz yıla kadar AfD’ye karşı bir duvar vardı, ancak Hıristiyan Demokratlar (CDU) bu duvarı yıktı. Geçtiğimiz hafta AfD ile birlikte parlamentoda son derece ırkçı bir soru önergesi verdiler" diyor.

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THOMSEN: SOLUN YÜKSELİŞİ ALMAN TOPLUMUNDAKİ DEĞİŞİMİN YANSIMASI

"Son hükümetle başlayalım. Siyasal ve ekonomik kriz sonunda hükümeti de çökertti ve Şubat seçimlerini getirdi. Ancak halkın iktidardan hiç memnun olmadığı bir dönemden geçtik. Siyasal anlamda son derece heterojen bir yapıdalardı, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar aynı kampta sayılabilir belki ama Liberaller karşı kamptan bir hükümet ortağıydı. AfD’nin yükselişi de hükümeti ciddi oranda baskı altına aldı, özellikle de Rusya’ya Ukrayna sebebiyle uygulanan ambargonun enerji fiyatlarını artırması gibi gündemlerden ötürü."